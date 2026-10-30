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Potřebuje sjezdovka ještě rolbaře? Rolba na Klínovci vidí 50 metrů dopředu

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O údržbu tratí na Klínovci se rolbaři v současnosti starají za pomoci 10 roleb,...

O údržbu tratí na Klínovci se rolbaři v současnosti starají za pomoci 10 roleb, z nichž některé jsou vybavené technologií SnowSat, která dokáže zjistit tloušťku sněhové vrstvy pod rolbou. Další systém LiDAR umí zjistit i stav 50 metrů před strojem, tedy dřív, než na něj řidič rolby najede. | foto: Skiareál Klínovec

O údržbu tratí na Klínovci se rolbaři v současnosti starají za pomoci 10 roleb,...
O údržbu tratí na Klínovci se rolbaři v současnosti starají za pomoci 10 roleb,...
O údržbu tratí na Klínovci se rolbaři v současnosti starají za pomoci 10 roleb,...
O údržbu tratí na Klínovci se rolbaři v současnosti starají za pomoci 10 roleb,...
5 fotografií
Příprava sjezdovek už dávno není jen o zkušeném řidiči, který v noci vyrazí s rolbou na svah. Moderní stroje dnes využívají satelitní navigaci, laserové měření i digitální mapy s miliony datových bodů. V krušnohorském skiareálu Klínovec díky nim dokážou určit výšku sněhu s přesností na několik centimetrů a nejnovější rolba dokonce vidí padesát metrů před sebe. Přesto se bez zkušeného člověka stále neobejde.

Když poslední lyžaři opustí svah, hlavní práce rolbařů teprve začíná. Za ostrého svitu světlometů vyrážejí na sjezdovky mohutné stroje vyzbrojené radlicemi, frézami a finišery. Jejich funkce ale nespočívá jen v těžké práci, ale také ve využívání sofistikovaných technologií, díky nimž má řidič přesný přehled o tom, kolik sněhu se kde nachází.

K tomu, aby řidič rolby dokázal co nejlépe přerovnat sníh, vytvořit pevný povrch a připravit tratě na následující ráno, musel ještě donedávna spoléhat v prvé řadě na své zkušenosti, znalost terénu a dobrý odhad. Tyto schopnosti potřebuje stále, navíc mu ale pomáhá satelitní navigace, přesné digitální mapy a v nejmodernějších strojích také laserové senzory. Každá úprava svahu pak přináší nová data, podle kterých lze plánovat další práci.

Na Klínovci začali se zaváděním systému SnowSat už v roce 2022. Nyní mají tento systém na třech rolbách. „Naše nejnovější a nejvýkonnější rolba má k systému SnowSat přidaný ještě systém LiDAR, který dokáže měřit úroveň výšky sněhu cca 50 m před rolbou,“ popisuje provozní ředitel Skiareálu Klínovec Jaromír Hradil. Jak takový systém funguje?

Čtyři miliony bodů pod sněhem

Aby technologie SnowSat dokázala určit, kolik sněhu leží na konkrétním místě, bylo nejprve nutné důkladně zmapovat celý areál. Ještě bez sněhové pokrývky vznikl pomocí leteckého měření digitální model sjezdovek, který dnes slouží jako základ pro všechna další měření.

O údržbu tratí na Klínovci se rolbaři v současnosti starají za pomoci 10 roleb,...

Rolbaři na Klínovci v noci nespí. Hlavní část práce musejí odvést poté, co sjezdovky opustí lyžaři a snowboardisté. O servis strojů se stará přes den speciální tým, aby rolby byly připravené na celonoční šichtu.

Rozsah této přípravy je pozoruhodný. Na Klínovci bylo zmapováno přibližně 800 tisíc metrů čtverečních sjezdovek. Na každý metr čtvereční připadlo pět bodů s přesně určenými prostorovými souřadnicemi. Výsledkem je model tvořený více než čtyřmi miliony bodů.

Jeho pomocí dokáže systém určit, kolik sněhu se nachází mezi skutečným terénem a aktuálním povrchem sjezdovky. „Představte si, že každý večer rolby zmapují a systém vyhodnotí i několikrát za noc téměř každý z těchto bodů,“ přibližuje ředitel Hradil. Dodává, že každá práce radlice nebo zadní frézy mění podobu sněhového povrchu, a tím přináší nové informace pro další vyhodnocování.

Technologie tak neslouží pouze samotným rolbařům. Získaná data využívají také technici a manažeři areálu, kteří podle nich plánují, kde sníh přemístit, kde ho ponechat a kterým částem sjezdovek věnovat větší pozornost.

„Porady manažerů, vedoucích techniků a rolbařů na téma ‚Jak dnes večer nejlépe provést úpravu sjezdovek‘ jsou na denním pořádku,“ dodává provozní ředitel Skiareálu Klínovec.

Jak může rolba vidět před sebe?

Zatímco systém SnowSat pomáhá určovat výšku sněhu v místě, kde se rolba pohybuje, nejnovější stroj na Klínovci dokáže situaci vyhodnotit ještě předtím, než na dané místo dorazí. Je totiž vybaven technologií LiDAR.

Jde o laserové měření, při kterém senzor vysílá světelné impulzy a z jejich odrazů zjišťuje vzdálenost okolních objektů a podobu povrchu. „Systém Snowsat Lidar dokáže ukazovat množství sněhu před rolbou i pod ní v reálném čase, což šetří nejen čas, ale taky množství spálené nafty,“ pochvaluje si práci s ním hlavní rolbař Skiareálu Klínovec Lukáš Watier.

Na práci rolbařů mají tyto technické vymoženosti zásadní vliv. Ještě než se pustí do práce, vědí, odkud kam je třeba sníh přesunout, a mohou si naplánovat, jak budou postupovat.

O údržbu tratí na Klínovci se rolbaři v současnosti starají za pomoci 10 roleb,...

O údržbu a opravy roleb se na Klínovci stará servisní tým, který pracuje přes den. Rolbaři se pak mohou soustředit na svou práci při celonoční směně.

Noční můra rolbaře: hrábnout si do hněda

Nové sofistikované systémy, přinášející přesná data o výšce sněhu na jednotlivých místech, pomáhají předcházet situacím, které jsou s trochou nadsázky noční můrou každého rolbaře.

„Největší průšvih rolbaře je, když si ‚hrábne do hněda‘. To znamená, že si myslí, že má pod radlicí dostatek sněhu, a tak ještě zabere zářez hlouběji a vyhrne zmrzlou podkladovou ledovou vrstvu a pod ní si ještě hrábne do hlíny,“ říká provozní ředitel Hradil. Oprava takového ‚hnědého hrábnutí‘ se často musí provést postaru – ručně.

Když mluvíme o nočních můrách, není to vlastně přesné označení. Rolbař totiž v noci nespí. Alespoň ne v sezoně, když má právě směnu. Ta hlavní část jeho práce se odehrává právě v době, kdy jsou sjezdovky liduprázdné, rolby připravené a práce naplánovaná.

O kondici roleb se stará na Klínovci servisní tým, který naopak pracuje přes den a má na starosti jejich opravy a údržbu. Podle Watiera tak mají rolbaři prostor se soustředit pouze na práci se sněhem, a to během nově zavedených celonočních směn. „Díky nim je více času na kvalitnější přípravu a práci s technickým sněhem, což se pak projevuje na celkové trvanlivosti sjezdovek,“ dodává Watier.

Rolby nejsou levná záležitost

Na Klínovci v současnosti provozují deset roleb, z nichž tři jsou vybaveny systémem SnowSat. Nejpokročilejší z nich má navíc i zmíněné laserové měření LiDAR. Kompletně vybavená nová rolba s navijákem a dalšími používanými technologiemi stojí podle vedení areálu přibližně 15 milionů korun.

O údržbu tratí na Klínovci se rolbaři v současnosti starají za pomoci 10 roleb,...
O údržbu tratí na Klínovci se rolbaři v současnosti starají za pomoci 10 roleb,...

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„Dá se říct, že každé dva roky máme jeden nový stroj,“ přibližuje provozní ředitel tempo modernizace. Vývoj přitom nespočívá pouze v satelitním měření. Výrobci průběžně zdokonalují ovládání stroje i konstrukci některých částí. Podle Watiera zjednodušují každodenní práci i třeba nová konstrukce zadní frézy na úpravu sněhu, automatické vedení frézy či automatický výpočet tažné síly lana navijáku.

V praxi vyrážejí jako první stroje vybavené sofistikovanými technologiemi, které výšku sněhu přesně změří a připraví základní trasy pro další rolby, které takto vybavené nejsou.

Proč je zkušený rolbař největším pokladem každého skiareálu?

Podle provozního ředitele Hradila je Snowsat skvělá pomůcka, která eliminuje chyby, ale zkušené rolbaře žádný systém nenahradí. „Ten hlavní úkol a zodpovědnost je ale stále na našem týmu profesionálních a zkušených rolbařů,“ zdůrazňuje. Technologie, které poznají výšku sněhové pokrývky, poskytují velmi dobrý poradní hlas, je to ale člověk, kdo v konečném důsledku rozhoduje, jak upravit trať tak, aby byla pro lyžaře co nejlepší a vydržela celý den.

Systémy sice poznají tloušťku sněhu, neumí ale odhadnout, co se se sněhem stane v následujících hodinách. „Co systémy neumí, je reagovat na každodenní změny struktury sněhu. A tady se rolbaři musí spoléhat na svoje zkušenosti a předpověď počasí a podle toho si naplánovat úpravu kopce – například jestli začít úpravu odshora nebo odspoda kopce atd.,“ vysvětluje hlavní rolbař Skiareálu Klínovec Lukáš Watier.

„Sníh se dokáže za půl hodiny změnit na ledovou krustu, se kterou už se velmi těžko pracuje, a nebylo by potom možné lyžařům doručit ten nejlepší možný produkt. Moderní systémy v rolbách ale šetří rolbařům práci a oni se tak mohou soustředit na strategii,“ shrnuje důležitou symbiózu letitých zkušeností a moderních technologií.

Obsah byl připraven ve spolupráci se Skiareálem Klínovec.

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