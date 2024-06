Historie koupání v Praze. Dámy za závěsem, neplavce pověsili na bidlo

Zatímco dnes do ní skočí leda hrstka otužilců, kdysi se Vltava v Praze hemžila plavci. Téměř každý volný břeh obsadila plovárna. Vznikaly v době, kdy chyběly technologie na stavbu velkých, krytých, plaveckých bazénů. Nebyly to však bazény, které zarazily hřebíček do rakve plováren, nýbrž přehrady.