Na co zírá mašinfíra: Provětrali jsme parní Ventilovku v Orlických horách

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa trati mezi Rokytnicí v Orlických horách a Týništěm nad Orlicí

O lokálce do nitra Orlických hor se začalo mluvit už po roce 1874, kdy byla dokončena hlavní trať z Hradce Králové do Lichkova. Menší města se začala snažit, aby kolem nich vedla alespoň místní dráha. Z hor do vnitrozemí se dopravovalo hlavně dřevo a výrobky tamního průmyslu a koleje by transport zlevnily a zrychlily.

Celou dobu se ovšem vedly spory o trasování nové dráhy. Dohadoval se Vamberk se Žamberkem, jasno nebylo ani u koncové stanice, chvíli se mluvilo o Rokytnici, chvíli zase o Olešnici. Nakonec vyhrálo vedení tratě z Doudleb nad Orlicí přes Vamberk do Rokytnice.

Náročná stavba začala v roce 1905. Práce komplikoval horský terén, nesourodé horniny a také budování dvou tunelů. Do opěrné zdi pěčínského tunelu byla v říjnu 1906 vsazena pamětní deska na památku tisícího kilometru místních drah garantované Českým královstvím.



Slavnostní vlak vyjel z Doudleb do Rokytnice 14. října 1906. Vyjel, ale nedojel. Souprava tažená dvěma lokomotivami řady 97 (310.0) uvázla na trati. Teprve po jejím rozpojení vedví slavnostní hosté dorazili na konečnou stanici.



První desetiletí provozu ovládala horskou trať parní trakce

V roce 1925 byla místní dráha zestátněna a její provoz plně přešel pod ČSD. Kvůli budování pohraničního opevnění byly ve druhé polovině 30. let 20. století osazeny kolejnice s vyšší únosností. Po trati se měl přivážet stavební materiál a v případě války měla sloužit vojenským účelům. Bohužel po Mnichovu se tento plán zhroutil, stanice Rokytnice v Orlických horách připadla Německu.



Už před válkou začaly v osobní dopravě převládat motorové vozy. V nákladní dopravě ovšem vládla pára až do roku 1967. Dnes můžeme na trati nejčastěji potkat 810ky nebo Regionovy, vlaky se dřevem tahají obvykle lokomotivy řady 742.

Letohradskému železničnímu klubu se podařilo zachránit historickou výtopnu v Rokytnici a změnit ji na muzeum tratě. Běžně ve výtopně nocuje parní lokomotiva 328.011, která čeká na svoje znovuzprovoznění, v zimě 2020/2021 ji dělala společnost její větší kolegyně, Ventilovka 431.032.

Trať z Rokytnice v Orlických horách do Týniště nad Orlicí si můžete projet za 3 a půl minuty:

S párou Orlickohorský Semmeringem

Naším úkolem bylo svézt Ventilovku z hor do nížiny. Četa ji musela nejprve dobře prohlédnout, promazat a zatopit. Teprve po 24 hodinách se vydáváme na cestu.

Startujeme v Rokytnici v Orlických horách, jednom z turistických center těchto pohraničních hor. V samotném městě můžete navštívit jednak tamní zámek s parkem, jednak Sýpku – Muzeum Orlických hor. Pokud se chcete vydat dál, vydejte se k tvrzi Hanička. Po modré a červené turistické značce je to sedm kilometrů. Cestou můžete odbočit také k pěchotnímu srubu R-S 72 Nízká.

Návštěvu Muzea lokálky Rokytnice–Vamberk–Doudleby v areálu nádraží snad nemusíme ani doporučovat, rozumí se to samo sebou. Přispějete tak na renovaci lokomotivy 328.011.

Historická výtopna v Rokytnice v Orlických horách, kde Ventilovka přečkala zimu 2020/2021, v sezóně funguje i jako železniční muzeum

Ze zastávky Pěčín je to jen pár kilometrů k nevýrazné zřícenině stejnojmenného hradu. Pozor ale, k samotné ruině nevede značená cesta. Zamířit můžete také k Pěčínskému tunelu s památnou pamětní deskou. I tam se ale musíte dostat na vlastní pěst, bez pomoc značení.



Pokud vystoupíte ve stanici Slatina nad Zdobnicí, vydejte se k severu do nedaleké Javornice. V této obci trávil léto český malíř Vojtěch Sedláček, najdete tam také jeho památník.

Další zastávkou je Rybná nad Zdobnicí ukrytá v hlubokém údolí. Neprohloupíte, když tady jízdu přerušíte. Po osmi kilometrech po žluté značce dojdete k hradu Litice nad Orlicí. Cestou narazíte i na zajímavou technickou památku, starou Císařskou silnici, jejíž vznik někteří odborníci datují do období gotiky.

Za Rybnou projedeme druhým tunelem na trati, Rybenským. Je ovšem kratší než ten první, měří jen 101 metrů.

Město Vamberk bylo odjakživa vyhlášeným centrem krajkářství. K návštěvě tak zve Muzeum krajky. Nakoupíte si v něm i pomůcky pro paličkování a vyzkoušet si tak tuto starodávnou techniku sami doma.

Za Vamberkem se Ventilovka loučí s lokálkou, připojujeme se na historickou trať ÖNWB (Rakouské severozápadní dráhy) mezi Letohradem a Hradcem Králové. Hned první stanicí jsou Doudleby nad Orlicí. Jen kousek od nádraží leží krásný renesanční zámek. Součástí areálu je také Muzeum přírodovědy, děti potěší Babiččin dvoreček s domácími zvířaty.

Po hlavní trati podél Divoké Orlice

Zámek, respektive hned dva, najdete také v Kostelci nad Orlicí. Starý zámek, původně renesanční tvrz si mlžete prohlédnout zvenčí, Nový zámek, nedaleko zastávky Kostelec nad Orlicí město, i uvnitř. Kolem Nového zámku rozkládá nádherný park.



A pokračujeme dál. Před Častolovicemi se k naší trati zprava připojuje dráha z Rychnova nad Kněžnou a Solnice. Už přes koleje je vidět další zámek, častolovický. I ten láká na prohlídky interiérů, anglického parku nebo obory s bílými daňky a jeleny. Takže, pokud chcete, vystupte ve stanici Častolovice.

Pomalu se blížíme ke konci naší jízdy, do Týniště nad Orlicí. Před stanicí potkáváme trať z Chocně, která za Týništěm pokračuje dál do Meziměstí.

Kromě centra města si prohlédněte také historickou vodárenskou věž, kde je od května do října otevřeno muzeum.



Parní lokomotiva 431.032 Ventilovka sjíždí z Rokytnice v Orlických horách do vnitrozemí

35 kilometrů jsme s Ventilovkou urazili za hodinu. Rychlost to sice nebyla velká, je však třeba si uvědomit, že jsme s parní mašinkou vyjeli po několikaměsíční zimní pauze a nebylo třeba ji honit. S lokomotivou se během celého roku můžete setkat po celé republice v čele historických vlaků. Jejich soupis budeme průběžně aktualizovat zde.