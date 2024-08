Vidět svět z výšky. Proč stoupáme do hor, když připomínají spíš nákupní centra

Vylézt co nejvýš. To je to, oč běží. Nikdy nevyráželo tolik lidí do hor s cílem zdolat nějakou horu, případně se vyfotit na místě, z něhož je patrné, že je vysoko.

„Když stoupáme, je to něco jako očišťující proces,“ říká Vladislav Šembera, předseda Klubu přátel rozhleden. „Jdeme, cestou necháváme starosti za sebou a nakonec, když se rozhlížíme po krajině a kocháme se, uvědomíme si, že jsme starosti nechali dole, daleko za námi.“