Na co zírá mašinfíra: Zbýšovská úzkokolejka se proplétá oslavanským revírem

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapka úzkorozchodné dráhy mezi Zbýšovem a Zastávkou u Brna

Rosicko-oslavanský uhelný revír patřil k jedněm z mála míst, kde se na jižní Moravě dolovalo uhlí. My se dnes zaměříme na bývalou vlečku mezi stanicí Zastávka u Brna a dolem Jindřich. Tento uhelný důl vznikl už v roce 1857. Jenže dopravovat uhlí povozy se nevyplatilo, a tak byl v roce 1862 propojen kolejemi se stanicí Boží Požehnání, dnes Zastávka u Brna.

V roce 1970 byla těžba na dole Jindřich, respektive Jindřich II ukončena a provoz na vlečce skomíral. Poslední známý vlak projel do Zbýšova v roce 1997. O sedm let později dostala vlečka novou šanci, trať dlouhou 2,7 kilometru získalo Muzeum průmyslových železnic a v areálu na okraji Zbýšova začalo ukládat svoje exponáty.

Jak už název napovídá, muzeum se zaměřuje výhradně na průmyslové železnice. V jeho sbírkách tedy najdete důlní i povrchové lokomotivy všech trakcí o rozchodu 600 mm. Hnací vozidla pak doplňují i nákladní a osobní vagony.

V letech 2006 až 2017 členové spolku někdejší vlečku přerozchodovali z běžných 1 435 mm na průmyslových 600 mm, tak aby po ní mohly jezdit výletní vlaky. Každou bsobotu od června do konce srpna se tak můžete svézt mezi zbýšovským muzeem a železniční stanicí.

V roce 2024 prochází klasická železniční trať rozsáhlou rekonstrukcí, do Zastávky se tak dostanete náhradními autobusy. Nemusíte litovat, jihomoravský kraj se domluvil se Správou železnic a během obnovy ve stanici Zastávka u Brna vznikne společné nástupiště normálněrozchodných a úzkorozchodných vlaků. Úzkokolejka Muzea průmyslových železnic bude navíc o pár desítek metrů delší.

Ze Zastávky u Brna se můžete do Zbýšova dostat i za 2 a půl minuty:

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

To musela být fuška

Naši jízdu přestavěnou důlní lokomotivou DH70 D.1 začínáme na úzkorozchodném nádraží v Zastávce u Brna. V jeho okolí můžete navštívit třeba zámek v nedalekých Rosicích. Ne nadarmo získal přezdívku renesanční perla Brněnska. Právě tady se už v 17. století tvořila evropská politika. V roce 1607 na zámku probíhala klíčová jednání o vzniku Moravsko-rakousko-uherské konfederace pod vedením pozdějšího císaře Matyáše.

V dobách klasického rozchodu zaúsťovala vlečka z dolu Jindřich přímo do stanice Zastávka u Brna.

Při jízdě úzkokolejnou dráhou si uvědomujeme, kolik práce muselo dát skoro tříkilometrovou trať přerozchodovat. Drážní nadšenci pracovali skoro v 19. století, převážně ručně. O automatických podbíječkách nebo čističkách štěrkového lože se jim mohlo jen zdát. Výsledek ovšem stojí za to.

Hned za Zastávkou vedou koleje podél skalního masivu. Při stavbě tratě se tady museli dělníci dost nadřít. Další stovky metrů úzkokolejky připomínají amazonský prales, mašinka tudy projíždí doslova zeleným tunelem.

Obzvlášť v létě to vypadá, jakoby se mašinka prodírala amazonským pralesem.

První zastávka s malým z je u odbočky do dolu Ferdinand. Původně vedly koleje přímo k dolu, po ukončení těžby jsou na vlečce už jen likvidovány vyřazené vagóny pro Kovošrot. Dnes vedou úzké koleje jen k bývalému mostu přes silnici, který byl ovšem v 90. letech 20. století snesen. Ze zastávky se můžete vypravit na vyhlídkové místo na někdejší haldě, odkud jsou vidět jak Zastávka, tak Rosice.

Necelé dva kilometry od dolu Ferdinand pak leží památná Masarykova studánka. Kamenná stavbička, kterou nechala v letech 1928–1929 zbudovat Rosická báňská společnost, připomíná zakladatele státu prezidenta Osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka a amerického prezidenta Woodrowa Wilsona.

Druhou zastávkou, a to včetně výhybny jsou Babice u Rosic. Některé pravidelné vlaky jsou vedeny ze Zbýšova jen sem. Z Babic vyrazte přes stejnojmennou obec zase do Rosic, kde najdete Včelařské muzeum. Po žluté turistické značce jsou to pouhé tři kilometry. Pozor ale, k návštěvě se musíte telefonicky objednat.

Za Babicemi vláček vyjíždí do polí, kde se můžete kochat jihomoravskou krajinou. Ani byste nevěřili, že projíždíte uhelným revírem.

A už je tu konec naší cesty, Muzeum průmyslových železnic ve Zbýšově. Nejprve přejíždíme silnici hlídanou vyškoleným drážním zaměstnancem, přejezd je sice označen výstražnými kříži, ale jistota je jistota.

Na vlastní železniční muzeum si určitě udělejte čas. Pokud chcete vědět, co na vás čeká, podívejte se na 13. díl našeho seriálu Muzea vonící párou, který jsme ve Zbýšově natáčeli. Pozor, muzeum je otevřeno výhradně ve dnech veřejných jízd! Na jiných termínech se musíte s provozovatelem domluvit individuálně.

Při jízdě ze Zbýšova do Zastávky vede první část tratě otevřenou krajinou. Je vidět, že těleso dráhy bylo původně postaveno pro běžný rozchod.

Přímo ve Zbýšově najdete nejen Četnické minimuzeum, ale také muzeum hornictví. To vzniká v areálu dolu Simson už od roku 2004 a mělo by se stát jedním z největších taháků Mikroregionu Kahan, který sdružuje obce v Rosicko-oslavanském revíru.

Pokud máte stále turistické choutky, doporučujeme vyrazit do nedalekých Oslavan, které zaujmou malé i velké. Ti první asi nejvíc ocení zábavní park Permonium s mnoha atrakcemi a interaktivními prvky, ti druzí určitě vyrazí na oslavanský zámek, kde najdou expozici hornictví a energetiky nebo Hasičské muzeum.

Kolejiště Muzea průmyslových železnic a zastávka Důl Jindřich

Jízdu po zbýšovské úzkokolejce vřele doporučujeme. Je to úplně jiný zážitek, než cestování klasickým vlakem. Jízdy se v Muzeu průmyslových železnic konají především v létě, kdy oceníte otevřené vagony. Pokud si zvolíte jízdu parním vlakem, vezměte si raději oblečení, na kterém vám nebudou vadit saze. Dobře víme, o čem mluvíme!