Egyptský vojevůdce napadl Řecko, na usmířenou daroval Metternichovi mumii

Složitá zákulisní diplomatická jednání devatenáctého století překvapivě obohatila sbírky západočeského zámku o egyptské cennosti. Ve sbírkách státního zámku Kynžvart tak můžete narazit také na nefalšovanou mumii.

3 500 let stará rakev s mumií kněze Kena Amona (vlevo) a mumie kněze, který se jmenoval Pentahutesres (vpravo), jejíž stáří se odhaduje zhruba na 2 500 let na 2 500 let | foto: David Kruc