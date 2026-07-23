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Stany s postelí, saunou i výhledem na hory: Nejkrásnější glamping u nás

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Stany s postelí, saunou i výhledem na hory: Nejkrásnější glamping u nás | foto: Dokempu.czAdvertorial

Luxusní postel s prachovým peřím uprostřed hlubokého lesa, soukromá sauna s panoramatickým výhledem na horské hřebeny nebo horký koupací sud pod hvězdnou oblohou. Glamping – neboli okouzlující, luxusní kempování – už dávno není jen přechodným módním výstřelkem. V roce 2026 jde o jeden z nejvyhledávanějších způsobů, jak utéct od každodenního shonu, dopřát si digitální detox a zažít absolutní soukromí v přírodě, aniž byste museli slevit ze standardu pětihvězdičkového hotelu.

Co je glamping a proč lidé milují wellness v divočině?

Slovo glamping vzniklo spojením anglických výrazů glamorous (okouzlující) a camping (kempování). Jeho hlavní myšlenkou je nabídnout autentický kontakt s přírodou, ale bez všech tradičních nepohodlí, jako je stavění stanu ve větru, spaní na tvrdé zemi nebo noční cesty se svítilnou na kilometry vzdálené toalety.

Dnešní glampingová ubytování jsou architektonickými skvosty. Standardem je špičkové vybavení: designové koupelny, plnohodnotné kuchyně, krbová kamna pro celoroční vytápění a obří panoramatická okna. Stále větší důraz je kladen na udržitelnost, ekologické off-grid stavby a především na privátní wellness prvky. Cedrové koupací sudy, finské sauny nebo venkovní vířivky přímo na terase vašeho stanu jsou přesně tím, co lidé v roce 2026 vyhledávají nejčastěji.

Kolik stojí glamping v roce 2026?

Ceny se odvíjejí od míry luxusu a vybavení. Základní, ale stylové ubytování pro dva pořídíte od 2 000 Kč za noc. Komfortnější designové tiny houses a safari stany se pohybují v rozmezí 3 500 až 5 500 Kč. Pokud zatoužíte po prémiových resortech s vlastním wellness a kompletním servisem, zaplatíte 5 000 až 8 000 Kč, u těch nejexkluzivnějších projektů pak 8 000 až 12 000 Kč za noc.

Stany s postelí, saunou i výhledem na hory: Nejkrásnější glamping u nás

Luxus uprostřed přírody: Nejkrásnější glampingy v Česku

Česká glampingová mapa se rozrostla o úchvatná místa. Výběr těch nejzajímavějších konceptů pro letošní sezónu nabízí zážitky pro páry i rodiny:

  • Glamping Špindl One & Only (Krkonoše): Jeden z nejluxusnějších horských glampingů v České republice. Nabízí luxusní safari stany s obřími panoramatickými okny, dechberoucím výhledem na krkonošské hřebeny a kompletním soukromým wellness. V provozu je celoročně.
  • Base Camp Medvědín (Krkonoše): Moderní, dřevem vonící oáza klidu přímo v Krkonošském národním parku, pouhých 200 metrů od lyžařského centra. Interiér je obložen luxusní dýhou, nechybí špičková kuchyně, manželské lůžko a koupelna. Z terasy s plynovým grilem můžete pozorovat divoké Labe. Slouží jako ideální základna pro vysokohorské túry.
  • Rekreační areál Petrův statek (Střední Čechy): Kouzelné útočiště v obci Křenovičky obklopené lesy a rybníky. Najdete zde originální mongolské jurty s elektřinou a komfortním vybavením, obehnané farmářským plotem. Areál zdobí vrbové iglú a ručně vyřezávané dubové lavičky. Skvělé místo pro rodiny – k jurtě totiž můžete dětem bezplatně postavit vlastní stany na louce.
  • Camp Džbán (Praha): Unikátní důkaz, že příroda se dá skloubit s městem. Na okraji přírodní rezervace Divoká Šárka najdete klidný kemp se vzrostlými stromy, který kromě zázemí pro stany nabízí stylové glamping posedy a nové Apartmány Šárka. Letošním hitem je designové bistro v divadelním stanu ve stylu Obludária bratří Formanů s venkovním barem a ranním výdejem čerstvého pečiva. Centrum Prahy je přitom vzdálené pouhých 20 minut.
  • Camping Frymburk (Lipno): Rodinný resort přímo na břehu Lipenského jezera. Vedle prémiových míst se soukromou sprchou a toaletou nabízí ubytování v kompletně zařízených luxusních mobilních domcích a zcela nových glampingových stanových chatách zvaných Glamping Garden.
  • Jurty v Sadu (Český Brod): Tradiční mongolské jurty zasazené do klidného ovocného sadu. Romantickou atmosféru zde dotváří privátní koupací sud ideální pro večerní relaxaci pod hvězdami.
  • Glamping Po.Spolu (Brdy): Luxusní stany s vlastním wellness zázemím, saunou a koupacím sudem, které se nacházejí pouhých 30 minut jízdy od Prahy.
  • Treehouse Stvořidla (Vysočina): Ikonické ubytování vysoko v korunách stromů s výhledem na řeku Sázavu. Nabízí cedrový koupací sud a zážitek v podobě snídaně, kterou si ráno vytáhnete na terasu v proutěném koši.
  • Glamping Safari (Zlínsko): Luxusní stany zařízené v autentickém stylu afrických expedic se nacházejí v těsné blízkosti vyhledávané Zoo Zlín.
  • Malešov Glamour Camp: Unikátní středověké stany s luxusním moderním interiérem umístěné přímo pod historickou tvrzí Malešov.
  • Hausboaty Ypsilon Golf Liberec: Moderní minimalistické plovoucí domky přímo na vodní hladině s exkluzivním výhledem na dominantu Ještědu.
  • Medový glamping (Krušné hory): Netradiční ubytování ve zrekonstruovaném včelíně, které hostům nabízí horské prostředí, wellness a ozdravný koncept apiterapie.
  • Marina & Glamping Nová Živohošť: Safari stany situované přímo u břehu Vltavy s vlastní pláží a možností zapůjčení paddleboardů.
Stany s postelí, saunou i výhledem na hory: Nejkrásnější glamping u nás

Slovenské glampingy s výhledem na Tatry a Malou Fatru

Slovenská glampingová scéna za tou českou v ničem nezaostává a naplno využívá své největší devízy – panoramatické výhledy na monumentální horské štíty. Mezi nejkrásnější projekty roku 2026 patří:

  1. Zelená Stodola (Orava): Vyhlášené designové útočiště, které okouzlí propracovaným interiérem, horkou vířivkou, saunou a dokonalými výhledy do čisté oravské přírody.
  2. Tiny House Freedom (Nízké Tatry): Architektonicky čistý, minimalistický domek postavený s důrazem na stoprocentní soukromí a nerušený výhled na hory.
  3. Panorama Glamping (Liptov): Luxusní stany s kompletním wellness zázemím situované tak, aby hostům nabízely Tatry jako na dlani.
  4. Resort Zázrivá (Malá Fatra): Místo s neopakovatelnou horskou atmosférou, kde hrají hlavní roli venkovní sauny a tradiční dřevěné koupací sudy.
  5. Glamping Štiavnica (Banská Štiavnica): Romantické ubytování, které citlivě spojuje divokou přírodu Štiavnických vrchů s bohatou historií regionu.

Ať už zvolíte pobyt v korunách stromů, nebo v luxusním stanu na břehu jezera, glamping nabízí přesně to, co v dnešní zrychlené době potřebujeme nejvíce – zpomalit, dýchat čerstvý vzduch, ale večer usínat v naprostém pohodlí.

Obsah vznikl ve spolupráci s Dokempu.cz.

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Stany s postelí, saunou i výhledem na hory: Nejkrásnější glamping u nás

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Stany s postelí, saunou i výhledem na hory: Nejkrásnější glamping u nás

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