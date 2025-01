Rozlučkám se svobodou se v Praze daří. Britové se o regulace nezajímají

Praha reguluje, rozlučky nemizí

Ranní návrat z loučení se svobodou v centru Prahy. Tzv. stag party zahraničních turistů.

Přestože se Praha nálepce destinace s levným alkoholem a nočními kluby brání, ze strany turistů vyhledávajících přesně tyto artikly je o ni stále velký zájem. Prahu si jako místo pro svou rozlučku oblíbili především Britové, kteří se netají tím, že se do Prahy jedou opít a užít si, a to za co nejméně peněz.

Na žebříčku nejoblíbenějších míst pro britské rozlučky se svobodou figuruje kromě britských metropolí také španělský Benidorm, Krakow, Amsterdam a Praha. Navzdory koordinovaným zásahům vlád v posledních dvou zmíněných metropolích, jejichž cílem bylo organizované alkoholové večírky omezit, se Praha i Amsterdam stále drží na vrcholu popularity. Loňský zákaz organizovaných nočních túr po barech, tak zvaných „pub crawls“ mezi 22:00 a 6:00 přílivu britských rozluček se svobodou nepomohl. Podle britské společnosti Last Night of Freedom zaměřující se na organizaci rozluček se svobodou nevykazují rezervace radovánek v Praze žádné známky úbytku.

„Amsterdam a Praha jsou dvě z nejoblíbenějších měst v Evropě pro naše pánské rozlučky se svobodou a vždy jsme tvrdili, že kampaně měst na jejich omezení pravděpodobně nikdy nebudou fungovat. Naše klienty nic takového neodradí a statistiky rezervací to jen potvrzují,“ říká zakladatel společnosti Matt Mavir.

Omezení pub crawls vyvolalo vášně

Česká agentura Prague Pub Crawl, která je největší svého druhu v Evropě, slibuje turistům na svých stránkách nezapomenutelnou noc. Tu však během toho, co od jednoho baru k druhému vedou průvodci často i desítky podnapilých turistů, mohou zažít i obyvatelé centra města, kteří kvůli hluků nemůžou spát.

Zákaz magistrátu pořádat v nočních hodinách organizované výlety po barech agentura Prague Pub Crawl ostře zkritizovala. Podle ní tráví její klienti po desáté hodině večerní venku minimum času. Průvodce je navíc upozorní, že platí noční klid a musí být potichu, jinak budou z túry vyloučeni. Podle agentury se po zákazu situace ještě zhorší, protože turisté, kteří navštěvují Prahu kvůli nočnímu životu, skončí neorganizovaně před kluby v centru.

Podle radních přináší Pub Crawly během bujarých rozluček nejen nadměrné rušení nočního klidu, ale také zatížení obecní infrastruktury a služeb. Po veřejných prostranstvích se totiž najednou pohybuje obrovské množství lidí, kteří za sebou mimo jiné zanechávají množství odpadků či jiný nepořádek.

V neposlední řadě je zde aspekt poškozování obrazu a reputace města. Podle radních může konzumace alkoholu nebo rušivé chování v ulicích v návštěvnících vytvářet dojem nedostatku kultivovanosti Prahy, snižování pocitu bezpečí anebo návštěvníky úplně odrazovat.

Zápas se striptérkou v želé jako oblíbená aktivita

Těžké ráno účastníků rozluček se svobodou.

O nálepce Prahy jakožto levného party města ví každý. Pro Brity je Praha vyhlášeným království levného alkoholu a striptýzových klubů. Kdo často létá na trase Londýn–Praha, nemohl minout rozjařenou skupinku, která se už v letadle mohutně posilňuje na své budoucí dobrodružství v ulicích města. Není tajemstvím, že do Prahy míří především Britové, kteří vyhledávají co nejlevnější pivo a další levné formy zábavy.

Podle slov Matta Mavira mají města ve východní Evropě pro Brity vždy zvláštní kouzlo, protože jsou dostupná a mají správnou kombinaci aktivit a ubytování za správnou cenu.

„Praha vždy stála nad ostatními destinacemi, v neposlední řadě proto, že byla historicky nejstarším evropským místem pro rozlučky se svobodou, a propracovala se tak do mysli Britů jako cíl mladíků loučících se se svobodným životem,“ míní Mavir.

Britská agentura zaměřující se na pořádání rozluček Stag Web nabízí v Praze širokou nabídku aktivit. Kromě střílení nebo ježdění na motokárách nabízí jízdu na „pivních šlapadlech“, kde účastníci na suchu rozhodně nezůstanou. V ceně je totiž zahrnuto 30 litrů spotřeby piva na jedno šlapadlo. Oblíbenou aktivitou je také zápas s dvěma polonahými striptérkami v bazénku plném želé, show s obézní striptérkou nebo návštěvy nočních striptýzových klubů.

„Praha není považována za hlavní město východní Evropy pro nic za nic. Je dobrodružným hřištěm, které mísí kouzlo starého světa s luxusem 21. století,“ láká na Prahu agentura Chillisauce, podle které dosáhla Praha své celosvětové slávy hlavně díky „levnému a docela slušnému pivu“.

„Praha je velmi oblíbená pro pánské rozlučky hlavně díky levným letenkám, kvalitnímu a relativně levnému českému pivu a četným aktivitám – o ženách nemluvě,“ vypočítává vedení agentury a dodává, že v Praze je spoustu skvělých nočních podniků a vyhlášené striptýzové kluby.

Praha i přes zákazy hlavním party městem

Praha je i přes regulace města stále velice populární destinací.

Podle Matta Mavira je Praha „krásné a úžasně přívětivé město, ale pár krátkozrakých úředníků by si mělo dávat pozor, aby turisty nedémonizovali a potenciálně neohrozili životně důležitý a ziskový průmysl.“ Rozlučky se svobodou jsou podle něj základem zdravého cestovního ruchu, zvláštně pokud jsou správně organizovány, a přinášejí Praze zábavu, živost a obrovský ekonomický přínos. Ještě před schválením vyzval v loňském roce radní, aby se nad zákazem nočních túr po barech znovu zamysleli, protože jím odvrátí cenný trh.

Praha přitom není jediným městem, které se snaží zakročit proti divokým rozlučkám a ostatním alkoturistům. V roce 2023 zahájit Amsterdam online kampaň proti rozlučkám britských občanů. Když lidé v Británii zadají do vyhledávačů výrazy jako „rozlučka Amsterdam“, „levný hotel Amsterdam“ nebo „pub crawl Amsterdam“, vyskočí na ně varovné videoreklamy popisující rizika a následky nadměrného požívání alkoholu a drog. Dále byly omezeny počty letů přistávajících na mezinárodní letiště Schipol. O necelý rok později město odhalilo, že kampaň na udržení hlučných Britů dále zafungovala, přičemž údaje ukázaly 22procentní pokles v počtu příchozích z Velké Británie ve srovnání s úrovní před pandemií. Tento fakt podporuje hlasy, které tvrdí, že by i Praha měla proti alkoturismu v nařízeních přitvrdit.

Na otázku, proč mají i přes stávající vládní regulace Britové o rozlučky v Praze stále velký zájem, odpovídá Matt Mavir následovně: „Myslím si, že zatímco většina rozluček vidí potřebu slušného chování ve svém hostitelském městě, Britové pohrdají diskriminačních pravidly a nařízeními. Většinou je taková malicherná a úzkoprsá rozhodnutí neodradí. Již více než třicet let je Praha zakořeněna v britské kultuře jako zábavné a přívětivé místo k oslavám.“

Závěrem dodává, že podle jeho názoru není správnou cestou, aby úřady aktivity spojené s rozlučkami regulovaly. Namísto toho by se měly zaměřit na způsob, jak lépe se segmentem zábavního turismu spolupracovat, aby společně všichni dosáhli svých cílů.