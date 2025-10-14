Výhled na antilopy i hobití domky. Toto jsou v Česku nejlepší kempy roku 2025

Klára Lyons
Portál dokempu.cz každoročně vyhlašuje anketu o Kemp roku. Letos hlasující nominovali téměř 550 kempů ze všech koutů České republiky. Velký zájem o tuto anketu jen potvrzuje fakt, že Češi jsou národem vášnivých kempařů. Do ankety poslali bezmála 30 tisíc hlasů a vybrali deset nejlepších kempů v Čechách.
Část 1/6

Rozvoji kempování pomohl covid

Češi jsou národem kempařů.

Impuls k rozvoji kempování dodala paradoxně pandemie koronaviru, díky které se do kempování pustilo více lidí. Zatímco dříve si kemp návštěvníci vybírali na základě doporučení od známých, dnes si ho vybírají podle hodnocení na internetu. S rostoucí popularitou kempování provozovatelé postupně vylepšují své služby.

„S platformou dokempu.cz už přes dvacet let budujeme největšího průvodce po českých kempech. Díky anketě Kemp roku, kterou letos vyhlašujeme už pošestnácté, získávají cestovatelé dobrý přehled o tom, ve kterých zařízeních byli hosté spokojeni,“ popisuje Lukáš Janoušek, zakladatel společnosti Nomiverse, která platformu vlastní a provozuje.

„Chceme lidem nabídnout inspiraci a ukázat jim, do kterého kempu se vyplatí vyrazit. Zároveň věříme, že soutěží vytváříme mezi kempy zdravou konkurenci a motivaci se zlepšovat, což je pozitivní pro rozvoj celého segmentu kempování,“ doplňuje Janoušek.

Za posledních pět let narostl počet hlasů trojnásobně a stejně tak i počet nominovaných kempů, kterých letos bylo 544. Pojďme si podrobně představit kempy, které se probojovaly do první desítky.



Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Odtud už se do světa nelétá. Příběhy letišť, která ukončila provoz

Otevírány byly s velkou parádou, jejich uzavření se odehrávalo v tichosti. Tedy pokud si ukončení provozu nevynutily výstřely či dunící sopky. Zarůstající ranveje a opuštěné terminály letišť dnes...

Létat rychleji? To nechtějí aerolinky, správy letišť ani sami pasažéři

Létání se během posledních šest desetiletí dramaticky proměnilo. Letadla jsou větší a modernější, letenky levnější a cestujících je více než kdy dřív. Přesto průměrná doba letu mezi Londýnem a New...

Hrad Houska provokuje fantazii. Podle pověstí brání vstupu zla na svět

Ukrytý hluboko v lesích Kokořínska, v obci Blatce, stojí tajuplný renesanční hrad Houska – stavba, která po staletí fascinuje historiky, mystiky i milovníky záhad. Co je pravdy na mrazivých...

Poklady podzemního světa. Podívejte se na nejoriginálnější jeskyně planety

Altamira. Španělské jméno jeskyně snoubí příběh o objevu malé holčičky a vědeckém zavržení jejího otce, načež se po jeho smrti přepisovaly dějiny. Znáte příběhy světových jeskyní? Ty nejzajímavější...

Nosorožci i orchideje. Bankovky tak krásné, že s nimi nebudete chtít platit

Po dovolených vám jich pár možná v peněžence zůstane. Čeho? Papírových bankovek cizích měn, kterých se nechcete zbavit. Ne proto, že s nimi portmonka vypadá plnější a vy všude působíte dojmem...

Výhled na antilopy i hobití domky. Toto jsou v Česku nejlepší kempy roku 2025

Portál dokempu.cz každoročně vyhlašuje anketu o Kemp roku. Letos hlasující nominovali téměř 550 kempů ze všech koutů České republiky. Velký zájem o tuto anketu jen potvrzuje fakt, že Češi jsou...

14. října 2025

Létat rychleji? To nechtějí aerolinky, správy letišť ani sami pasažéři

Létání se během posledních šest desetiletí dramaticky proměnilo. Letadla jsou větší a modernější, letenky levnější a cestujících je více než kdy dřív. Přesto průměrná doba letu mezi Londýnem a New...

13. října 2025

Do Alp bez dlouhé cesty. Tady si zalyžujete už za pár hodin

Lyže, sníh a hory nemusí znamenat celodenní cestování. Pokud chcete na svah vyrazit autem z Česka, tady je výběr nejbližších alpských středisek, která nabízejí pohodlnou dostupnost, moderní zázemí a...

12. října 2025

Nosorožci i orchideje. Bankovky tak krásné, že s nimi nebudete chtít platit

Po dovolených vám jich pár možná v peněžence zůstane. Čeho? Papírových bankovek cizích měn, kterých se nechcete zbavit. Ne proto, že s nimi portmonka vypadá plnější a vy všude působíte dojmem...

12. října 2025

Na co zírá mašinfíra: Podél Hitlerovy dálnice přes Malou Hanou a Boskovice

Dnešní Mašinfíra nás sveze po trati, kam se pravidelnými osobními vlaky už nedostanete. Po dráze na pomezí pardubického a jihomoravského kraje totiž jezdí motoráky už jen v krátkém úseku. My jsme...

12. října 2025

Hrad Houska provokuje fantazii. Podle pověstí brání vstupu zla na svět

Ukrytý hluboko v lesích Kokořínska, v obci Blatce, stojí tajuplný renesanční hrad Houska – stavba, která po staletí fascinuje historiky, mystiky i milovníky záhad. Co je pravdy na mrazivých...

11. října 2025

Odlehlý, tajemný a pustý. Kohút je magickou horou Slovenského rudohoří

Vystupuje pouhých šest kilometrů od Stolice (1 476 m), s níž tvoří nejvyšší horskou partii Stolických vrchů. Při pohledu z každé strany však působí mnohem mohutněji a vypadá, že je nejvyšší. Trůn...

11. října 2025

Dovolená v Thajsku podraží. Turisté se musí připravit na nový poplatek

Ekonomika Thajska do velké míry stojí na cestovním ruchu. Týká se to i thajského státního rozpočtu, v němž ale poslední léta chybí prostředky. I proto se thajská vláda rozhodla, že od počátku roku...

10. října 2025  13:08

Jsou úspěšní a práce je baví. Jak si influenceři vydělávají cestováním

Premium

Krmí sociální sítě nádhernými záběry z cest a ještě za to inkasují nemalé peníze. Jak si influenceři, jejichž životní náplní je na první pohled bezstarostné cestování, vydělávají? A mohli byste si...

10. října 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  9.10 9:10

Kam v Jeseníkách, když se počasí nevydaří. Známe atrakce, které zabaví celou rodinu

Premium

Většina návštěvníků směřuje do Jeseníků za krásnou přírodou, dalekými výhledy nebo na hřebenové stezky. Co ale dělat v horách, když počasí zrovna není optimální na pěší túru? Přinášíme tipy, kam...

9. října 2025

Poklady podzemního světa. Podívejte se na nejoriginálnější jeskyně planety

Altamira. Španělské jméno jeskyně snoubí příběh o objevu malé holčičky a vědeckém zavržení jejího otce, načež se po jeho smrti přepisovaly dějiny. Znáte příběhy světových jeskyní? Ty nejzajímavější...

8. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.