Jan Hocek
Nový rok je ideální příležitostí zahájit sezonu aktivně. Ať už hledáte symbolický kopec, nebo pořádný horský výšlap, v Česku najdete řadu vrcholů, které mají v prvních lednových dnech jedinečnou atmosféru. Vybrali jsme šest náročnějších vrcholů s výhledy, kde budete v novoročním ránu stát bez turistických davů a silvestrovského ruchu.
Z vrcholu Houpák se otevírá jedno z nejhezčích panoramat v Brdech.
Z vrcholu Houpák se otevírá jedno z nejhezčích panoramat v Brdech.
Zimní Brdy - vrchol Houpák s betonovou pozorovatelnou pro řízení střeleb. (28. ledna 2017)
Zimní Brdy - dopadová plocha pod Houpákem.(28. ledna 2017)
Zimní Brdy - dopadová plocha pod Houpákem.(28. ledna 2017)
Novoroční výšlap je tradice, která spojuje pohyb, čerstvý vzduch a nádherné výhledy. Ať už vyrážíte po zasněžených cestách sami, s rodinou, nebo s přáteli, české vrcholy nabízejí ideální příležitost začít rok aktivně a s energií.

Vybrali jsme pro vás několik tipů na zimní výstupy, kde se můžete těšit na ticho horských hřebenů, dramatické scenérie a panoramata, která vám otevřou oči i po silvestrovských oslavách. Od odlehlých skalních vyhlídek po známé vrcholy – každý cíl má své kouzlo a stojí za návštěvu.

1 Brdy – drsné planiny bývalého újezdu

Z vrcholu Houpák se otevírá jedno z nejhezčích panoramat v Brdech.

Nejvyšší vrcholy Brd tvoří v zimě často jediný zasněžený ostrůvek uprostřed středních Čech. Bývalé vojenské dopadové plochy pod Tokem a Houpákem zůstaly doposud holé a v zimě tu panují stejně drsné podmínky jako na horách.

Nejvyšší vrchol celých Brd, 865 metrů vysoký Tok, je skvělým zimním cílem. Jeho největší zajímavostí je bezesporu bývalá dopadová plocha, ze které se otevírají nádherné výhledy až kamsi k hlavnímu městu.

Dokonalé výlety. Na tyto skvělé vyhlídky se dostanete téměř bez námahy

Ještě hezčí výhledy nabízí nedaleký vrchol Houpák, ze kterého se otevírá jedno z nejhezčích panoramat v Brdech. Obdivovat můžete pohled na blízké brdské vrcholy i daleké výhledy severním směrem až ke Krušným horám. Pod vámi se také bude vyjímat fotogenický pěchotní srub „Benešák“, který každý zná z filmu Obecná škola.

Na oba vrcholy můžete vyrazit ze Zaječova, případně z druhé strany Brd z Obecnice nebo z Orlova. V tomto případě můžete cestou vystoupat na další výhledový vrchol Třemošná se skalním výchozem Kazatelna, odkrývajícím výhledy na jih. Tady máte před sebou jako na dlani celou Příbram a za dobré viditelnosti můžete spatřit Šumavu, Novohradské hory a za výjimečných podmínek prý také Alpy.



Nádraží Praha Vršovice

