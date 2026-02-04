Nebojte se počasí! Jarní prázdniny na horách si užijete se sněhem i bez něj

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Rodinná dovolená v zimě nemusí být jen o lyžování. Otázka sněhu je navíc velmi proměnlivá, zejména v nižších polohách. Proto rodiny stále častěji hledají flexibilní řešení, kdy není program závislý jen na zimních sportech. Například je stále populárnější kombinace pobytu na horách s wellness, fitness a dalšími indoor aktivitami pro dospělé i děti.
Amenity Hotels & Resorts

Amenity Hotels & Resorts | foto: Amenity Hotels & Resorts

Amenity Hotels & Resorts
Amenity Hotels & Resorts
Amenity Hotels & Resorts
Amenity Hotel & Resort Špindlerův Mlýn
15 fotografií

Buď sníh, nebo zklamání

Jarní prázdniny přinášejí každoroční otázkou: bude sníh, nebo ne? Zima často nemá pevný scénář a spoléhat se jen na sjezdovky dnes znamená zbytečný stres. I proto je lepší dopředu počítat i s variantou, že na běžky nebudou příznivé podmínky, a místo honby za popraškem naplánovat dovolenou v přírodě, která bude povedená za každého počasí. Pokud bude sníh, můžete vyrazit na svah. Pokud ne, dovolená není zkažená, jen dostane jinou dynamiku.

„Bez sněhu se mění i způsob, jakým hory vnímáme a jak k nim přistupujeme. Místo touhy po adrenalinu a snahy o co největší sportovní výkon naopak zpomalíme, nasáváme atmosféru a duševně se mnohem intenzivněji propojíme s krajinou. Nejen příroda, ale i místní historie a kultura má najednou úplně jinou atmosféru než v hlavní sezoně, což je pro řadu lidí mnohem silnější zážitek než samotné lyžování,“ vysvětluje Petra van Gorp Adamová, obchodní a marketingová manažerka z Amenity Hotels & Resorts.

Amenity Hotels & Resorts

Ubytování v přírodě

Po náročném prosinci a lednu, které jsou pro dospělé mnohdy spojeny s finalizací roku a vánočními svátky a pro děti a studenty zase s uzavíráním známek, si všichni zaslouží odpočinek. Právě restart po prvním pololetí byl původním smyslem školních prázdnin, situovaných na začátek jarního semestru či druhého pololetí. K odpočinku nevyhnutelně patří pohyb na zdravém vzduchu, ale také zábava a společně strávený čas, který nám dodá novou energii a připomene, co je v našem životě skutečně důležité.

Proto je vždy dobré vybrat destinaci i ubytování, které nabízí alternativu i pro nepříznivou sněhovou situaci.

Kam v Česku na zimní dovolenou? Tipy na pobyty, kde si užijete sport i wellness

Kromě okolní krajiny, která láká k procházkám a objevování historických památek, je důležitým faktorem také volba hotelu, resortu či penzionu, které nabízejí dostatek doplňkových služeb. Tedy nejen pohodlí v podobě polopenze či à la carte restaurací, také wellness či fitness, bowling, herny pro děti a další aktivity.

Amenity Hotel & Resort Špindlerův Mlýn

Amenity Hotels & Resorts
Amenity Hotels & Resorts
Amenity Hotels & Resorts

Amenity Hotels & Resorts

Kam vyrazit, když chcete mít na výběr?

  • Krkonoše a Šumava – sázka na jistotu:

Špindlerův Mlýn zůstává symbolem hor i mimo sjezdovky a horská atmosféra tu funguje bez ohledu na sníh. Šumava je zase kraj, kde se s proměnlivým počasím počítá celoročně. Když podmínky dovolí, nabízí lyžování a běžky. „Lyžařské areály na Lipně jsou vyhledávané zejména rodinami s dětmi díky přehledným sjezdovkám a nabídce doplňkových služeb,“ upozorňuje Zuzana Truhlářová, manažerka Amenity Hotel & Resort Lipno.

„Další možností jsou ale také procházky kolem zamrzlé přehrady nebo výlet do aquaparku či do Českého Krumlova. Dalším oblíbeným cílem je Stezka korunami stromů, která je otevřená celý rok a za tmy je dokonce osvětlená, což je úplně jiný zážitek než za dne,“ doplňuje Zuzana Truhlářová.

Špindlerův Mlýn

Amenity Hotels & Resorts
Amenity Hotels & Resorts

Lipno

  • Česká Kanada – dovolená uprostřed divoké přírody

Zimní dovolená v České Kanadě ukazuje, že jarní prázdniny nemusí být jen o horách a lyžování v tradičním slova smyslu. Jsou tu menší lyžařské areály než ve Špindlu, které slouží hlavně místním a rodinám s dětmi. Vedle lyžování a sáňkování jsou také oblíbené procházky kolem rybníků v okolí Nové Bystřice, kde je terén rovinatý a zvládnutelný i pro menší děti. Nedaleko je také krásné historické město Jindřichův Hradec.

  • Orlické hory – malé hory a velké zážitky:

Z Deštného v Orlických horách se zase dá za příznivých podmínek vyrazit po lesních cestách směrem k Velké Deštné, nejvyššímu vrcholu Orlických hor, alespoň po část trasy. Dalším lákadlem je dělostřelecká tvrz Hanička u Rokytnice.

  • Procházky zahradou pod Pálavskými vrchy:

Pálava nabízí úplně jiný typ zimní dovolené, hlavně kombinaci pobytu v přírodě, wellness a ochutnávky vín od místních vinařů. Pobyt se dá též spojit s návštěvou malebných Horních Věstonic, kde je několik vinařství, a archeologickým nalezištěm v Dolních Věstonicích, kde se návštěvníci mohou podívat na vykopávky. Právě odsud pochází slavná soška Věstonické Venuše.

Horní Věstonice

Česká Kanada

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Amenity Hotels & Resorts.

Témata: sníh, příroda

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte notoricky známé památky podle jediné fotky?

Jedno z největších lákadel Barcelony. Sagrada Familia slavného architekta...

Dovolené a cestování miluje téměř každý z nás. Poznávání světa je dnes mimořádně jednoduché, takže v podstatě nemáme problém odletět kamkoliv, kam toužíme. V našem kvízu jsme se proto zaměřili na ty...

Lyžařské Harakiri. Nejprudší svah Alp se jezdí po zadku či s cizími lyžemi v náručí

Nejstrmější sjezdovka v Rakousku se jmenuje Harakiri. Nachází se v Mayrhofenu v...

S trochou nadsázky se dá říct, že si tu sjezdovku užije jen každý třetí lyžař. Ten první nezvládne extrémní sklon a klouže se dolů po zadku, druhý kolegu zachraňuje a sbírá jeho poztrácený materiál....

Vykašlete se na wellness, tady se lidé dožívají stovky zcela přirozeně

Sicílie je pro Evropany jednou z nejdosažitelnějších modrých zón.

Představte si místa, kde věk je jen číslo. Místa, kde se stoleté ženy starají o zahradu, muži chodí denně pěšky do kopců a smrt se nebere jako tragédie, ale jako přirozená součást života. Nazývají se...

Silnice svobody, migrace a amerického snu. Legendární Route 66 slaví sto let

Nejznámější silnice Ameriky - Route 66 slaví 100 let své existence. (11. ledna...

Letos je to přesně sto let od doby, kdy vznikla silnice Route 66 – jedna z prvních a také nejdelších cest, která spojuje východ a západ Spojených států. I dnes, kdy funguje už jen částečně, jde stále...

ZANIKLÉ TRATĚ: Zaměstnance LETu Kunovice vozily do práce zepelíny

Obě kunovické Singrovky 820.113 a M240.0012 pózují před Starým závodem, 12....

Jubilejní stý díl seriálu Zaniklé tratě nás zavede na Slovácko. Podíváme se na podnikovou vlečku, která několik desítek let sloužila nejen nákladní, ale také osobní dopravě. Dráha tak vozila nejenom...

Nebojte se počasí! Jarní prázdniny na horách si užijete se sněhem i bez něj

Ve spolupráci
Amenity Hotels & Resorts

Rodinná dovolená v zimě nemusí být jen o lyžování. Otázka sněhu je navíc velmi proměnlivá, zejména v nižších polohách. Proto rodiny stále častěji hledají flexibilní řešení, kdy není program závislý...

4. února 2026

Děti nesmějí domů, dokud vše neprodají. Máma jen čeká. Čech o životě v Kambodži

Premium
Kambodžané jsou volnomyšlenkáři. Na rozdíl od Evropanů se nikam neženou, říká...

Na jedné straně luxusní vily, na druhé plechové boudy, kde se na malé podestě tísní celá rodina. Český student Ondřej Kočí projel genocidou poznamenanou Kambodžu s batohem na zádech a díky místním...

4. února 2026

V Německu nečekaně zavřeli slavný hotel, chloubu Karl-Marx-Stadtu a někdejší NDR

Srdce ze světel za zachování provozu Interhotel Kongress v Chemnitz...

Německo ztrácí jednu ze svých památek. Hotel Kongress v Saské Kamenici uzavřel o víkendu své vchody a rozloučil se s posledními hosty. Slavný podnik býval chloubou někdejší Německé demokratické...

3. února 2026  12:19

Drama jako u Beckhamových? Cestovní kancelář přišla se zajímavým řešením

„Lidé, kteří jsou najednou celé dny spolu, si zákonitě začnou lézt na nervy. Je

Málokomu v poslední době unikla kauza rodinné hádky Beckhamových. Britská cestovní kancelář zareagovala okamžitou kampaní, kdy nabízí zrušení pobytu zdarma pro osobu, která se rozhádá se zbytkem...

3. února 2026  8:30

Silnice svobody, migrace a amerického snu. Legendární Route 66 slaví sto let

Nejznámější silnice Ameriky - Route 66 slaví 100 let své existence. (11. ledna...

Letos je to přesně sto let od doby, kdy vznikla silnice Route 66 – jedna z prvních a také nejdelších cest, která spojuje východ a západ Spojených států. I dnes, kdy funguje už jen částečně, jde stále...

3. února 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  2. 2. 17:09

Biskup nechtěl měšťanům dopřát radnici, postavili ji na řece. Co vidět v městě piva

Premium
Bamberk je skutečným německým klenotem, zapsaným na seznamu UNESCO. Tady se...

Propít se návštěvou města a přitom tvrdit, že holdujete historii, nemůžete jen tak někde. Tady to však zvládnete levou zadní – a v přestávce mezi jednotlivými ‚lekcemi‘ můžete navštívit třeba...

2. února 2026

Měl to být tajný ráj na zemi. Místní se však turistům vysmáli, když se ptali na cestu

Termální prameny ve Waiotapu na Novém Zélandu

Vypadalo to jako tajný tip na ráj na zemi, o kterém ví jen zasvěcení. Informace byly na cestovatelském webu a nabízely i nádherné fotky přímo z místa. Horké prameny v severní Tasmánii jsou údajně...

2. února 2026  12:15

V Malajsii postavili důchoďák pro mladé. Vyhořelí dvacátníci se perou o místa

Ostrov Perhentian. Všude okolo palmy, borovice, bílý písek a průhledné...

Není to vtip ani parodie dnešního světa. V Malajsii dnes skutečně existuje domov důchodců pro lidi, kteří ještě ani nestihli „oficiálně“ vyhořet. Ne pro seniory, ne pro lidi po padesátce, ale pro...

2. února 2026  8:30

Lyžařské Harakiri. Nejprudší svah Alp se jezdí po zadku či s cizími lyžemi v náručí

Nejstrmější sjezdovka v Rakousku se jmenuje Harakiri. Nachází se v Mayrhofenu v...

S trochou nadsázky se dá říct, že si tu sjezdovku užije jen každý třetí lyžař. Ten první nezvládne extrémní sklon a klouže se dolů po zadku, druhý kolegu zachraňuje a sbírá jeho poztrácený materiál....

2. února 2026

Olympijské putování napříč severní Itálií. Kam se vydat za olympijskými hrami?

Premium
Italské město Cortina d’Ampezzo se připravuje na 25. zimní olympijské hry,...

Milán Cortina 2026 předvede, že zimní olympiáda nemusí být soustředěná na jedno místo. Soutěže se odehrají na sněhu, ledu i v kulisách rušných měst, kde se sport prolne s architekturou, kulturou a...

1. února 2026

Kam na masopust 2026: Praha, UNESCO na Hlinecku i další místa, kde to letos žije

Roztocký Masopust se opět po roce probudil k životu. (15. února 2025)

Zima pomalu ztrácí svou sílu a v kalendáři se blíží období, které po staletí patří k těm nejveselejším v roce. Masopust 2026 klepe na dveře a s ním i vůně čerstvých koblih, ryk maškar a tradiční...

1. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.