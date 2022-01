Majaland pohltí vaše děti na hodiny. Atrakce si raději užijte v týdnu

„Jé!“ „No nene!“ „Tývado!“ To jsou nejčastější citoslovce, která slyším od svých dvou malých testerek, když vejdeme do Majalandu. Přestože už chodí do školy a na návštěvu největšího zábavního centra v Česku s celoročním provozem jsem je připravila, svět malé uličnice včelky Máji jim v okamžiku naprosto učaruje.

Od chvíle, kdy projdeme lávkou mezi atrakce do zábavního parku, s nimi není rozumná řeč. V údivu nejprve poletují jako v úlu, od jednoho k druhému, a pak okamžitě sestavují plán postupu pohádkovým světem. Je mi jasné, že se odsud za dvě hodinky, jak bylo původně v plánu, rozhodně nedostaneme.

Majaland se dětem otevřel 27. prosince a vedle Dinosauria Museum Prague a expozice ikonických vozů je dalším lákadlem zábavního a outletového centra POP Airport Praha. Na více než devíti tisících metrech čtverečních nabízí pro nejmenší, ale i dospěláky, dvanáct atrakcí a připravují se další.

Na první pohled vás na jedné straně přitáhne 220 metrů dlouhá horská dráha vikinga Vika, na opačné straně máte chuť co nejdříve vystoupat na deset metrů vysoký, dvouřadý, hydraulicky zvedaný a nakláněný řetízkový kolotoč s duhovými svítícími motýly. Jenže do toho míjíte naprosto úchvatná třpytivá autíčka autodromu, lákavou a pěkně adrenalinovou tančící květinu, která s vámi pořádně zatočí, a obří kmen houpacího stromu... Kam dřív?

„Majaland jsme vytvořili pro rodiny s dětmi od dvou do čtrnácti let. Naše atrakce nesou tři témata: příběhy včelky Máji, vikinga Vika a dinosaury. Máme tu dlouhou interiérovou skluzavku, horskou dráhu, dinosauří kolotoč, tančící květinu, houpací strom, lezecký strom, motýlí kolotoč, věž volného pádu padající list, balónkové jezero, autodrom, skákající žáby a hřiště včelky Máji. Brzo přibudou také lodičky a rozjede se divadélko se svým programem, žongléry, kouzelníky. Příští rok chceme atrakce rozšířit o venkovní část,“ vyjmenoval lákadla provozní manažer Majalandu Miroslav Ducháč.

Na návštěvníky je tu metr

Devítiletá a sedmiletá školačka se záhy jeví jako ideální věková skupina návštěvníků Majalandu. Zabaví se tu i menší děti (hřiště včelky Máji, balónkové jezero, skákající žáby, dinosauří kolotoč), které se však na všechny atrakce nedostanou.

„Atrakce jsou rozděleny podle určení výrobce a některé jsou omezeny výškově. Návštěvníci najdou u každé atrakce barevný metr, který říká, kdo může bez omezení vstoupit, kdo už potřebuje doprovod a kdo je ještě na tuto zábavu malý,“ vysvětluje jednoduchá pravidla provozní manažer.

Například Vikova horská dráha je určená až dětem od čtyř let (s doprovodem od 1 m výšky). A není divu: je dlouhá 220 metrů, zdolává převýšení devět metrů, má tři smyčky a jede až čtyřicetikilometrovou rychlostí. I v dospělákovi dokáže rozproudit adrenalin. Spolu s obřím motýlím kolotočem u nás tato atrakce jednoznačně vítězí, i když při první jízdě se nejmladší testerce spustily slzy.

V týdnu pohoda, o víkendu fronty

Po prvním kole zábavy využíváme samoobslužnou rodinnou restauraci, která nabízí klasické dětské hotovky, jako je hamburger, pizza, hranolky, ale i chutný vývar nebo špagety. Za talíř vývaru platíme 65 korun, za velké hranolky 59 korun a za půllitrovou láhev s pitím pro děti 40 korun, ale s tím se v zábavních centrech počítá.

Do Majalandu si můžete vzít i vlastní občerstvení a pod vstupní lávkou poblíž výtahu najdete uzamykatelné skříňky. Jsou sice menší, ale zimní bunda a menší taška se do nich pohodlně vejdou.

Postavičky včelky Máji a jejích přátel najdou děti na každém rohu.

U stolku se dáváme do řeči s jinými návštěvníky, se kterými kvitujeme velkou plochu parku a jen málo lidí. „Jestli si to tu chcete užít, jezděte sem přes týden. O víkendu je tu fůra lidí a fronty před vstupem i u pokladny v restauraci,“ radí Petra s tím, že pro sebe a svého syna rovnou pořídila permanentku a nejraději sem jezdí dopoledne.

Vstupné Děti do 85 cm ZDARMA

ZDARMA Děti 85 –99 cm 299,-/všední den, 399,-/víkend

299,-/všední den, 399,-/víkend Osoby nad 1 m 399,-/ 499,-

399,-/ 499,- Senioři 60+, ZTP, ZTP/P 299,-/ 399,-

299,-/ 399,- Roční karta: děti 85–99 cm 699,-, osoby nad 1 m 1 499,-

děti 85–99 cm 699,-, osoby nad 1 m 1 499,- Dárkový voucher: 499,- S registrací do POP Family lze získat 100,- slevu.

„Za celodenní vstupenku na všechny atrakce platí dospělí a děti nad jeden metr výšky jednotné vstupné 399 korun v týdnu a 499 o víkendu. Děti od 85 centimetrů mají na vstupném stokorunovou slevu,“ shrnul Miroslav Ducháč a dodal, že roční karta, se kterou může návštěvník do Majalandu klidně denně, stojí 1 499 korun.

„Provozní kapacita Majalandu je 1 750 návštěvníků. Pokud si návštěvníci chtějí užít atrakce bez front, doporučuji navštívit Majaland v týdnu, kdy se návštěvnost pohybuje ve stovkách lidí. Otevřeno máme od desíti do osmi hodin večer,“ potvrzuje Petřin tip provozní manažer.

Přes týden jsou atrakce v provozu „na střídačku“ a jednotlivé časy startu najdou návštěvníci na papírových hodinách u každé zábavy. Nemusí se tak bát, že by jim něco uteklo. O víkendu, kdy je plno, pak jedou všechny atrakce nepřetržitě.

Velký kmen se houpe podobně jako loď, navíc se otáčí o 360 stupňů.

Bavte se spolu

Co v Majalandu opravdu nenajdete, je „paní na hlídání“. Majaland není stavěný jako dětský koutek. Je to zábavní park, který si mají užít rodiče i děti. Pouť pod střechou, která slibuje „plnotučnou zábavu“ a vysmátý společný čas. Ostatně, na všechny atrakce můžete své potomky doprovodit a vyřádit se s nimi. A u hřiště včelky Máji, kde se dospělí vybláznit nemůžou, si posedíte u kávy z vedlejší restaurace.

Po čtyřech hodinách a důkladném testování všech atrakcí odcházíme s jedinečným zážitkem a příslibem, že jsme tu rozhodně nebyly naposledy. Dívčí testerské kombo si umanulo, že příště pokoří i adrenalinovou tančící květinu, kterou tentokrát s respektem vynechalo. A mladší testerka, která nemá malých cílů, už tu plánuje oslavit narozeniny...