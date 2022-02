Zimní toulky kouzelnými Chřiby nás vedly cestou necestou ke skalám

Návštěvu všech útvarů lze dobře zakomponovat do okružního výletu či celodenního putování. Osvětimany jsou i o víkendu vcelku slušně pokryty autobusovou linkou do Starého Města. Podobná je také obslužnost z Kyjova. Tato linka patří do IDS JMK. Některé dálkové spoje rovněž zastavují přímo uprostřed Chřibů na zastávce Buchlovice, Buchlov rozcestí.

Internet

https://chriby.page.tl