Ne, to není Asie. Plastový odpad připlul po řece do Českého Švýcarska

Fotografie plastového odpadu zveřejnila minulý týden správa národního parku na svých facebookových stránkách. „Opět nastal onen zadumaný čas, kdy řeka Kamenice přináší polyethylentereftaláty, aby je uložila v tišinách… nebo je odnese do Labe a Labe do Severního moře a mořské proudy do oceánu a do bříška velryby...“ okomentoval národní park svůj příspěvek.

Úklid na sebe nenechal dlouho čekat. „V sobotu naši zaměstnanci spolu s dobrovolnými strážci přírody většinu naplavených odpadů uklidili. Znamenalo to pro ně vlézt v mrazivém počasí do té velmi studené vody,“ říká Tomáš Salov, tiskový mluvčí národního parku České Švýcarsko.

Kolik odpadu na fotografiích vlastně je?

Dohromady odstranili zhruba deset velkých pytlů odpadu, který odvezli k další separaci. Na některých místech ale museli odpadky ponechat, hladina Kamenice je v současné době poměrně vysoká a nebylo možné riskovat, že by některý z kolegů do vody upadl.

Jak často taková situace v roce nastane?

Odpady připlouvají z měst a obcí před národním parkem v zásadě při každé větší vodě, tradičně však během zimy a na jaře, kdy více prší. Hladiny říček stoupnou a unášejí vše, co se v korytě během sušších období nastřádalo. Lze tedy v podstatě říci, že teď do parku připlula vlna odpadů nastřádaných během letního a podzimního sucha.

Máte představu, odkud takové znečištění pochází? Jde o skládky, domovní odpad, nebo jen odpadky turistů?

V tomto konkrétním případě jsou v tom turisté nevinně. Jedná se o domovní odpad, kterého se dílem někdo zbaví mimo sběrné nádoby, dílem se může jednat i o odpady, které lidé v dobrém úmyslu odložili na vyhrazených sběrných místech, ale z nějakého důvodu se do koryta dostaly. Příkladem může být, pokud někdo s třeba i vytříděným odpadem přijde ke sběrné nádobě a ta je již plná. Pokud v takovém případě položí své odpady ke kontejneru, může je první silnější vítr rozfoukat po okolí a odpad dříve nebo později ve vodním toku skončí.

Plastový odpad na Kamenici v národním parku České Švýcarsko Úklid plastového odpadu na Kamenici v národním parku České Švýcarsko (leden 2019)

Jaký druh odpadu po řece připlouvá?

Nejčastěji se jedná právě o PET láhve, v této várce bylo i množství pěnového polystyrenu a dokonce i nádoby od polyuretanové pěny. Petky jsou nejviditelnější, nepotopí se. Pokud jde o polystyren, zřejmě někdo něco stavěl a odpad buď někde pohodil, ztratil, nebo nesprávně skladoval.

Napadá vás, jak tuto situaci řešit?

Asi jediný recept je o tématu mluvit s lidmi i starosty. Někde by mohla pomoci úprava okolí sběrných nádob tak, aby odtamtud odpad nemohl unikat, jinde by stačilo, pokud by lidé v případě, že je kontejner už plný, odnesli odpad k jinému kontejneru. A samozřejmě vytrvale sbírat. Nejen po sobě, ale i po druhých.