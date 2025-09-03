Očima šotouše: Vypravte se na výlet po železnici v Česku i Uzbekistánu

Jakub Vrána
  12:55
Fotografická výzva Očima šotouše nás i v dalším díle provede po železnici v Česku, ale také v zahraničí. Tentokrát se společně s našimi čtenáři vypravíme do Uzbekistánu a na Aljašku. Fotkám z České republiky pro změnu vévodí Osoblažská úzkokolejka a nová nádraží v Praze.
Uzbekistán a rychlovlak Afrosiyob z Taškentu do Samarkandu (max rychlost byla... Lokomotiva řady 363 047 a lokomotiva řady 742 712 na vlaku Pn v Oseku nad... Vlak kousek od Slavkova v září roku 2024 Támhle je máma! Vítej v Brně! Vodní linka v Řecku Vstříc mlze v Chorvatsku Šedá kráska z Francie Pod štíty hor v Rakousku Železniční muzeum Lužná u Rakovníka během akce Parní víkend (červen 2025)

Nádraží Praha Vršovice

