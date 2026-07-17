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Kemp, kde si odpočine i rodič? Vybrali jsme nejlepší rodinné kempy v ČR

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Ve spolupráci   4:00

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Kemp, kde si odpočine i rodič? Vybrali jsme nejlepší rodinné kempy v ČR | foto: Dokemup.czAdvertorial

Letní dovolená v kempu je pro rodiny s dětmi synonymem té pravé pohody, svobody a nezapomenutelných zážitků pod širým nebem. Moderní rekreační areály v Česku dnes navíc nabízejí komfort srovnatelný s rodinnými resorty – samozřejmostí je bezpečné prostředí, promyšlená hřiště, průzračné přírodní koupání i bohaté animační programy.

Právě díky tomuto skvělému zázemí si mohou dny plné slunce a relaxu naplno užít jak nejmenší objevitelé, tak jejich rodiče. Podívejte se na nejlépe hodnocené rodinné kempy a načerpejte inspiraci pro své příští prázdninové dobrodružství.

Co dnes rodiče při výběru kempu skutečně hledají?

Najít ideální místo pro rodinnou dovolenou bývá občas logistický oříšek. Zatímco děti touží po nekončící zábavě, rodiče logicky hledají klid, čistotu a bezpečí. Podle dat největšího českého průvodce Dokempu.cz se priority českých rodin v posledních letech výrazně proměnily. Pryč jsou doby, kdy stačil kousek posekané louky.

Dnešní standard pro úspěšný rodinný kemp definuje několik klíčových faktorů:

  • Čisté a moderní sociální zařízení s dostatkem teplé vody.
  • Bezpečný uzavřený areál s omezeným nebo zcela vyloučeným provozem automobilů.
  • Možnost ubytování bez vlastního stanu – tedy v zařízených chatkách, srubech či mobilních domech.
  • Zázemí pro špatné počasí – dětské klubovny, zastřešené herny.
  • Kvalitní Wi-Fi připojení a dostupnost občerstvení či restaurace přímo v místě, aby maminky a tatínkové nemuseli trávit dovolenou u plotny.

Jak podotýká Lukáš Janoušek, provozovatel portálu Dokempu: „Chceme lidem nabídnout inspiraci a ukázat jim, do kterého kempu se vyplatí vyrazit. Zároveň věříme, že soutěží vytváříme mezi kempy zdravou konkurenci a motivaci se zlepšovat.“ Úspěch tohoto konceptu potvrzuje i fakt, že počet hlasů v anketě za posledních pět let narostl trojnásobně.

Kemp, kde si odpočine i rodič? Vybrali jsme nejlepší rodinné kempy v ČR

Tři nejlepší kempy pro rodiny s dětmi

Letní hlasování v anketě Kemp roku 2026 aktuálně běží naplno od 1. června až do 31. srpna. Pokud ale plánujete výlet hned teď, nejlepším vodítkem jsou kompletní výsledky loňského ročníku, ve kterém hlasovalo přes 30 tisíc reálných návštěvníků a odborná porota vybírala z 544 nominovaných areálů.

Která místa ovládla ostře sledovanou kategorii Nejoblíbenější rodinný kemp?

1. Autocamp Sedmihorky (Český ráj)

Absolutní vítěz celého žebříčku a dlouhodobá stálice na vrcholu popularity. Tento areál leží přímo v srdci chráněné krajinné oblasti a geoparku UNESCO Český ráj, obklopený lesy, rybníky a Hruboskalským skalním městem.

Rodiny ho milují, protože kombinuje nádhernou divokou přírodu s nadstandardním vyžitím. Děti zde mají k dispozici obří hřiště, sportoviště, přírodní koupání s písčitou pláží a vyhlášené animační programy. Velkou výhodou je, že na desítky rodinných výletů můžete vyrazit pěšky nebo na kole přímo z kempu, aniž byste museli startovat auto.

2. Srubový kemp Zvíkov Village (Jižní Čechy)

Pokud hledáte o něco klidnější prostředí, ale nechcete slevit z komfortu, Zvíkov Village u Orlické přehrady je skvělou volbou. Tento kemp sází na ubytování v luxusních dřevěných srubech, které pojmou 10 až 12 hostů a dva z nich mají dokonce vlastní saunu, a útulných chatkách.

Celý areál je oplocený a v noci bezpečně osvětlený. Děti se zde bezpečně zabaví na hřištích a atrakcích, zatímco rodiče oceňují dostatek soukromí, stínu a klidnou atmosféru jihočeské přírody. Mimochodem, kemp vyhrál první místo také v kategorii nejoblíbenější kemp pro domácí mazlíčky.

3. Camp Dolce (Trutnov)

Tento malebný areál se rozkládá na úpatí Krkonoš nedaleko Trutnova a jeho srdcem je rekreační nádrž s travnatou pláží a tobogánem. Camp Dolce nabízí perfektní mix pro aktivní rodiny – najdete tu minigolf, kurty na tenis a beach volejbal, dětská hřiště i rybník pro sportovní rybolov.

Areál v létě ožívá pravidelnými kulturními akcemi a hudebními sobotami. Ubytovat se můžete na rozlehlých loukách s karavanem či stanem, nebo využít kempové chatky. Poloha kempu z něj dělá skvělou základnu pro výlety do Krkonoš, Adršpachu nebo do ZOO ve Dvoře Králové.

Co mají nejlepší rodinné kempy společné?

Při pohledu na nejlépe hodnocené kempy je jasně patrný společný jmenovatel. Úspěšný kemp pro rodiny staví na tom, že dovolená musí být odpočinkem pro všechny generace.

Když mají děti bezpečný prostor pro samostatný pohyb, hřiště na dohled od terasy restaurace a program, který je zabaví i za horšího počasí, stres z rodičů opadává. Výsledkem je spokojená rodina, která se na stejné místo ráda vrací každý rok – a přesně to tisíce hlasů v anketě potvrzují.

Obsah vznikl ve spolupráci s Dokempu.cz.

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