Poklady z hradů a zámků: místo koní si mladý Lobkowicz přivezl obrazy

Slavné obrazy se do sbírek dostaly vlastně náhodou. V roce 1745 se vypravil do Londýna mladý kníže Ferdinand Filip z Lobkowicz. Podle legendy jel nakupovat jezdecké koně.

Při jeho pobytu za Kanálem však v Evropě vypukla válka a návštěva Londýna se protáhla. Kníže tak měl čas se seznámit s místní společností i s umělci. A domů si místo koní přivezl dva rozměrné obrazy, které mu měly připomínat Londýn. První se jmenuje Temže při pohledu k Westminsteru a druhý Primátorská slavnost na Temži.

Obraz si vyhlédl Hitler

Jedinečné obrazy dlouho zdobily zdi vídeňského paláce nebo bílinského zámku. Na mimořádný Canalettův obraz Temže při pohledu k Westminsteru si ale vzpomněl bezohledný „sběratel“ 20. století Adolf Hitler.

Když odešel jeho majitel, diplomat Maxmilián Lobkowicz do exilu s Janem Masarykem a stal se velvyslancem v Londýně, byly obrazy zkonfiskovány nacisty v rámci plánu vybudování Führermusea v ­rakouském Linci.

„Nalezen byl po válce v ­solných dolech poblíž Salcburku, tam skončily i některé další obrazy ze sbírek rodu Lobkowiczů,“ popisuje jejich další osudy Dita Bakerová, ředitelka Lobkowiczkých sbírek.

Ani po 250 letech od jejich vzniku na Canalettovo dílo nezapomněli Britové. „V­ roce 2012, u příležitosti 60. výročí korunovace královny Alžběty II., byl obraz Primátorská slavnost na Temži hlavním vystaveným předmětem na výstavě k jejímu diamantovému jubileu,“ dodává ředitelka Baker.

Ukradená a navrácená sbírka

Umělecké sbírky shromažďují Lobkowiczové stovky let. Po roce 1948 jim sbírky sebral komunistický režim. Po restitučním řízení, které trvalo více než dvanáct let, se rodina Lobkowiczů stala v roce 2002 opět pravoplatným vlastníkem paláce. Už předtím se do majetku rodu vrátily zpět i sbírky.

Po více než čtyřech letech plánování, restaurování a modernizací byl palác 2. dubna 2007 opět otevřen veřejnosti, tentokrát jako soukromé muzeum, doslova přeplněné rodovými poklady.

Maxmiliánův vnuk William a jeho manželka Alexandra, kteří se před lety vrátili do Prahy z­ exilu v USA, přišli tehdy s myšlenkou soustředit ty nejcennější předměty z rodinných zámků po celých Čechách do paláce na Hradě (na snímku) a otevřeli zde rodové muzeum.

Sňatkem Vratislavovy dcery Polyxeny se Zdeňkem Vojtěchem Popelem se Lobkowiczký palác (vlevo) dostal do majetku českého rodu Lobkowiczů.

Na stěnách soukromého muzea visí obrazy například Lucase Cranacha staršího nebo Pietra Bruegela staršího, které by mohly být ozdobou kterékoli z předních světových galerií. „Senoseč je jedním z obrazů Bruegelova cyklu zachycujícího venkovský rok. Zbývající části jsou vystaveny v New Yorku a ve Vídni,“ uvedl při otevření muzea William E. Lobkowicz.

Lobkowiczké sbírky čítají přibližně 1 500 obrazů. Součástí sbírek je i jedna z největších kolekcí španělského renesančního umění mimo Madrid a Vídeň. Pozornost zaslouží i díla od Hanse von Aachena, Bartholomea Sprangera a dalších starých mistrů.

Součástí sbírek nejsou jen obrazy světoznámých malířů, ale i hudební nástroje a notové party významných skladatelů 17.–19. století, například Beethovena a Mozarta. Syn Ferdinanda Filipa, kníže František Josef Maximilián, byl talentovaný zpěvák a hudebník. Byl patronem Ludwiga van Beethovena, který mu jako poděkování za celoživotní podporu věnoval mimo jiné tři svoje symfonie. I ty jsou v muzeu Lobkowiczkého paláce k vidění. Muzeum je otevřeno denně od 10 do 18 hodin. Sídlí na Pražském hradě na adrese Jiřská 3, Praha 1.

