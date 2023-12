Česko je železniční ráj. Podívejte se, kde hledat nejkrásnější tratě u nás

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně, železniční fandové s tím však nesouhlasí. Podle nich je to pohled z okna vlaku. V Česku je opravdu na co se dívat. Zkusili jsme pro vás vybrat nejkrásnější železniční tratě u nás, které stojí za to projet.