Kam v Praze nejen o prázdninách? Zkuste jedinečné zážitkové hračkářství plné zábavy

Kromě nezapomenutelných zážitků na vás čeká výběr z patnácti tisíc druhů hraček, včetně oblečení a doplňků s oblíbenými motivy, knih, sběratelských figurek a předmětů. Najdete zde autíčka, postavy z filmů, panenky, plyšáky, hry a mnoho dalšího, co potěší děti i dospělé. The Playground je splněným snem každého dítěte, a nyní navíc přichází se skvělou akční nabídkou. Za 299 korun získáte rodinný vstup do Zrcadlového bludiště, pět her na Arkádových automatech a dvacetiprocentní slevu na veškeré hračky.

Zábava pro všechny

Ti nejmenší se mohou těšit na zábavné a interaktivní atrakce, které jim umožní objevovat svět kolem sebe. Zrcadlové bludiště je vtáhne do magického světa plného neobvyklých tvarů a iluzí, které jako by vypadly z jejich oblíbených animovaných filmů.

The Playground The Playground naleznete

v Praze v ulici Na Příkopě, tedy v samém centru metropole. Více na www.theplayground.cz

Teenageři, rodiče i prarodiče si přijdou na své při hraní na Arkádách, které nabízejí širokou škálu soutěží a výzev. Projděte se Jurským parkem, závoďte s Mario Carts, zahrajte si basketbal nebo ulovte všechny pirátské zombíky. Pokud máte rádi akci, rozhodně nesmíte vynechat Laser game, kde si užijete spoustu adrenalinu, nebo naši obrovskou skluzavku, která je určena pro všechny věkové kategorie. Virtuální realita nabízí jedinečný zážitek pro každého odvážlivce. Přeneste se do rudolfínské Prahy s Golemem, zažijte akční výlet mezi dinosaury nebo ubraňte Prahu budoucnosti před invazí zombíků ve hře Last Stand.

Maminky, které si určitě rády odpočinou, si mohou v klidu vychutnávat kávu v naší kavárně, zatímco jejich děti budou objevovat nedalekou Vodní atrakci. Tatínkové se s dětmi mohou pro změnu ponořit třeba do světa Virtuální reality, která je vtáhne do akčních her či časů minulých. Ani s těmi nejmenšími se nemusíte bát zavítat do koutku Arkádových her, například Air hokej nebo Dinosauři jsou mezi malými dětmi opravdu oblíbení.

Pro prarodiče jsou v The Playground připraveny atrakce, které propojují zábavu s aktivitou. Zrcadlové bludiště je ideální pro postřeh a orientaci, zatímco Motýlí dům Papilonia je přenese do tropického ráje, kde mohou obdivovat stovky pestrobarevných motýlů z celého světa.

Za každou návštěvu atrakce navíc sbíráte body. Čím lepšího výkonu dosáhnete, tím více bodů se vám přičte na herní kartu. Body následně můžete vyměnit za hodnotné ceny a již od 1.11. je budete moct vyměnit rovněž za slevu na jakýkoliv produkt z celého hračkářství.

Akce pro firmy

Přemýšlíte, kde uspořádat firemní večírek nebo kam vzít hravé kolegy na teambuilding? Věřte, že v The Playground se nebudete nudit ani chvilku.

Pokud hledáte zábavu pro své zaměstnance i jejich rodiny, pronajměte si prostory The Playground a zorganizujte zde rodinný den či večer, na který jen tak nezapomenou. Překvapte své zaměstnance odměnou, která jim i jejich dětem zůstane dlouho v paměti, a ukažte, že jste firma, která podporuje nejen své lidi, ale i jejich blízké. Kromě skvělé zábavy dostanete vždy i speciální slevy na nákup zboží, což se hodí nejen před Vánoci.

Zážitkové hračkářství je také skvělým místem pro oslavu narozenin, ale i křest nových produktů či tiskovou konferenci. Ať už hledáte adrenalin, odpočinek nebo společnou zábavu s rodinou a přáteli, The Playground je místo, které splní vaše očekávání. Přijďte si užít den plný smíchu, her a nezapomenutelných zážitků. The Playground je místem, kam se budete chtít vracet znovu a znovu.