Hokej jako záminka. Stockholm cestovatele nadchne, i když zrovna nehostí hokejové mistrovství

Chystáte se na Mistrovství světa v hokeji 2025? Pak vás jistě zajímá, jak se do Stockholmu co nejlevněji dostat letadlem či autem a kolik to bude stát. Ve Švédsku je i řada dalších památek a...