Pod největší kupolí v Česku už dávno nejde jen o hvězdy

Uprostřed Stromovky stojí místo, kde se vesmíru dotknete doslova. Planetárium Praha se pyšní největší projekční plochou v republice. Kupole o průměru 22 metrů patří k největším na světě. Po nedávné modernizaci se navíc stalo teprve třetím LED planetáriem na světě a prvním v Evropě. Zapomeňte na představu, že do planetária chodí jen školní výpravy. Program je dnes pestrý natolik, že si v něm najde své každý, od nejmenších dětí až po náročné milovníky hudby a filmu.
Pořady pro celou rodinu
Základ programu tvoří projekce pro všechny věkové kategorie. Nejmenší diváci se mohou vydat na Dobrodružství ve Sluneční soustavě, starší pak na cestu k hranicím poznání s pořadem Voyager nebo za vznikem naší planety v pořadu Zrození Země. Velká část projekcí je dostupná i v anglické verzi přes sluchátka, takže o zážitek nepřijdou ani zahraniční návštěvníci.
A pak jsou tu akce, o kterých se ví míň, než by si zasloužily. Právě speciální program dělá z planetária adresu, kam se vyplatí vracet se pravidelně.
Filmové umění pod kupolí
Filmová série artDome například přináší na obří kupoli oceňované audiovizuální filmy. V říjnu můžete zajít můžete na hudební snímek Resolution. Hudba skupiny The Polyphonic Spree se zde propojuje s obrazem a příběhy postav, které se setkávají kolem zářícího táborového ohně. Každá skladba otevírá jiný vnitřní svět – od letů nad kaňony a lodí plujících mezi oblaky až po hravé loutky a pestrobarevné kosmické krajiny.
Na filmu pracoval mezinárodní tým oceněných výtvarníků a tvůrců, kteří se podíleli také na známých animovaných a filmových projektech. Výsledkem je technicky působivé, ale zároveň citlivé dílo. Pětačtyřicetiminutový snímek nemá podobu tradičního koncertního záznamu, ale proměňuje celé album v souvislý prostorový zážitek.
Hvězdy pod hvězdami
Pokud máte hudbu raději za živo i pro vás má Planetárium Praha program. Hudebně vzdělávací show Hvězdy pod hvězdami se koná jednou měsíčně a pokaždé s jinou známou osobností. V říjnu se pod kupolí představí zpěvačka Olga Lounová. Kombinace živého vystoupení a hvězdné oblohy nad hlavou vytváří atmosféru, jakou nikde jinde nezažijete.
Říjen nabídne ještě jeden mimořádný hudební večer. Pod hvězdami vystoupí kytarista Michal Pavlíček a zpěvačka Bára Basiková. Dvojice patří k nejvýraznějším jménům české hudební scény. Kapacita takových večerů bývá omezená, proto se vyplatí neváhat.
Interaktivní audiovizuální divadelní sci-fi
Mimochodem, pražské planetárium nezůstává jen i hudby a filmů. Okusit tu můžete i speciální divadlo. Planeta B je interaktivní audiovizuální divadelní sci-fi, které vás přenese do role posádky mezihvězdné expedice, která se po desetiletích hibernace blíží k vzdálené, vysněné planetě. Laterna magika 21. století nabídne zážitek, který jinde v Evropě nenajdete.
Program planetária se mění každý měsíc a řada speciálních akcí zůstává i přes svou výjimečnost stále trochu skrytá. Přitom právě ony patří k tomu nejlepšímu, co pražské planetárium nabízí. Kompletní přehled pořadů i vstupenky najdete na www.planetum.cz.