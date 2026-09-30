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Pod největší kupolí v Česku už dávno nejde jen o hvězdy

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Planetárium Praha se pyšní největší projekční plochou v republice. Kupole o...

Planetárium Praha se pyšní největší projekční plochou v republice. Kupole o průměru 22 metrů patří k největším na světě | foto: Planetum

Planetárium Praha se pyšní největší projekční plochou v republice. Kupole o...
Planetárium Praha se pyšní největší projekční plochou v republice. Kupole o...
Planetárium Praha se pyšní největší projekční plochou v republice. Kupole o...
Planetárium Praha se pyšní největší projekční plochou v republice. Kupole o...
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Filmy oceňované po celém světě, koncerty známých hudebníků i večery s celebritami. Program pražského planetária nabízí zážitky, o jakých většina návštěvníků možná zatím nemá tušení. A přitom stačí jen pár kliknutí a můžete vyrazit na rande, kde budete za hvězdu, nebo na rodinný výlet, kde se zabaví úplně všichni.

Uprostřed Stromovky stojí místo, kde se vesmíru dotknete doslova. Planetárium Praha se pyšní největší projekční plochou v republice. Kupole o průměru 22 metrů patří k největším na světě. Po nedávné modernizaci se navíc stalo teprve třetím LED planetáriem na světě a prvním v Evropě. Zapomeňte na představu, že do planetária chodí jen školní výpravy. Program je dnes pestrý natolik, že si v něm najde své každý, od nejmenších dětí až po náročné milovníky hudby a filmu.

Pořady pro celou rodinu

Základ programu tvoří projekce pro všechny věkové kategorie. Nejmenší diváci se mohou vydat na Dobrodružství ve Sluneční soustavě, starší pak na cestu k hranicím poznání s pořadem Voyager nebo za vznikem naší planety v pořadu Zrození Země. Velká část projekcí je dostupná i v anglické verzi přes sluchátka, takže o zážitek nepřijdou ani zahraniční návštěvníci.

A pak jsou tu akce, o kterých se ví míň, než by si zasloužily. Právě speciální program dělá z planetária adresu, kam se vyplatí vracet se pravidelně.

Filmové umění pod kupolí

Filmová série artDome například přináší na obří kupoli oceňované audiovizuální filmy. V říjnu můžete zajít můžete na hudební snímek Resolution. Hudba skupiny The Polyphonic Spree se zde propojuje s obrazem a příběhy postav, které se setkávají kolem zářícího táborového ohně. Každá skladba otevírá jiný vnitřní svět – od letů nad kaňony a lodí plujících mezi oblaky až po hravé loutky a pestrobarevné kosmické krajiny.

Planetárium Praha se pyšní největší projekční plochou v republice. Kupole o...

Na filmu pracoval mezinárodní tým oceněných výtvarníků a tvůrců, kteří se podíleli také na známých animovaných a filmových projektech. Výsledkem je technicky působivé, ale zároveň citlivé dílo. Pětačtyřicetiminutový snímek nemá podobu tradičního koncertního záznamu, ale proměňuje celé album v souvislý prostorový zážitek.

Hvězdy pod hvězdami

Pokud máte hudbu raději za živo i pro vás má Planetárium Praha program. Hudebně vzdělávací show Hvězdy pod hvězdami se koná jednou měsíčně a pokaždé s jinou známou osobností. V říjnu se pod kupolí představí zpěvačka Olga Lounová. Kombinace živého vystoupení a hvězdné oblohy nad hlavou vytváří atmosféru, jakou nikde jinde nezažijete.

Říjen nabídne ještě jeden mimořádný hudební večer. Pod hvězdami vystoupí kytarista Michal Pavlíček a zpěvačka Bára Basiková. Dvojice patří k nejvýraznějším jménům české hudební scény. Kapacita takových večerů bývá omezená, proto se vyplatí neváhat.

Interaktivní audiovizuální divadelní sci-fi

Mimochodem, pražské planetárium nezůstává jen i hudby a filmů. Okusit tu můžete i speciální divadlo. Planeta B je interaktivní audiovizuální divadelní sci-fi, které vás přenese do role posádky mezihvězdné expedice, která se po desetiletích hibernace blíží k vzdálené, vysněné planetě. Laterna magika 21. století nabídne zážitek, který jinde v Evropě nenajdete.

Program planetária se mění každý měsíc a řada speciálních akcí zůstává i přes svou výjimečnost stále trochu skrytá. Přitom právě ony patří k tomu nejlepšímu, co pražské planetárium nabízí. Kompletní přehled pořadů i vstupenky najdete na www.planetum.cz.

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