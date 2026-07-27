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O tajných chodbách, skrytých příbězích a jiných pražských zázracích. Historik vypráví

Ivan Brezina
  18:00

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Historik David Černý | foto: MAFRA

Myslíte si, že Prahu znáte? Pak jste možná nikdy nehledali oblouky Juditina mostu ve sklepě obyčejného domu, ani nepřemýšleli, kde skončila prkna z popraviště 27 českých pánů. Historik a spisovatel David Černý vypráví o tajemstvích, legendách a zapomenutých příbězích, které se skrývají přímo před očima Pražanů.
Na věži budete skoro sami, a přitom se z ní otevírá snad vůbec nejhezčí pohled na Karlův most a Hradčany. A pak Nový Svět, o kterém taky moc cizinců neví. Třetím pražským zázrakem je Petřín.

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O tajných chodbách, skrytých příbězích a jiných pražských zázracích. Historik vypráví

Premium
Historik David Černý

Myslíte si, že Prahu znáte? Pak jste možná nikdy nehledali oblouky Juditina mostu ve sklepě obyčejného domu, ani nepřemýšleli, kde skončila prkna z popraviště 27 českých pánů. Historik a spisovatel...

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