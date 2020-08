Za rok se arcivévoda naučil italsky a vybudoval poklad na Konopišti

Meče, brnění, přilbice, píky a spousta dalších součástí výzbroje zdobí sály zámku už od dob jeho nejznámějšího majitele, arcivévody Františka Ferdinanda d‘Este. Rezavé haraburdí a pomačkané hrudní pláty by tady návštěvník hledal těžko. Sbírka nabízí jen exponáty nevyčíslitelné hodnoty v perfektním stavu.

„Sbírka je cenná proto, že je početná a navíc patřila nejvýznamnějším mužům své doby a ti si samozřejmě dali záležet, aby měli nejcennější kusy. Celkově je srovnatelná se sbírkou v Madridu nebo ve Vídni,“ vysvětluje Jana Sedláčková, kastelánka zámku Konopiště.

Sama říká, že vybrat mezi artefakty ten nejcennější není lehké. Jeden z nich však návštěvník v žádném případě nepřehlédne. Jde o kompletní turnajovou zbroj z italské Brescie z roku 1540. Kromě dekorovaného brnění pro rytíře je její součástí také monumentální a citlivě zdobený pancíř pro jeho koně.

„U zbrojí se často stávalo, že se skutečně nejdříve nosily do bitev, a když už jim odzvonilo a byl to třeba vzácný kus, tak se ještě dodatečně dozdobila a upravila. Pak byla uložena jako cenný přírůstek do šlechtické sbírky,“ popisuje Sedláčková.

Váha Sluneční soustavy

Další velmi cenný exponát už by návštěvník přehlédnout mohl, byla by to ale škoda. Palcát z roku 1608 je zdobený personifikacemi sedmi planet, tedy všech, které byly na začátku 17. století objevené. Díky masivní hlavici tak mohl protivník, obrazně řečeno, pocítit i přes přilbu váhu celé Sluneční soustavy.

„Je to doba ještě před třicetiletou válkou. Samozřejmě, chladné zbraně byly tou dobou už dávno na ústupu, ale jako zbraň se palcát nepochybně použít dal. Předpokládá se, že sloužil primárně jako doplněk slavnostní zbroje třeba při průvodech,“ popisuje kastelánka.

Úctyhodná sbírka zbraní není jen ukázkou bohatství jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů evropské historie (Habsburků), ale také jedné neobvyklé nabídky konce 19. století. Cenné sbírky, ale především obrovský majetek na severu Itálie, získal František Ferdinand v roce 1875 jako dědictví po svém vzdáleném příbuzném Františku V. Modenském z rodiny d‘Este.

Podmínky starého šlechtice

Modenský vévoda na sklonku svého života věděl, že zemře bez potomků, a tedy i bez dědiců. Rozhodl se proto, že Karlu Ludvíkovi, otci Františka Ferdinanda, nabídne dědické právo pro jednoho z jeho synů. Majetku se nevzdal jen tak. Měl dvě rafinované podmínky.

Potenciální dědic obrovského bohatství se musel během roku naučit obstojně Italsky a musel přijmout přízvisko d‘Este. V úvahu připadali dva nejstarší bratři. Mladší Otto výuku italštiny striktně odmítl, starší František Ferdinand podmínky přijal a díky tomu se ve svých dvanácti letech zařadil mezi nejbohatší lidi v Rakousku.

„Podmínka naučit se italsky je pochopitelná, součástí dědictví byla i díla, která byla italsky popsaná, šlo třeba i o knihy psané v italštině. Arcivévoda se snažil italštinu naučit, nicméně nikdy se nedostal na takovou úroveň, aby byl schopen tímto jazykem plynně hovořit,“ říká Sedláčková. Na splnění podmínek stárnoucího šlechtice to však stačilo.

Přestavba Konopiště

Peníze se Františku Ferdinandovi mimo jiné hodily na koupi a přestavbu zámku Konopiště. Arcivévoda se také jako majitel nejvíce podepsal na jeho současném vzhledu a stavba je vevnitř vybavená všemi vymoženostmi, které panstvo v tehdejší době potřebovalo k pohodlnému bydlení včetně elektrických rozvodů a výtahů. Pravdou je, že objekt je daleko starší a Habsburkové ho vlastnili jen chvíli mezi lety 1887 a 1921.

Konopiště bylo založeno pravděpodobně někdy okolo roku 1294 pražským biskupem Tobiášem z Benešova jako středověký hrad. Svým vzhledem se hodně vymyká běžným českým zříceninám, které často kopírují nepřístupné skalní terény. Konopiště vzniklo naopak jako zcela symetrická stavba se čtyřmi věžemi propojenými zdí. Takové typy hradů byly v té době k vidění především ve Francii.

I když během staletí prošla stavba celou řadou úprav, svůj neobvyklý středověký charakter si zachovala dodnes. Ještě před Habsburky, kteří byli posledními soukromými majiteli panství, se na Konopišti vystřídalo několik různých vlastníků, včetně Albrechta z Valdštejna.