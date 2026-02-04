Buď sníh, nebo zklamání
Jarní prázdniny přinášejí každoroční otázkou: bude sníh, nebo ne? Zima často nemá pevný scénář a spoléhat se jen na sjezdovky dnes znamená zbytečný stres. I proto je lepší dopředu počítat i s variantou, že na běžky nebudou příznivé podmínky, a místo honby za popraškem naplánovat dovolenou v přírodě, která bude povedená za každého počasí. Pokud bude sníh, můžete vyrazit na svah. Pokud ne, dovolená není zkažená, jen dostane jinou dynamiku.
„Bez sněhu se mění i způsob, jakým hory vnímáme a jak k nim přistupujeme. Místo touhy po adrenalinu a snahy o co největší sportovní výkon naopak zpomalíme, nasáváme atmosféru a duševně se mnohem intenzivněji propojíme s krajinou. Nejen příroda, ale i místní historie a kultura má najednou úplně jinou atmosféru než v hlavní sezoně, což je pro řadu lidí mnohem silnější zážitek než samotné lyžování,“ vysvětluje Petra van Gorp Adamová, obchodní a marketingová manažerka z Amenity Hotels & Resorts.
Ubytování v přírodě
Po náročném prosinci a lednu, které jsou pro dospělé mnohdy spojeny s finalizací roku a vánočními svátky a pro děti a studenty zase s uzavíráním známek, si všichni zaslouží odpočinek. Právě restart po prvním pololetí byl původním smyslem školních prázdnin, situovaných na začátek jarního semestru či druhého pololetí. K odpočinku nevyhnutelně patří pohyb na zdravém vzduchu, ale také zábava a společně strávený čas, který nám dodá novou energii a připomene, co je v našem životě skutečně důležité.
Proto je vždy dobré vybrat destinaci i ubytování, které nabízí alternativu i pro nepříznivou sněhovou situaci.
|
Kam v Česku na zimní dovolenou? Tipy na pobyty, kde si užijete sport i wellness
Kromě okolní krajiny, která láká k procházkám a objevování historických památek, je důležitým faktorem také volba hotelu, resortu či penzionu, které nabízejí dostatek doplňkových služeb. Tedy nejen pohodlí v podobě polopenze či à la carte restaurací, také wellness či fitness, bowling, herny pro děti a další aktivity.
Amenity Hotels & Resorts
Kam vyrazit, když chcete mít na výběr?
- Krkonoše a Šumava – sázka na jistotu:
Špindlerův Mlýn zůstává symbolem hor i mimo sjezdovky a horská atmosféra tu funguje bez ohledu na sníh. Šumava je zase kraj, kde se s proměnlivým počasím počítá celoročně. Když podmínky dovolí, nabízí lyžování a běžky. „Lyžařské areály na Lipně jsou vyhledávané zejména rodinami s dětmi díky přehledným sjezdovkám a nabídce doplňkových služeb,“ upozorňuje Zuzana Truhlářová, manažerka Amenity Hotel & Resort Lipno.
„Další možností jsou ale také procházky kolem zamrzlé přehrady nebo výlet do aquaparku či do Českého Krumlova. Dalším oblíbeným cílem je Stezka korunami stromů, která je otevřená celý rok a za tmy je dokonce osvětlená, což je úplně jiný zážitek než za dne,“ doplňuje Zuzana Truhlářová.
Lipno
- Česká Kanada – dovolená uprostřed divoké přírody
Zimní dovolená v České Kanadě ukazuje, že jarní prázdniny nemusí být jen o horách a lyžování v tradičním slova smyslu. Jsou tu menší lyžařské areály než ve Špindlu, které slouží hlavně místním a rodinám s dětmi. Vedle lyžování a sáňkování jsou také oblíbené procházky kolem rybníků v okolí Nové Bystřice, kde je terén rovinatý a zvládnutelný i pro menší děti. Nedaleko je také krásné historické město Jindřichův Hradec.
- Orlické hory – malé hory a velké zážitky:
Z Deštného v Orlických horách se zase dá za příznivých podmínek vyrazit po lesních cestách směrem k Velké Deštné, nejvyššímu vrcholu Orlických hor, alespoň po část trasy. Dalším lákadlem je dělostřelecká tvrz Hanička u Rokytnice.
- Procházky zahradou pod Pálavskými vrchy:
Pálava nabízí úplně jiný typ zimní dovolené, hlavně kombinaci pobytu v přírodě, wellness a ochutnávky vín od místních vinařů. Pobyt se dá též spojit s návštěvou malebných Horních Věstonic, kde je několik vinařství, a archeologickým nalezištěm v Dolních Věstonicích, kde se návštěvníci mohou podívat na vykopávky. Právě odsud pochází slavná soška Věstonické Venuše.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Amenity Hotels & Resorts.