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Nejvyšší kostelní věž a krásné podzemí. Vydejte se do Plzně, nejen kvůli pivu

  8:30
Plzeň není jen městem piva. Nabízí nejvyšší kostelní věž v Česku, rozsáhlé historické podzemí, oceňovanou prohlídku pivovaru i atrakce pro rodiny s dětmi. Vydejte se do západočeské metropole, kde se na každém kroku prolíná historie, technika, kultura i zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat.

Kde jinde začít prohlídku západočeské metropole než v samotném srdci města, na proslulém náměstí Republiky. To se pyšní hned dvěma stavbami prohlášenými za národní kulturní památku. První je katedrála sv. Bartoloměje, jejíž věž měří bezmála 103 metrů a v České republice je v tomto ohledu unikátem.

Nahoru se vyšplháte po 299 schodech, ovšem tento tělocvik za to rozhodně stojí. Z vrcholu se vám totiž naskytne jedinečný výhled na celé město. Zatímco za vstup na věž zaplatíte kolem sta korun, vstup do katedrály je zdarma. Připlatit si ale můžete za komentovanou prohlídku.

Ve stínu katedrály se skrývá neméně kouzelná radnice z 50. let 16. století. Její část Mázhauz je volně přístupná a pravidelně se zde konají výstavy.

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Pod domy v samotném centru Plzně se skrývá historické podzemí a jeho návštěvu si určitě nenechte ujít – nadchne malé i velké návštěvníky. Důmyslný systém chodeb měří dohromady třináct kilometrů a je jedním z nejrozsáhlejších podzemních komplexů u nás. Část je otevřena veřejnosti.

Hlavní okruh měří 800 metrů a nachází se pět až sedm metrů pod zemí. I proto je nutné být na prohlídku dostatečně oblečeni, protože i v letních dnech je zde poměrně chladno (kolem 12 stupňů).

Vstup do plzeňského podzemí najdete v Pivovarském muzeu. A u něj se chvíli zastavíme. Jako jediné odborné muzeum svého druhu totiž v Čechách střeží celou legendu pivovarnictví. A co se týče pojetí i šíře expozice, nemá ve světě konkurenci.

Věděli jste, že...

  • V plzeňském znaku je i velbloud. Místní ho kdysi ukořistili husitům.
  • První zmínky o Plzni pocházejí už z 10. století. Ve středověku patřila Plzeň spolu s Prahou a Kutnou Horou mezi nejdůležitější a největší česká města.
  • Pivo se zde vaří již od roku 1842.

To ale není jediné, co Plzeň ve spojení s pivem nabízí. Jen o kilometr dál, přibližně patnáct minut chůze, se nachází areál pivovaru Plzeňský Prazdroj, který je vyhlášeným letním kulturním centrem. Tradiční festival Léto v Prazdroji, jehož 23. ročník startuje 2. července, letos až do konce srpna nabízí koncerty i letní kino. Každý čtvrtek vystoupí jiná kapela.

Během některých týdnů pak roztančí nádvoří pivovaru i středeční koncert, proto je dobré sledovat stránky festivalu. Návštěva tohoto místa se ale vyplatí i kdykoli během roku. Můžete se totiž zúčastnit prohlídky pivovaru Pilsner Urquell, jejíž součástí je zhlédnutí filmu o tajemství výroby proslulého ležáku i možnost blíže prozkoumat suroviny, ze kterých se pivo vaří.

Trasa vás zavede do stáčírny, varny i historických pivovarských sklepů. Na závěr prohlídky navíc ochutnáte místní nefiltrované pivo. Tato trasa získala prestižní mezinárodní ocenění World Travel Awards 2024.

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Plzeň toho nabízí spoustu i pro malé návštěvníky – je zde totiž řada míst, kde se zabaví a získají nové zážitky. Město je například rodištěm našich nejslavnějších loutek Spejbla a Hurvínka, které letos slaví sto let od svého vzniku, tudíž je jim zasvěcena celá letošní sezona.

Stejné výročí slaví i místní zoo a unikátní vodárenská památka Chabal. Největší atrakcí pro rodiny s dětmi je ale bezesporu zmíněná zoologická a botanická zahrada a přilehlý DinoPark, kde můžete strávit celý den, ostatně stejně jako v Techmania Science Center.

Plzeňské náměstí Republiky se pyšní katedrálou sv. Bartoloměje, jejíž věž měří bezmála 103 metrů a v České republice je v tomto ohledu unikátem.
Plzeňské náměstí Republiky se pyšní katedrálou sv. Bartoloměje, jejíž věž měří bezmála 103 metrů a v České republice je v tomto ohledu unikátem.
Ve stínu katedrály se skrývá neméně kouzelná radnice z 50. let 16. století. Její část Mázhauz je volně přístupná a pravidelně se zde konají výstavy.
Kašny na náměstí Republiky v Plzni po zimní pauze a údržbě před sezonou opět chrlí vodu. (25. 4. 2023)
24 fotografií

V industriálním areálu bývalé Škodovky se děti všech věkových kategorií hravou formou seznámí se zákony fyziky, přírodními jevy i moderními technologiemi. Většinu exponátů si přitom mohou samy vyzkoušet a díky vlastním zážitkům snadněji pochopit, jak funguje svět kolem nás.

I když Plzeň není rozlohou nijak zvlášť velká, věřte, že do vašeho srdce se zapíše hodně tučným písmem.

Může se hodit

  • S parkováním je v Plzni problém a většinou je zpoplatněno. Pokud můžete, raději zde využijte MHD nebo choďte pěšky.
  • Techmania Science Center je sice určeno pro celou rodinu a na celý den, ale za vstupné si připlatíte. Vstupné pro dva dospělé a dvě děti vyjde na více než tisíc korun.
  • V Plzni je nejvyhlášenější restaurací Lékárna, která se nachází v samém centru. Večer je zde ale poměrně plno, proto doporučujeme udělat si předem rezervaci.
  • Zajímá vás historie Plzně? Novinkou je komentovaná procházka Plzeňské tajnosti a kuriozity. Odhaluje příběhy města, které v běžném průvodci nenajdete. Vstupenka stojí 200 korun.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

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