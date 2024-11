Podzim láká na toulky Divokou Šárkou. Navštivte Dívčí skok a Nebušické oko

Od vodní nádrže Džbán do Divoké Šárky

Pokud jedete autem z Evropské ulice, můžete využít parkoviště u restaurace McDonald, z tramvaje vystoupíte na zastávce Divoká Šárka.

Jakmile sejdete k vodní nádrži Džbán, těžko uvěříte, že se stále nacházíte ve velkoměstě. Břehy nádrže vybudované v letech 1966–1971 se na podzim barví do hnědozlaté. Areál koupaliště byl před dvěma lety kvůli havarijnímu stavu uzavřen a jeho místo nahradil zábavní park DinoLive.

Od Džbánu se vydáme po turistické stezce soutěskou po červené podél Šáreckého potoka. Oblast Divoké Šárky se nachází na jeho skalnatých úbočích a na stepích nad ním, zejména na jeho pravém břehu. Stepi tady přecházejí do rozsáhlého lesa a celek vytváří jeden z nejrozsáhlejších pražských parků.

Červená turistická stezka se vine soutěskou Šáreckého potoka.

Levý bok soutěsky Džbán tvoří Šestákova skála, která je impozantním protějškem rozsáhlé Kozákovy skály na druhé straně. V místech Kozákovy skály stávalo mohutné slovanské hradiště, vzkvétající hlavně v 7. a 8. století. Hradiště bylo významným obchodním střediskem pro pražskou oblast ještě před vznikem Pražského hradu. Místní archeologické nálezy inspirovaly spisovatele Eduarda Štorcha k napsání slavných děl Lovci mamutů, Osada havranů a dalších.

Divoká Šárka je nejen cílem výletníků, ale i příznivců boulderingu. Na Šestákově skále se nachází celkem osm dobře lezitelných cest.

Necelý kilometr chůze soutěskou se nachází Koupaliště Divoká Šárka. Bazén napájený vodou z potoka je oblíbeným cílem výletníků v horkém létě, kdy je voda pořád příjemně chladná. Pár desítek metrů od koupaliště je možné se občerstvit v hostinci Dívčí skok. Podle pověsti právě zde ukončila život skokem ze skály nešťastná Šárka. Většina Pražanů věří, že podle Šárky z pověsti o Dívčí válce je pojmenováno celé údolí. Podle odborníků však jméno pochází spíše od slova „šarý“, později „šerý“, neboť Šárka byla šerým či setmělým dolem.

Pokud se od hostince dáme příkrou kamenitou cestu vzhůru, dojdeme do Přírodního divadla Divoká Šárka. Jedná se o rozsáhlý přírodní amfiteátr s kapacitou 10 tisíc diváků. Od roku 2005 se zde jednou ročně zdarma konají opery pod širým nebem a každoročně se těší velké divácké oblibě.

Výhled ze Šestákovy skály, která je impozantním protějškem rozsáhlé Kozákovy skály na druhé straně.

Pokud se od hostince budeme ubírat dále po červené, po několika stech metrech narazíme na další atraktivitu – stavbu Čertova mlýna. Bývalý vodní mlýn je od roku 1958 chráněný jako nemovitá kulturní památka. Necelé dva kilometry od Čertova mlýna se na svahu vypíná zalesněná vyhlídka Šárka, která se nám po strmém výstupu odmění úžasným výhledem.

Ještě v 19. století byla většina území Divoké Šárky bezlesá. Stráně byly vypásány stády ovcí a teprve na přelomu 19. a 20. století byly uměle zalesněné. Dřeviny, které zde byly vysazovány, byly však často nevhodné a nepůvodní, jako v případě trnovníku akátového nebo modřínu opadavého. V současné době je snahou nahradit akátové porosty původními dřevinami. Vysazují se tady zejména duby, habry a lípy a zdejší lesy jsou majetkem hlavního města Prahy.

Většina území Divoké Šárky je dnes zalesněná, nebylo tomu tak vždy.

Když se z vyhlídky spustíme zpátky na červenou turistickou stezku, po několika stech metrech dojdeme na otevřené prostranství s dřevěnou lávkou. Jen tlumené zvuky aut dávají tušit, že se člověk nachází jen kousek od civilizace. Na konci lávky se nachází Šárecká jeskyně, která je ve skutečnosti ústím průzkumné štoly. Ta zde zbyla z někdejších pokusů o těžbu železné rudy, kterou připomínají stopy několika malých lomů na temeni návrší Jenerálka. Po červené je to sem od hráze Džbánu 4,8 km.

V tomto bodě je možné vydat se dvěma směry. Autobus MHD vás ze zastávky Jenerálka za pár minut dopraví do vesnice Nebušice. Ve středověku bývala tehdejší obec hlavně usedlostí vinařů, podobě jako například Dejvice.

Kolem luxusních rodinných domků se procházkou kolem kostela sv. Cyrila a Metoděje dostanete k Nebušickému oku. Místu, kde se nad Nebušicemi setkávají dvě polní cesty lemované stromořadími, vtiskli svým návrhem studenti Fakulty architektury ČVUT jedinečnou atmosféru.

Originální stavba stojí na pláni nad Nebušicemi od roku 2022.

Oko, které vzniklo v roce 2022, je více než klasickou rozhlednou – milovníkům přírody slouží jako pozorovatelna fauny na poli, dětem díky skrytému mechanismu jako houpačka a fotografům jako originální „fotorámeček“. Z místa se otevírá výhled na panorama Nebušic a vzdálené dominanty Prahy. Oko objevíte severozápadně od centra Nebušic za Koncovou ulicí.

Údolím Tiché Šárky bývalými vinicemi do Podbaby

Pokud se od Šárecké jeskyně vydáme rovně, dostaneme se do ulice V Šáreckém údolí. Od Jenerálky se údolí rozšiřuje, je prostornější a přehlednější a mnoho strání je zalesněných. Romantický charakter údolí Tiché Šárky tvoří meandry Šáreckého potoka, staré usedlosti a bývalé mlýny, rodinné domy a vily rozmístěné kolem nepříliš frekventované silnice podél potoka vedoucí z Jenerálky až do Podbaby.

Cestou můžeme obdivovat zajímavé vily a usedlosti ze 17. a 18. století, kterými jsou Heřmanův dvůr, Šatovka, Žežulka, Purkrabka nebo Břetislavka. Od dob Karla IV. až do 18. století se zde na jižních svazích nacházely vinice. Není proto divu, že celá oblast dodnes dýchá atmosférou toskánského venkova. Za posledních deset let se stala adresou mnoha známých sportovců. Dům tady vlastní například fotbalista Milan Baroš, desetibojař Roman Šebrle nebo lyžařská šampionka Kateřina Neumannová.

Pokud uhneme z hlavní silnice do ulice Pod Mlýnkem a vydáme se lesem po vyasfaltované cestě, po 1,2 kilometru strmého výstupu dojdeme do malebného kostela svatého Matěje, který tvoří i s přilehlým hřbitovem dominantu celé Tiché Šárky. Podle pověsti nechal původní rotundu na tomto místě postavit v roce 971 kníže Boleslav II. Pobožný. Pověst praví, že kníže zabloudil v lese a dostal se až do míst, kde byli během dívčí války kvůli lsti krásné Šárky pobiti a následně pohřbeni muži ze Ctiradovy družiny. Tam se objevil divoký medvěd střežící hroby Ctiradových bojovníků. Díky zjevení svatého Matěje byl však kníže zachráněn a na jeho počest nechal na tomto místě postavit kostel zasvěcený právě svatému Matěji. V období Vánoc se tradičně v kostele vystavují perníkové betlémy.

Pár set metrů od kostela se ve stejnojmenné ulici ve čtvrti Hanspaulka nachází restaurace U Matěje. Podnik Jana Punčocháře se zaměřuje na tradiční i moderní českou kuchyni a jejich vídeňský řízek nebo kapří hranolky rozhodně stojí za ochutnání.

Do pražské čtvrti Hanspaulka je možné dostat se výstupem z Tiché Šárky.

Pokud se budeme držet na hlavní silnici, za zhruba dva kilometry staneme na jejím konci. Na ostrohu na levé straně Vltavy se tu na kopci s názvem Baba (259 m n. m.) vypíná stejnojmenná zřícenina, která tvoří dominantu této části údolí. Od zříceniny je působivý výhled na městské části Troja, Bubeneč a Dejvice. Některé zdroje označují stavbu na vrcholku za bývalou kapli. Podle jiných může jít o romantickou novostavbu z počátku 19. století, do které pak při výstavbě železnice byla vsazena ještě gotická okna. Západně od zříceniny byla ve 30. letech 20. století postavena Osada Baba a skály ostrohu jsou dodnes chráněny jako přírodní památka Baba.