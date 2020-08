Pivní hlídka: Je pivovar U Fleků opravdu jen pro turisty? Ale kdepak!

Seriál , aktualizováno

Restaurační minipivovar U Fleků je podnikem, o kterém by vám asi průměrný Pražan řekl, že by tam přece nikdy nešel, protože je to předražená past na německé turisty. Byla by to velká chyba. Jít ke Flekům je skoro jako vydat se na prohlídku hradu nebo zámku.