Nejezděte do Špindlu jen na lyže. Podzimní dovolená v Krkonoších má svoje kouzlo

Na konci října, kdy jsou podzimní prázdniny, není už horko ani zima, takže ideál na výlety, kola a další sporty. Po dynamickém začátku školního roku a chřipkové sezony by si mnozí rodiče určitě zasloužili pobyt v přírodě i wellness s výhledem na nebe, které je v Krkonoších téměř na dosah ruky.
Jako podzimní dítě miluju teplé světlo říjnového slunce a listopad hrající všemi barvami, kdy už je v ranním vzduchu cítit zima. Zatímco léto je dynamické, plné aktivit, na podzim je čas se zastavit a na chvíli utéct z pracovního i životního koloběhu. Myslím tím zastavit rychlý proud času – a to se dá i během procházky v přírodě nebo jízdou na kole uprostřed lesa. Ano, na stan už počasí nebude, ale po celé republice je spousta ubytování uprostřed přírody.

Kam na dovolenou v říjnu a listopadu?

„Páry u nás nacházejí klid na procházky, romantické chvíle ve wellness, rodiny hlavně pohodlné ubytování v apartmánech, hřiště a aktivity pro děti. Skupiny přátel ocení bowling či fitness a v okolí Lipna je řada cyklostezek. V resortu v České Kanadě mohou využít také osmnáctijamkové či devítijamkové golfové hřiště skryté mezi borovicemi, ve Špindlerově Mlýně zase blízkost sjezdovky a po návratu vyhřátou saunu ve wellness centru. Pokud vyhledáváte aktivní dovolenou, zamiřte do Orlických hor, kde na vás čekají sportovní i adrenalinové aktivity uprostřed lesů. Zde si po aktivním dni namožené svaly zrelaxujete ve vířivce s výhledem na hory a energii doplníte u večeře formou bohatého bufetu,“ říká Zuzana Truhlářová z Amenity Hotels & Resorts.

Lipno – LEGO výstava Czech Rebubrick

1. Šumava – dovolená uprostřed hlubokých lesů

Na Šumavě je řada neobjevených míst, kde je klid a ticho pouze zdánlivé, protože zdejší příroda vypráví příběhy o své minulosti každému, kdo se umí zastavit a naslouchat.

I když už na podzim není počasí na koupání, dá se na kole přejet přes celý hřeben Šumavy. Pro zdatné turisty se nabízí pochod přes hřebenovku Nové Údolí, Třístoličník, Plechý. Ultrazdatní mohou pokračovat až na Smrčinu, ale to už je opravdu dlouhá túra. Případně můžeme doporučit Medvědí stezku s výchozím bodem v Nové Peci, která je z Lipna nad Vltavou cca půl hodiny, nebo cestu kolem Čertovy stěny a obecně procházky v Přírodním parku Vyšebrodsko, který na jižním konci Lipna navazuje na CHKO Šumava.

  • Nejvyšší vrchol Šumavy Plechý a ledovcové Plešné jezero
  • Rožmberk nad Vltavou
  • Procházky kolem Schwarzenberského plavebního kanálu kolem Nové Pece

Vrchol Třístoličníku

Výhled na Plešné jezero

Rožmberk nad Vltavou

Cyklostezsky na Šumavě

2. Lipno – aktivní dovolená u vody

Okolí Lipenské přehrady patří mezi nejvyhledávanější lokality v létě, ale i na podzim s tím rozdílem, že vodní sporty vystřídají cyklovýlety.

  • Stezka korunami stromů - jedinečná vyhlídková stezka až do výšky 40 metrů nad zemí
  • Vítkův hrádek (Vítkův kámen) - zřícenina gotického hradu nad Lipenskou přehradou
  • Přírodní rezervace Černá v Pošumaví a okolní cyklostezky

Stezka korunami stromů

Vítkův hrádek

Lipno

Amenity Hotel & Resort Lipno

3. Krkonoše – aktivní den zakončený relaxem v sauně

Přes den turistika a večer pohoda u krbu nebo ve wellness. Výhodou resortů ve Špindlerově Mlýně je krásné okolí, ale také nabídka aktivit pro případ nepříznivého počasí.

  • Sněžka – výstup na nejvyšší horu v ČR je na podzim rozhodně příjemnější během letních třicítek
  • Labský důl – údolí s vodopády a skalními stěnami
  • Pančavský vodopád – nejvyšší český vodopád ve Špindlerově Mlýně

Vrchol Sněžky

Pančavský vodopád

Špindlerův Mlýn

Špindlerův Mlýn

4. Český ráj – romantika mezi skalami

Pískovcové skály a zámky jako z pohádek. Magie Prachovských skal vás přímo pohltí. Zdmi zdejších hradů kráčela historie a váže se k nim i řada legend.

  • Trosky – pověst o dvou rozhádaných hradních paních nám připomíná, že z malicherných sporů nic nezískáme
  • Hrad Kost a romantické údolí Plakánek
  • Okolí Drábských světniček – skalní hrad je uzavřen, ale i okolí je krásné

Prachovské skály

Kost

Trosky

5. Orlické hory – krajinou F. L. Věka

Orlické hory jsou méně navštěvované než Krkonoše, a proto jsou klidnější a v mnoha ohledech autentičtější.

  • Rozhledna Velká Deštná – nejvyšší vrchol Orlických hor s moderní dřevěnou rozhlednou
  • Pevnost Hanička – unikátní vojenské opevnění z 30. let 20. století s tajemnými podzemními chodbami
  • Prales Bukačka – přírodní rezervace s rašeliništi a vzácnými rostlinami

Velká Deštná

Pevnost Hanička

Amenity Hotel & Resort Orlické hory

Amenity Hotel & Resort Orlické hory

6. Jeseníky – čistý vzduch doslova a do písmene

Jeseníky jsou oproti Krkonoším mnohem klidnější a podle měření mají jedno z nejčistších ovzduší ve střední Evropě. Ideální místo, kde si pročistit hlavu.

  • Praděd – nejvyšší hora Jeseníků s rozhledem do všech stran
  • Rešovské vodopády – protékající kaskádami v malebném údolí
  • Horské lázně Karlova Studánka

Vrchol Pradědu

Rešovské vodopády

Karlova Studánka

7. Beskydy – valašská pohoda

Projděte si cestičky valašské, než budou celičké „zafúkané“!

  • Lysá hora – nejvyšší vrchol s výhledem na celé Beskydy
  • Pustevny a socha Radegasta – dřevěné stavby Dušana Jurkoviče a symbol hor z dílny Albína Poláška
  • Satinské vodopády – romantické místo ukryté v lese

Vrchol Lysé hory

Chata Libušín na Pustevnách

Bůh Radegast bdí nad Beskydami

8. Pálava a jižní Morava – dovolená ve znamení vína

Podzim na Pálavě znamená vinobraní a degustační večery ve sklípku, protože na jižní Moravě je původní živelná vinařská tradice stále živá.

  • Dívčí hrady (Děvičky) – zřícenina na hřebeni s panoramatem vinic
  • Mikulov – historické město s barokním zámkem a vinicemi
  • Obce Perná a Horní Věstonice s hlubokou vinařskou tradicí, jejichž historie sahá až k pravěku

Dívčí hrady na Pálavě

Amenity Apartmány Perná

Perná na jižní Moravě

Amenity Penzion Horní Věstonice

9. Českosaské Švýcarsko a životaschopnost přírody

Podívejte se na vlastní oči, jak se obnovuje les a celá krajina po velkém požáru v roce 2022.

  • Symbol Českého Švýcarska Pravčická brána
  • Plavba mezi skalami v Edmundově soutěsce

Pravčická brána

Malá Pravčická brána

Edmundova soutěska

Edmundova soutěska

10. Česká Kanada – ubytování uprostřed divoké krajiny

Říká se, že kraji na Jindřichohradecku dali název čeští zálesáci podle trampského ideálu drsné kanadské krajiny. Velkou roli v prosazení tohoto „exotického“ názvu měl však i vzrůstající turistický byznys za první republiky a název Česká Kanada byl skvělou PR kampaní. Oproti jiným částem ČR tu žije méně lidí, což krajině stále dodává zdání „nedotčenosti“.

  • Slavonice – renesanční perla a unikátní domy se sgrafity
  • Historická úzkokolejná železnice Jindřichův Hradec – Nová Bystřice by měla být brzy zase v provozu
  • Středověký hrad Landštejn

Amenity Hotel & Resort Česká Kanada

Česká Kanada

Slavonice

Hrad Landštejn

Skočte rovnou do zimy! Ze sjezdovky rovnou do resortu

Zima na horách začíná brzy a přechod z podzimní dovolené na svahy je často velmi rychlý. Ve Špindlerově Mlýně je velmi populární lyžařský areál Labská, který je klidnější než centrum Špindlerova Mlýna. Vede z horní náročnější části v lese přes sluneční svah nad Labskou přehradou. „Její výhodou je, že když je dostatek sněhu, dá se s ní na lyžích sjet až do resortu,“ doplňuje Petra Kučerová z Amenity Hotels & Resorts.

Pro dovolenou v Orlických horách stojí určitě za zmínku nová šestisedačková lanovka Kikirikiii ve Skicentru Deštné, kde jsou i výuková hřiště pro úplné začátečníky. Mírný svah pro učení dětiček v klidu je pak i na Lipně v rámci výukového hřiště Fox park.

Skicentrum Deštné

Amenity Hotel & Resort Špindlerův Mlýn

Fox Park Lipno

Orlické hory v zimě

Nejezděte do Špindlu jen na lyže. Podzimní dovolená v Krkonoších má svoje kouzlo

