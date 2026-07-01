Kde jinde začít prohlídku západočeské metropole než v samotném srdci města, na proslulém náměstí Republiky. To se pyšní hned dvěma stavbami prohlášenými za národní kulturní památku. První je katedrála sv. Bartoloměje, jejíž věž měří bezmála 103 metrů a v České republice je v tomto ohledu unikátem.
Nahoru se vyšplháte po 299 schodech, ovšem tento tělocvik za to rozhodně stojí. Z vrcholu se vám totiž naskytne jedinečný výhled na celé město. Zatímco za vstup na věž zaplatíte kolem sta korun, vstup do katedrály je zdarma. Připlatit si ale můžete za komentovanou prohlídku.
Ve stínu katedrály se skrývá neméně kouzelná radnice z 50. let 16. století. Její část Mázhauz je volně přístupná a pravidelně se zde konají výstavy.
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Divočina uprostřed Plzně. Soutok Radbuzy a Úhlavy znají hlavně rybáři
Pod domy v samotném centru Plzně se skrývá historické podzemí a jeho návštěvu si určitě nenechte ujít – nadchne malé i velké návštěvníky. Důmyslný systém chodeb měří dohromady třináct kilometrů a je jedním z nejrozsáhlejších podzemních komplexů u nás. Část je otevřena veřejnosti.
Hlavní okruh měří 800 metrů a nachází se pět až sedm metrů pod zemí. I proto je nutné být na prohlídku dostatečně oblečeni, protože i v letních dnech je zde poměrně chladno (kolem 12 stupňů).
Vstup do plzeňského podzemí najdete v Pivovarském muzeu. A u něj se chvíli zastavíme. Jako jediné odborné muzeum svého druhu totiž v Čechách střeží celou legendu pivovarnictví. A co se týče pojetí i šíře expozice, nemá ve světě konkurenci.
Věděli jste, že...
To ale není jediné, co Plzeň ve spojení s pivem nabízí. Jen o kilometr dál, přibližně patnáct minut chůze, se nachází areál pivovaru Plzeňský Prazdroj, který je vyhlášeným letním kulturním centrem. Tradiční festival Léto v Prazdroji, jehož 23. ročník startuje 2. července, letos až do konce srpna nabízí koncerty i letní kino. Každý čtvrtek vystoupí jiná kapela.
Během některých týdnů pak roztančí nádvoří pivovaru i středeční koncert, proto je dobré sledovat stránky festivalu. Návštěva tohoto místa se ale vyplatí i kdykoli během roku. Můžete se totiž zúčastnit prohlídky pivovaru Pilsner Urquell, jejíž součástí je zhlédnutí filmu o tajemství výroby proslulého ležáku i možnost blíže prozkoumat suroviny, ze kterých se pivo vaří.
Trasa vás zavede do stáčírny, varny i historických pivovarských sklepů. Na závěr prohlídky navíc ochutnáte místní nefiltrované pivo. Tato trasa získala prestižní mezinárodní ocenění World Travel Awards 2024.
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Český výletník: Plzeňský alkotrojúhelník. Tady jsem se ztratil jako na Bermudách
Plzeň toho nabízí spoustu i pro malé návštěvníky – je zde totiž řada míst, kde se zabaví a získají nové zážitky. Město je například rodištěm našich nejslavnějších loutek Spejbla a Hurvínka, které letos slaví sto let od svého vzniku, tudíž je jim zasvěcena celá letošní sezona.
Stejné výročí slaví i místní zoo a unikátní vodárenská památka Chabal. Největší atrakcí pro rodiny s dětmi je ale bezesporu zmíněná zoologická a botanická zahrada a přilehlý DinoPark, kde můžete strávit celý den, ostatně stejně jako v Techmania Science Center.
V industriálním areálu bývalé Škodovky se děti všech věkových kategorií hravou formou seznámí se zákony fyziky, přírodními jevy i moderními technologiemi. Většinu exponátů si přitom mohou samy vyzkoušet a díky vlastním zážitkům snadněji pochopit, jak funguje svět kolem nás.
I když Plzeň není rozlohou nijak zvlášť velká, věřte, že do vašeho srdce se zapíše hodně tučným písmem.
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Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.