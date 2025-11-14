Vyhlídka Máj
Tuto oblíbenou vyhlídku najdete ve středních Čechách jen kousek od jižního okraje Prahy. Není proto divu, že o víkendech tu bývá celkem plno, nicméně ve všední dny vás odmění jedinečným pohledem na kaňon Vltavy s říčním zákrutem připomínajícím známou „podkovu“ Horseshoe Band v Arizoně. Protože vyhlídka leží na dálkové trase Via Czechia – Stezka Středozemím, můžete její návštěvu spojit s celodenním putováním mezi Davlí a Rabyní.
Nejkratší přístupová cesta začíná na pomezí Posázaví a Středního Povltaví na parkovišti v obci Teletín, odkud vás čeká jen necelý kilometr dlouhý výšlap. Cesta stoupá loukami k okraji lesa a zakrátko vás přivede k okraji vltavského kaňonu, který leží 200 metrů pod vámi. Hledíte na hladinu vodní nádrže Štěchovice, která v těchto místech zaplavila slavné peřeje Svatojánské proudy.
Kdo hledá samotu, může popojít kousek stranou a najít si klidnější místo na výhledech zvaných Myšák, Mařenka nebo k poněkud dále ležící vyhlídce Bednář. Kvůli strmým srázům je třeba být na všech vyhlídkách opatrný, což platí zejména, pokud s sebou máte menší děti.
Pustý Hrádek
Při své spěšné cestě k pohraničním vrcholkům míjí mnoho návštěvníků Šumavy bez povšimnutí bezpočet kouzelných míst. Jedním z nich je zřícenina Pustý Hrádek u Kašperských Hor, ležící v Šumavském podhůří na přístupové stezce ke hradu Kašperk.
Od parkoviště České Domky to budete mít jen kilometr po mírně stoupajících pěšinách k volně přístupné vyhlídce na zaniklém hradu Pustý Hrádek. Ten dnes připomíná spíše hromadu suti, nicméně otevírá se z něj nejenom daleké panorama na šumavský hraniční hřeben, ale také jedinečný a pravděpodobně i nejkrásnější pohled na hrad Kašperk – nejvýše položený královský hrad v Čechách. Cestu za výhledy tak můžete spojit s prohlídkou hradního areálu.
Obzvláště kouzelná je tato vyhlídka ve večerním protisvětle a také na podzim, kdy tu můžete obdivovat žloutnoucí koruny modřínů a bříz.