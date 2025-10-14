Rozvoji kempování pomohl covid
Impuls k rozvoji kempování dodala paradoxně pandemie koronaviru, díky které se do kempování pustilo více lidí. Zatímco dříve si kemp návštěvníci vybírali na základě doporučení od známých, dnes si ho vybírají podle hodnocení na internetu. S rostoucí popularitou kempování provozovatelé postupně vylepšují své služby.
„S platformou dokempu.cz už přes dvacet let budujeme největšího průvodce po českých kempech. Díky anketě Kemp roku, kterou letos vyhlašujeme už pošestnácté, získávají cestovatelé dobrý přehled o tom, ve kterých zařízeních byli hosté spokojeni,“ popisuje Lukáš Janoušek, zakladatel společnosti Nomiverse, která platformu vlastní a provozuje.
„Chceme lidem nabídnout inspiraci a ukázat jim, do kterého kempu se vyplatí vyrazit. Zároveň věříme, že soutěží vytváříme mezi kempy zdravou konkurenci a motivaci se zlepšovat, což je pozitivní pro rozvoj celého segmentu kempování,“ doplňuje Janoušek.
Za posledních pět let narostl počet hlasů trojnásobně a stejně tak i počet nominovaných kempů, kterých letos bylo 544. Pojďme si podrobně představit kempy, které se probojovaly do první desítky.