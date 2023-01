Výlet za největšími žulovými balvany v Česku. Dědek a Bába vás pobaví

Může se hodit Jak se tam dostat

Od železniční stanice v Žihli, kde i během víkendu staví dostatek spojů, to jsou k Dědkovi pouhé dva kilometry chůze. Motoristé mohou využít odstavné parkoviště na západním okraji Žihle, odtud se k Dědkovi dostanete do dvaceti minut. Cyklotrasy se největším balvanům vyhýbají, navíc místní terén není moc vhodný pro bezpečnou jízdu, zejména s dětmi. Region rekordů

Největší žulový balvan České republiky není jediným primátem, kterým se pyšní zdejší region. Nedaleko od Žihle leží Rabštejn nad Střelou. Toto pitoreskní sídlo nabízí výjimečný koktejl historických památek: trosky dvou hradů, zámek, rázovité chalupy i středověký kamenný most. A především se jedná o nejmenší město u nás, neboť během první půle čtrnáctého století Rabštejn obdržel příslušná privilegia. V osmdesátých letech minulého století však svoji samostatnost pozbyl a teď tvoří součást Manětína. Přečtěte si: Poznejte genius loci nejmenšího města v Čechách.