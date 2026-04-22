Jak dobře znáte Olomouc? Barokní perla Moravy se pyšní socialistickým orlojem

Olomouc patří mezi nejkrásnější a historicky nejvýznamnější města České republiky. Nachází se zde řada jedinečných pamětihodností, za kterými míří tisíce turistů z celého světa. Zábavu si v Holomóci či Olmíku, jak město přezdívají místní, můžete užívat třeba celý víkend.
Olomouc patří mezi nejkrásnější a historicky nejvýznamnější města České republiky. | foto: Profimedia.cz

Hanácká metropole každoročně přiláká tisíce návštěvníků ze všech koutů světa. A není divu. Nejde totiž jen o studentské město, jak by se podle počtu studentů Univerzity Palackého mohlo na první pohled zdát, ale především o místo plné pozoruhodných památek a nevšedních historických a architektonických zajímavostí.

Kde jinde začít naše putování než na Horním náměstí, jehož dominantou je sloup Nejsvětější Trojice. Jedná se o největší barokní sousoší ve střední Evropě. Ostatně právě v tomto slohu je většina místní architektury. I proto se Olomouci přezdívá barokní perla Moravy. Sloup byl v roce 2000 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Nyní si však mnoho z jeho krás neužijete, protože prochází rekonstrukcí.

Vydejte se na cyklovýlet po Olomoucku. Čeká vás šest tras plných krás

Hned naproti se nachází Petrášův palác – historický objekt známý pro svou nevšední architekturu. Mísí se zde barokní prvky s renesančními arkádami a schodištěm zámeckého typu. Dnes palác slouží jako sídlo Národního památkového ústavu a veřejnosti se otevírá jen při výjimečných příležitostech. Alespoň jedna fotka před jeho branami by ale v rodinném albu chybět neměla.

Historické centrum Olomouce zdobí hned šest kašen. Jedná se o soubor natolik unikátní, že v roce 2000 aspiroval na zápis do UNESCO. Inspirací pro jeho vybudování ovšem nebyli světci ani panovníci, jak bylo v té době zvykem, ale antická mytologie. Nikoho proto nepřekvapí, že jedna kašna byla zasvěcena Caesarovi, další Herkulovi nebo Neptunovi.

V tomto ohledu je velmi specifický i olomoucký orloj, který je umístěn na radnici. Místo svatých jsou na něm totiž typické socialistické profese. Vidět tedy můžete sošku kuchaře, řezníka nebo družstevnice. Orloj hraje lidové písničky a na konci představení zakokrhá kohout. Z radniční věže, která je otevřena široké veřejnosti, je krásný výhled do celého okolí.

Při návštěvě Olomouce nesmíme minout ani proslulý Svatý kopeček, který se nachází nedaleko města a je oblíbeným cílem nejen věřících, ale i turistů. V roce 2018 byla zdejší bazilika Navštívení Panny Marie zapsána na Seznamu kulturních památek České republiky. K chrámu můžete vystoupat poutní alejí, která společně s kostelem tvoří pomyslný kříž.

Historii tohoto oblíbeného poutního místa si můžete přiblížit díky místnímu muzeu, které přibližuje rozsáhlou rekonstrukci i samotný příběh kostela. Z kopce, na kterém bazilika stojí, je jedinečný výhled na celé město.

Detail z obrazu Františka Vavřince Korompay z roku 1783 zachycuje slavnostní vjezd kardinála Troyera do Olomouce. Na obraze je k vidění i tehdy relativně nový sloup Nejsvětější Trojice natřený bílou barvou, která měla imitovat mramor. Ve skutečnosti je postaven z pískovce.
Nedaleko odsud se mimochodem nachází vyhlášená zoologická zahrada, umístěná v lesním prostředí, která se svým pojetím výrazně liší od všech ostatních v České republice – ostatně stejně jako Olomoucké pevnosti, které na konci 19. století činily město nedobytným.

Při jejich prohlídce máme možnost projít si naučnou stezku, nebo alespoň její část, protože má třicet kilometrů, zúčastnit se komentované prohlídky nebo si zde zahrát paintball. Kdy jindy se bude naše dítko nebo my sami cítit jako skuteční válečníci než právě v kulisách starodávného opevnění? Příjemný relax si pak lze dopřát v Bezručových sadech, kde jistě všechny ohromí okázalý vodopád.

  • Olomouc je proslulá nepřeberným množstvím kaváren. Jednou z nejvyhlášenějších je Caffe Opera nacházející se v samotném centru města. Navštěvoval ji prý už známý psychiatr Sigmund Freud.
  • Zahrát si v Olomoucké pevnosti paintball vyjde na 600 korun a strávíte zde tři hodiny. Místo je dobré rezervovat předem.
  • Asi 30 kilometrů od Olomouce najdete obec Loštice proslulou výrobou olomouckých tvarůžků. Zrající sýr se vyrábí z odtučněného mléka a má svoji specifickou chuť a výraznou vůni. Věnováno je mu zde i muzeum.
  • Na Svatý kopeček se dostanete pěšky, autem i veřejnou dopravou.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

