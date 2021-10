Excelentní správa majetku. Vydejte se po stopách Pernštejnů na Pardubicku

Vilém II. z Pernštejna získal východočeská panství v roce 1491 a svoje peníze se rozhodl investovat do velmi výnosného odvětví tehdejší doby, do rybníkářství. Nechal vybudovat přes dvě stě padesát rybníků o výměře přes sedm tisíc sedm set hektarů a zavedl třístupňový chov pernštejnského kapra, jež trvá dodnes.

Rybníkářství tehdy tvořilo pro Pernštejny více než sedmdesát procent jejich příjmů a použili je i na obnovu dvakrát vyhořelých Pardubic, jejich nového sídelního města. V 15. a 16. století byli u nás Pernštejnové v rybníkářství nejlepší, dokonce se od nich učili Rožmberkové, kteří pak vybudovali rybniční systém v jižních Čechách.

Z původní pernštejnské soustavy se zachoval rybník Matka a Bohdanečský rybník. Ten je součástí národní přírodní rezervace a vede kolem něj naučná stezka se třemi větvemi (západní, severní a východní), přičemž výchozí bod začíná u silnice Lázní Bohdaneč – Chlumec nad Cidlinou, nedaleko výpusti rybníka.

Na trasách turisté poznají dějiny rybníkářství, slatinné louky, mokřady, rozsáhlé rákosiny s hnízdištěm bahenního a vodního ptactva. Mohou také navštívit dřevěnou pozorovací věž, odkud mají výhled na hladinu rybníka a místo na pozorování vodních ptáků.

Další lokalitou, kterou Pernštejnové výrazně ovlivnili, jsou Kladruby nad Labem. Vilém II. z Pernštejna zde zakoupil zpustlý poddanský dvorec s okolní vsí v roce 1494 a na pozemcích nechal vybudovat „voboru koňskou“. V ní choval stovky koní pro reprezentativní, válečné a hospodářské účely.

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem vděčí za svůj vznik Pernštejnům.

Hřebčín se postupně rozrůstal, byl vybaven maštalemi a budovami pro personál. Lichokopytníci byli chováni volně v přírodě, jen s přístřešky umožňujícími ochranu před nepříznivým počasím. V té době přišli do Kladrub díky příbuzenství Pernštejnů s významnými španělskými rody, první starošpanělští koně, předchůdci dnešních starokladrubáků.



Vilém II. z Pernštejna (1438–1521) Příslušník moravského rodu pánů z Pernštejna byl jedním z nejvýznamnějších českých velmožů. Zastával řadu vysokých úřadů, byl například nejvyšším českým maršálkem a nejvyšším královským hofmistrem. Podporoval řemesla, živnosti, obchod, rozvoj zemědělství a hornictví. Pardubický zámek nechat vystavět podle návrhu slavného malíře Albrechta Dürera.

Pernštejnové vlastnili „voboru koňskou“ šedesát šest let, než ji získala Česká komora. Kladrubský hřebčín pak až do pádu rakousko-uherské monarchie zajišťoval koně pro císařský dvůr v Praze a ve Vídni.

Dnes je starokladrubský kůň národním pokladem. Dokonce byl v roce 1995 prohlášen za kulturní památku a je jediným živým tvorem na této planetě pod památkářskou ochranou.

Krajina v okolí hřebčína, složená z luk, pastvin, starobylých alejí, zbytků lužních lesů, remízů a slepých ramen Labe, pak byla před dvěma lety zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Areál hřebčína je otevřený veřejnosti a pořádá spoustu akcí pro milovníky koní.

Středomořská kuchyně

Vilém II. z Pernštejna zastával řadu vysokých úřadů a za výkonem svých funkcí často dojížděl z Moravy do Prahy. Když pak získal panství ve východních Čechách, nechal hrad v Pardubicích přestavět na skvostný opevněný zámek, který se stal jeho rezidenčním sídlem.

Vilémovi potomci udržovali po čtyři generace status jednoho z nejvýznamnějších rodů Evropy. Byli vzdělaní, bohatí a ostatní šlechtici vyhledávali jejich dcery jako nevěsty. Někteří Pernštejnové se ženili i s cizinkami a díky tomu měl rod příbuzné třeba ve Španělsku a v Itálii. Prostřednictvím těchto vazeb pronikaly do Čech zahraniční kulturní vlivy, ale i věci každodenního života.

Vilém II. z Pernštejna nechal původní hrad v Pardubicích přestavět na skvostný renesanční zámek, který se stal jeho rezidenčním sídlem.

„Pernštejnky“ nechaly do Čech dovážet potraviny (například fíky, olivy, pomeranče, salámy, parmazán), které byly v domácí kuchyni neznámé. Propagovaly středomořskou gastronomii, její recepty a pořádaly hostiny. Rovněž zavedly španělskou módu a postaraly se o dovoz šatů a módních doplňků do Čech.

Zároveň podporovaly vývoz českého zboží (granáty, hodiny, tažní koně, lovečtí psi) do ciziny. Jejich aktivity byly bohaté a vypovídá o nich výstava „Pernštejnské ženy a Evropa“ (trvá do 12. 10.) na zámku v Pardubicích. Expozice vás také interaktivně zavede do doby renesance, kdy si vyzkoušíte zapeklitosti oblékání tehdejší módy, psaní brkem dobovým písmem nebo výrobu parfému.