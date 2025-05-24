Fotografická výzva Očima šotouše nás i v dalším díle provede po železnici v Česku, ale také v zahraničí. Tentokrát se společně s našimi čtenáři vypravíme do Uzbekistánu a na Aljašku. Fotkám z České republiky pro změnu vévodí Osoblažská úzkokolejka a nová nádraží v Praze. Na snímku vlak v Talkeetně na Aljašce. Talkeetna je oblíbeným jednodenním cílem výletníků z Anchorage. Železnice tady nabízí svým pasažérům nespočetné turistické výpravy a výlety.
Autor: Jan Hrabal
Uzbekistán a rychlovlak Afrosiyob z Taškentu do Samarkandu (max rychlost byla 220km/h). Vzdálenost 350 kilometrů zvládne vlak za dvě a půl hodiny, ze Samarkandu pak pokračuje dál do Buchary. Jízdenky se kontrolují při nástupu do vozu, u každých dveří stojí jeden průvodčí.
Autor: Jaroslav Fojtík
Autor: Jaroslav Fojtík
Autor: Jaroslav Fojtík
Lokomotiva řady 363 047 a lokomotiva řady 742 712 na vlaku Pn v Oseku nad Bečvou. Vyfoceno 24. května 2025 v 10 hodin a 46 minut.
Autor: Jakub Čoček
Vlak kousek od Slavkova v září roku 2024
Autor: David Peslar
Támhle je máma! Vítej v Brně!
Autor: David Peslar
Vodní linka v Řecku
Autor: Pavel Renza
Vstříc mlze v Chorvatsku
Autor: Pavel Renza
Šedá kráska z Francie
Autor: Pavel Renza
Pod štíty hor v Rakousku
Autor: Pavel Renza
Železniční muzeum Lužná u Rakovníka během akce Parní víkend (červen 2025)
Autor: Josef Seibert
Autor: Josef Seibert
Autor: Josef Seibert
Železniční stanice Malá Hraštice. Motorový vůz 810 míří z Prahy na Dobříš. Foceno v dubnu 2024 na Fuji X-T5, 40mm.
Autor: Alois Kácovský
Čekání na vlak... Cestování vlakem v Portugalsku z regionu Norte z města Viana do Castelo na jih do města Lagos v září 2016
Autor: Radka Zezulová
Na procházce... Cestování vlakem v Portugalsku z regionu Norte z města Viana do Castelo na jih do města Lagos v září 2016
Autor: Radka Zezulová
Ještě koupit lístek... Cestování vlakem v Portugalsku z regionu Norte z města Viana do Castelo na jih do města Lagos v září 2016.
Autor: Radka Zezulová
Hidžázská dráha (Hejaz railway) a lokomotiva #23 RS&H 2-8-2 ve stanici Wadi Rum, Jordánsko. Podle personálu je lokomotiva funkční, ale jezdí jen výjimečně. V současné době je z úzkorozchodné tratě skrz chráněné území Vádí Rum (Wadi Rum) zprovozněný jen krátký úsek, na kterém jezdí vlak s turisty, přehrávající scény z filmu Lawrence z Arábie.
Autor: Jan Žanda
Mlhavé srpnové ráno ve stanici Dětenice. Pásy táhnoucí se mlhy a vycházející slunce vítají začátek nového dne.
Autor: Martin Pitřík
Nádraží Praha-Bubny
Autor: Martin Stehlík
Autor: Martin Stehlík
Autor: Martin Stehlík
Autor: Martin Stehlík
Nádraží Praha-Výstaviště
Autor: Martin Stehlík
Autor: Martin Stehlík
Autor: Martin Stehlík
Autor: Martin Stehlík
Nádraží Praha-Dejvice
Autor: Martin Stehlík
Autor: Martin Stehlík
Autor: Martin Stehlík
Parní lokomotiva Šlechtična 475.111 odjíždí na Chodské slavnosti v Domažlicích z hlavního nádraží v Plzni. Vyfoceno 9. srpna 2025.
Autor: Milan Svoboda
Kolešovka – zapomenutá trať v kraji chmele na Rakovnicku. Foceno v Kněževsi u Rakovníka
Autor: Jan Fröhlich
Autor: Jan Fröhlich
Autor: Jan Fröhlich
Rakev v Praze na hlavním nádraží
Autor: Vojtěch Bis
Čekající rychlík do Mladé Boleslavi
Autor: Vojtěch Bis
Místní vlak přijíždí do stanice Vara – malého městečka u Goteborgu ve Švédsku. Vyfoceno 14. března 2024.
Autor: Irmina Rohlíčková
Nádraží Hamburg, vyfoceno 12. března 2025.
Autor: Irmina Rohlíčková
Naše Ela a její číhání na vlaky na železniční lávce v Benešově.
Autor: Tereza Šustová
Nostalgická jízda, která proběhla 3. srpna 2025 na trati z Lužné u Rakovníka do Kolešovic. Na zpáteční cestě byla zastávka v muzeu v Kněževsi s prohlídkou.
Autor: Robert Machala
Autor: Robert Machala
Autor: Robert Machala
Vlak EC 276 z Budapešti- Nyugati do Prahy. Vyfoceno 26. dubna 2025 někde u Blanska.
Autor: Irmina Rohlíčková
Letní rodinný výlet na vyhlášené úzkorozchodné železniční trati mezi Třemešnou ve Slezsku do Osoblahy a zpět
Autor: Aleš Otáhalík
Rozdíl mezi úzkokolejkou a standardním rozchodem
Autor: Aleš Otáhalík
Autor: Aleš Otáhalík
Letní rodinný výlet na vyhlášené úzkorozchodné železniční trati mezi Třemešnou ve Slezsku do Osoblahy a zpět.
Autor: Aleš Otáhalík
Šotouši číhají na štaflích kolem Osoblažky (6. května 2025).
Autor: František Kuba
Autor: František Kuba
Autor: František Kuba
Autor: František Kuba
Nádraží Praha-Veleslavín
Autor: Martin Stehlík
Autor: Martin Stehlík
Autor: Martin Stehlík