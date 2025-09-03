|
Očima šotouše: Vypravte se na výlet po železnici v Česku i Uzbekistánu
KVÍZ: Velká zeměpisná výzva: Obstojíte v kvízu o České republice?
Jak se vyznáte v českém zeměpisu? Připravili jsme pro vás 30 otázek napříč kraji, městy, horami i řekami. Ověřte si, jak dobře znáte domovinu – od známých míst až po méně profláklé perličky....
Česko stvořil čert. Podívejte se na místa, kde dějiny tvořilo samo peklo
Rád s nadsázkou říkám, že ďábel byl náš první developer. Zkuste se letos vydat na čertovskou cestu Českem.
Zapékanky za stovku a spousta atrakcí. Vyzkoušeli jsme nový akvapark na dohled Česka
Děti si hrají ve vodě i na souši, pár mladých hraje plážový volejbal, lidé si užívají letní radovánky. Koupaliště v polské Bogatynii stojí už sedm let, ale otevřeli ho teprve letos v polovině srpna....
Skvělý tip na pozdní sezonu u moře. Ostrov Lémnos naplní vaši duši klidem
Objevte sopečný ostrov v Egejském moři opředený legendami, ve kterých se bohové hádali a ženy vládly, kde půda léčila a chrámy neměly střechy. Lémnos je dnes plný autentického života bez masového...
Stačil jen jediný rozkaz armády a život v Tynehamu se zastavil navždy
Zničená je podobně jako antické Pompeje. Za její zkázou ale nestál ničivý vulkán. Ještě před dvaaosmdesáti lety tu běžel život normálním tempem, než přišel rozkaz, který nešlo odmítnout. Obyvatelé...
Tipy na výlety po Česku. Krásná místa doslova za rohem
Tipy na výlety po Česku. Krásná místa doslova za rohem

Krásy Česka nejsou jen na pohlednicích. Někdy stačí pár kroků za město a čeká vás lesní stezka, rozhledna s dechberoucím výhledem nebo poklidná trasa kolem řeky. Není třeba plánovat týdny dopředu ani...
Objevujte Česko jinak. Nenáročné trasy pro aktivní babí léto
Krásy Česka nejsou jen na pohlednicích. Někdy stačí pár kroků za město a čeká vás lesní stezka, rozhledna s dechberoucím výhledem nebo poklidná trasa kolem řeky. Není třeba plánovat týdny dopředu ani...
Hezky česky po Česku. Krásy naší země, které stojí za objevení
Krásy Česka nejsou jen na pohlednicích. Někdy stačí pár kroků za město a čeká vás lesní stezka, rozhledna s dechberoucím výhledem nebo poklidná trasa kolem řeky. Není třeba plánovat týdny dopředu ani...
Babí léto stvořené pro výlety. Inspirujte se těmito neotřelými tipy
Krásy Česka nejsou jen na pohlednicích. Někdy stačí pár kroků za město a čeká vás lesní stezka, rozhledna s dechberoucím výhledem nebo poklidná trasa kolem řeky. Není třeba plánovat týdny dopředu ani...
Očima šotouše: Vypravte se na výlet po železnici v Česku i Uzbekistánu
Fotografická výzva Očima šotouše nás i v dalším díle provede po železnici v Česku, ale také v zahraničí. Tentokrát se společně s našimi čtenáři vypravíme do Uzbekistánu a na Aljašku. Fotkám z České...
Tady se koruny odkládaly na věšák. Objevte Lázně císařů
Severočeské Teplice ožijí historií. Nejstarší české lázně zvou v pátek 5. září na slavnosti Lázní císařů. Čekají vás kostýmované prohlídky, hudba a jedinečná atmosféra města, kde se psaly evropské...
Na úplný konec Chorvatska na kole: krásná vyjížďka mezi šílené kamioňáky
Cyklistika v Chorvatsku? Výborný nápad! Obzvlášť když počasí přeje, silnice jsou ve slušném stavu a krajina vypadá jako z katalogu dovolených. Jen to chce trochu respektu – a ideálně ocelové nervy,...
Dívka v šatičkách hledí na skálu ze svého hrobu. Matterhorn stále láká i zabíjí
Nejfotografovanější skála světa se tyčí v Alpách na pomezí Švýcarska a Itálie do výšky 4478 metrů. Poprvé byla zlezena před 160 roky. Už tehdy zabíjela, hrozí stále, ale taky láká, píše magazín...
Nejen Krakonoš a Praděd. České hory ukrývají i příběh Hejmona
Hejmon, známý také jako Hejmor, je bájná postava českého folklóru, která neodmyslitelně patří k Novohradským horám. Pověsti o něm se vyprávějí zejména v oblasti Vitorazska a Hejmon v nich vystupuje...