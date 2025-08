Tato mystická oáza klidu v CHKO Poodří, nazývaná také Moravské Lurdy, přináší návštěvníkům nejen možnost modlitby, ale i unikátní dotek tajemna a dávné historie.

Příběh tohoto místa je protkán záhadami a zázraky. Pověst vypráví, že během kruté třicetileté války se po jedné z šarvátek ranění vojáci ukryli do jeskyně u skály. Všichni zemřeli, podlehli svým zraněním, s výjimkou jednoho, který se v modlitbách obrátil k Panně Marii.

Legendou opředené místo a zázračný léčivý pramen

Podle římskokatolické farnosti Spálov, pod kterou poutní místo spadá, se vojákovi „najednou zjevila Panna Maria a ze suché skály vytryskl pramen vody. Umírající voják byl zachráněn.“ Tento zázračný pramen je od té doby spojován s léčením a nadějí.

„Po této události prý pořídil mlynář z blízkého spálovského mlýna do jeskyně obraz Panny Marie. Chromý mlynařík se chodil k tomuto obrazu modlit a pečovat o toto místo, protože do spálovského kostela bylo pro něho velmi obtížné docházet. Postupem času se k milostnému obrazu Panny Marie přicházelo modlit stále více poutníků prosících o pomoc, uzdravení v nemoci i starostech. Obraz byl uctíván jako zázračný a byl později přenesen do farního kostela sv. Jakuba ve Spálově. A jak uvádí pověst, v noci však zmizel a ráno jej našli na starém místě ve skále,“ uvádí se na stránkách farnosti.

Obraz byl třikrát přenesen do kostela ve Spálově, odkud pokaždé záhadně zmizel, přestože byl kostel uzamčen, a byl opět nalezen ve skále u Odry.

Další z místních pověstí vypráví dojemný příběh o dceři hajného z nedalekých Poloučan, která se kdysi v těchto místech ztratila. Po úmorném a dlouhém hledání byla dívka konečně nalezena. Vyprávěla rodičům, že si po celou tu dobu hrála s krásnou zářící ženou a jejím malým chlapcem. Z vděčnosti za znovunalezení své dcery a pohnuti tímto neobyčejným zážitkem, se rodiče rozhodli na místě postavit sochu Panny Marie.

Zázračné uzdravení malé Aničky

V březnu roku 1918 se pětiletá Anička, dcera rolníka Josefa Krále ze Spálova, vážně roznemohla skvrnitým zápalem plic. Lékaři dávali jen minimální šanci na přežití a po třech týdnech marného léčení Aničku odepsali – byla na pokraji smrti, sužována horečkou 41 stupňů a otoky. Její jedenáctiletá sestra Marie se plná víry vydala pro vodu k Panně Marii ke skále.

Po přinesení vody z posvátného pramene dali rodiče Aničce obklad a trochu jí vnutili do úst. K úžasu všech horečka okamžitě klesla a Anička, která předtím tři dny nejedla, si začala žádat jídlo. Přivolaný lékař byl jejím náhlým uzdravením šokován a prohlásil, že se jednalo o skutečný zázrak. Všichni, kdo znali Aniččinu kritickou situaci, přisuzovali její uzdravení přímluvě Panny Marie ve skále.

Poutní místo má delší tradici než francouzské Lurdy

Počátky poutní tradice sahají do hluboké minulosti, kdy místní obyvatelé začali přicházet k prameni pro léčivou vodu a v tiché modlitbě hledali útočiště. Tato událost se stala základem pro silnou mariánskou úctu v regionu.

V 19. století byly na místě dokonce vybudovány vodoléčebné lázně, ovšem ty bohužel zničil požár. Přesto se pověst o léčivém prameni udržela a místo si vysloužilo přezdívku Moravské Lurdy, často srovnávané s proslulým francouzským poutním místem. Zdejší tradice je údajně starší o sto let než ve francouzských Lurdech.

Současné poutě a dnešní zázraky

Původní obraz Panny Marie byl v 19. století nahrazen kamennou soškou s Ježíškem, která je dodnes umístěna ve skalní jeskyňce nad pramenem. Tato socha se stala ústředním bodem poutí, které se ve Spálově drží dodnes. Dle historických záznamů se Spálovští zavázali, že budou každý rok konat pouť ke skále o svátku narození Panny Marie, tedy 8. září. Tento slib se dodržuje a každoročně se v neděli okolo osmého dne devátého měsíce v roce koná slavnostní procesí a mše svatá. Letos proběhne malá pouť 15. srpna 2025 a velká pouť 7. září 2025.

I v moderní době se k Panně Marii ve skále váží příběhy o zázračných uzdraveních. Jeden takový se stal farnici ze Spálova: „Bylo to v roce 1989, čekala jsem třetí dítě a lékaři zjistili, po vyšetření, že dítě bude nemocné – postižené. Proto jejich slova byla – dejte to pryč, máte dvě zdravé děti. Nesouhlasila jsem. Třikrát jsem musela do nemocnice v Novém Jičíně, kde jsem bránila své dítě. Nakonec mě poslali na genetiku do Ostravy. Samozřejmě i já měla velký strach, prosila jsem. A odevzdávala to tomu, kdo je Pánem života i smrti a na poutním místě prosila naší nebeskou Maminku, ať mi dá sílu, protože Ona sama také nejlépe ví, co matka prožívá, když její dítě má zemřít. Na genetice v Ostravě byla věřící paní doktorka – to byl dar – měla pochopení pro maminku, pokud se rozhodla dítě si nechat. Nebránila. Jen žádala, že až se dítě narodí, budeme jeden rok vypisovat dotazníky. Bylo totiž zařazeno do systému. Přišla hodina narození, ještě v bolestech jsme šli na toto poutní místo a pak jeli do vítkovské nemocnice. Narodilo se nám úplně zdravé dítě. Rok jsme si psali s paní doktorkou z genetiky. Teď už je to vystudovaný dospělý člověk. Za zmínku také stojí, že se zasnoubil u Panny Marie ve skále a má už svou rodinu.“

Dnes slouží poutní místo Panna Maria ve skále nejen k duchovnímu rozjímání, ale stalo se i oblíbeným cílem turistů a cyklistů, kteří si užívají malebnou krajinu Poodří a klid okolní přírody. Místo je dostupné zeleně značenou cestou z centra Konstantinových Lázní, což z něj dělá snadno dosažitelnou oázu klidu a tajemna.

„Lidé si sem jezdí pro vodu z dalekého okolí, možná právě proto, že je skála protkána silnými křemennými žilami, které objevíte při bližším zkoumání. V některých částech vytváří krystalové hroty. Voda je zde skutečně velice chutná a pramen nevysychá ani v létě. Podle ezoteriků je křemen příbuzný křišťálu a má na pitnou vodu pozitivní vliv,“ vysvětluje česká záhadoložka a spisovatelka Ava Brožová.

„Někteří senzibilové zde cítí energetický otisk ženské světelné bytosti, často ztotožňované s Pannou Marií, nebo ještě dříve se slovanskou bohyní Ladou. Její jméno se nám zachovalo ve slovech, jako je soulad nebo ladné pohyby. Byla vládkyní jara, harmonie a tvořivého ženského principu. Já osobně jsem zde cítila velice silný telurický proud zemské bioenergie, až se mi zatočila hlava. Příjemné a zdravé prostředí zde ještě umocňuje okolo bystře tekoucí řeka Odra. Rychlé vodní toky vždy pročišťují vzduch a vytvářejí takzvané záporné ionty (Lenardův efekt), kterých má naše přetechnizovaná společnost žalostně málo. Nejlépe tento jev funguje u vodopádů, během bouřek či při příboji. Tyto anionty mají na naše tělo velice pozitivní efekt,“ prozradila Ava Brožová, která tuto lokalitu navštívila a zkoumala.

Co ještě navštívit v okolí? Dračí skála a Švédská skála

V těsné blízkosti poutního místa Panna Marie ve skále se nachází i další zajímavé body, které lákají k prozkoumání. Jen kousek odtud, na protějším břehu řeky Odry, se tyčí skalní útvar Dračí skála, ideální pro příznivce přírodních scenérií.

Nedaleko objevíte také pozůstatky bývalého hradu Švédská skála, které připomínají dávnou historii a dodávají místní krajině tajemnou atmosféru. Tyto lokality jsou skvělým tipem pro doplnění výletu a objevování dalších přírodních a historických krás Poodří.