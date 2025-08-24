Na co zírá mašinfíra: Po kolejích za Kozlem. Do Popovic k pivovaru jsme museli sunout

Jakub Vrána
Tato středočeská trať měla opravdu namále. Šestikilometrová pivovarská vlečka ze Strančic do Velkých Popovic byla třináct let bez provozu. Když se její majitelé rozhodli ji revitalizovat, museli koleje vydolovat zpod nánosů zeminy a trávy. Vůbec poprvé jsme natáčeli ze sunuté soupravy, kdy Brejlovec Kladenské dopravní a strojní celou dobu vagony tlačil.

Na co zírá mašinfíra

Sledovat další díly na iDNES.tv

První zmínka o pivovaru ve Velkých Popovicích pochází z roku 1596, kdy obec zdědil Jindřich Michal Hýzrle z Chodů. Po mnoha peripetiích se popovické panství v roce 1870 dostalo do rukou podnikatelské rodiny Ringhofferů, která vlastnila na Smíchově u Prahy továrnu na výrobu železničních vozů.

Brána velkopopovického pivovaru stojí směrem do města, vlečka ovšem do areálu přicházela z druhé strany.
Brejlovec 750.096 společnosti Kladenská dopravní a strojní v zastávce Velké Popovice
Pivovar Velké Popovice na dobové fotografii. Unikátní je zachycení vlakového nádraží v areálu podniku.
Vlečka do pivovaru Velké Popovice odbočuje ve stanici Strančice ze staniční koleje č. 3 v km 158,237 výhybkou č. 9.
Ihned za odbočkou přechází vlečka do velkého stoupání.
20 fotografií

Baron František Ringhoffer se rozhodl, že ve Velkých Popovicích postaví zcela nový moderní pivovar. Se stavbou začal v roce 1871, podnik byl dokončen o tři roky později. Pivovar začal vzkvétat, množství uvařeného piva se raketově zvýšilo. Už po několika letech bylo nutné areál rozšířit.

Při té příležitosti byla v roce 1903 postavena také vlečka, která se ve stanici Strančice napojovala na dráhu císaře Františka Josefa I. z Vídně do Prahy. Tah to byl znamenitý, Ringhofferové tak mohli vozit svoje pivo v přímých vozech až do hlavního města mocnářství.

Mapa vlečky velkopopovického pivovaru

Navazující a blízké tratě

Vlečka se od té doby používala jak pro dovoz surovin jako ječmen, chmel nebo lahve, ale také pro transport piva po celé Evropě. Po sklonově náročné trati jezdily dlouhé vlaky, koncové nádraží s kolejovým rozvětvením bylo až v areálu pivovaru.

Zajímavé je, že ačkoli se radní Velkých Popovic několikrát snažili přivést do města osobní železniční dopravu, nikdy se to nepodařilo. Přitom koleje byly funkční, stačilo jen vybudovat nádraží na příhodném místě. V cestě možná stála jednak úvrať ve Strančicích ve směru od Prahy, jednak také to, že vlaky by se kvůli pivovaru nedostaly hlouběji k zastavěnému území.

V době největší slávy jezdily po vlečce dlouhé vlaky.

Na konci 20. století navíc doprava na závodní vlečce upadala, pivo se začalo vozit kamiony. V roce 2005 byl vypraven poslední vlak a trať byla na celých třináct let opuštěna. V roce 2018 si pivovar uvědomil potenciál železniční vlečky a rozhodl se trať opravit. Na mnoha místech musely být koleje vyhrabány z nánosů zeminy a trávy. Vlečka byla o něco zkrácena a zlikvidováno bylo také kolejové rozvětvení.

Od roku 2018 tak do Velkých Popovic zajíždějí příležitostné vlaky s turisty. Jedním z nich byla také souprava zážitkového vlaku společnosti Kladenská dopravní a strojní. Protože Brejlovec neměl příležitost vagony v pivovaru objet, musel je jednu jízdu sunout. A právě tuto cestu jsme pro vás natočili.

Jízdu ze Strančic do Velkých Popovic zvládnete zrychleně za tři a půl minuty:

Na co zírá mašinfíra

Sledovat další díly na iDNES.tv

Po kolejích za Kozlem

Naši jízdu po vlečce velkopopovického pivovaru začínáme ve stanici Strančice. Kvůli bezpečnosti nesmí jet sunutý vlak rychleji než 30 km/h. Oči nahrazuje strojvedoucímu, který je na konci soupravy, nejčastěji vlakvedoucí, který stojí s vysílačkou na čele soupravy a mašinfírovi říká, co ho na trati čeká a jak má reagovat.

Stanice Strančice může být výchozím nádražím pro železniční výlety po dolním Posázaví a Ladově kraji. Během pár minut odsud dojedete třeba do Mirošovic u Prahy, odkud to je jen pár kilometrů do legendárních Hrusic. Tam si můžete prohlédnout Památník Josefa Lady, opět se shledáte s Mikešem, Nácíčkem nebo Pašíkem.

Ihned za odbočkou přechází vlečka do velkého stoupání.

Pokud byste chtěli zažít třeba den na vodě, není problém. Stačí dojet do Čerčan, u vody si půjčit kánoi nebo raft a vydat se na výlet po Sázavě. Ta je zrovna mezi Čerčany a Týncem nad Sázavou určena pro úplné začátečníky. V Čerčanech se také sbíhají koleje obou větví slavného Posázavského pacifiku, horní vás dovede až do Zruče nad Sázavou, spodní se dostanete přes Jílové u Prahy do Prahy.

Souprava Kladenské dopravní a strojní začíná hned za stanicí Strančice prudce stoupat, sklon trati je zde 30 promile. Z vlečky vybíhá kolej do měnírny, i kvůli ní je trať z roku 1903 stále napojená na železniční síť.

Sunutá souprava klesá k pivovaru Velké Popovice.

Turistické cíle v širším okolí Velkých Popovic

Dvouvozový vlak se silnou lokomotivou vyvolal mezi železniční veřejností pěkný rozruch, není divu, že „šotouši“ na nás číhají v polích, ale i zavěšeni na návěstidlech nebo okolních stromech. Náš vlak stále stoupá, opatrně překonává silnici druhé třídy 107 a blíží se k dálnici D1.

Hned za dálnicí na nás čeká další výhybka, tentokrát do skladového areálu. Mírným stoupáním pokračujeme až do sedla nad Velké Popovice. Pokud by trať sloužila osobní dopravě, zrovna tady by se hodila zastávka. Turisté by to pak měli kousek třeba do Kunic na zámek Berchtold, v jehož parku naleznou Dětský ráj s tuzemských hradů, zámků a pamětihodností.

Ze sedla se trať svažuje k městu, koleje se zářezem dostanou do lesa, kde naopak po poměrně vysokém náspu překonají Mokřanský potok. Několika oblouky se vlak Kladenské dopravní a strojní dostává až před bránu pivovaru, kudy dřív soupravy zajížděly do areálu. Dnes nás tady čeká zastávka s klasickou modrou tabulí a sypaným nástupištěm. Když budete dobře poslouchat, v tomto místě uslyšíte pokyny vlakvedoucího, jak naviguje strojvedoucího.

Souprava Event – zážitkového vlaku v zastávce Velké Popovice

Většina cestujících, kteří ve Velkých Popovicích vystoupí, se hned vypraví do pivovaru, na prohlídku provozu a do pivovarského muzea. Ale i ti, kteří pivu neholdují, si v širším okolí přijdou na své. Zvenčí si mohou prohlédnout nedaleký zámek Štiřín, mohou se vypravit na rozhlednu Ládví nebo zajít do hlubokých Hornopožárských lesů se starými žulovými lomy.

Pokud byste sešli po žluté a modré turistické značce do Nespek k Sázavě (kde doporučujeme koupání na zdejším jezu), můžete se vydat ke zřícenině hradu Zbořený Kostelec. Pokud se vypravíte z Popovic na západ, vystoupáte po pár kilometrech k rozhledně Mandava, odkud se vám naskytnou neobvyklé výhledy na jižní okraj Prahy.

Označení zastávky Velké Popovice

Vlečka popovického pivovaru je důkazem toho, že i trať odsouzená k zániku se dá i po letech zachránit. Musí se jen chtít. Ostatně i jízda po této historické dráze je turistickým zážitkem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nedopatření shora. Horskou železnici v nejvyprahlejší poušti světa zničil déšť

Zatímco k některým věcem dochází maximálně jednou za deset let, tak jiné se k této četnosti ani zdaleka nepřiblíží. Patří k nim například zkáza legendární horské železnice v nejvyprahlejší poušti...

Chorvatsko pro normální lidi. Udělejte si zastávku u nejmenšího moře světa

Každý, kdo jezdí do Chorvatska autem směrem na jih, zná ten moment. Projedete tunelem Sveti Rok nad Zadarem, za kterým se otevře pohled do krajiny a vy se spustíte dolů po táhlé dálniční serpentině....

Dovolená na konci světa. Vydejte se na nejodlehlejší místa naší planety

Nedají se nazvat nedostupnými. S dostatkem prostředků a trpělivosti k nim skutečně dorazit můžete, byť jen cesta samotná měří tisíce kilometrů a trvá v řádu dní. Proč takové strasti snášet? Třeba...

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

KVÍZ: Poznáte milníky železnice v Česku? Vyhrajte vouchery Českých drah

Soutěž

Milujete svět vláčků, mašinek, kolejí, nádraží a tunelů? Rádi zkoumáte i jejich minulost? Vyzkoušejte si náš kvíz o historických milnících železnice v Česku.Čtenáři, kterým se podaří v kvízu...

Umělá inteligence radí i s nákupem letenek. Vyplatí se ji poslouchat?

Umělá inteligence ovlivňuje v dnešní době téměř všechna odvětví lidské činnosti. V poslední době se mluví o tom, že je schopná nejen plánovat dovolenkové itineráře, ale také nacházet výhodné letenky...

24. srpna 2025

Na co zírá mašinfíra: Po kolejích za Kozlem. Do Popovic k pivovaru jsme museli sunout

Tato středočeská trať měla opravdu namále. Šestikilometrová pivovarská vlečka ze Strančic do Velkých Popovic byla třináct let bez provozu. Když se její majitelé rozhodli ji revitalizovat, museli...

24. srpna 2025

Blaník skrývá nejen svatého Václava a rytíře, ale i keltské hradiště

Hora Blaník, majestátně se tyčící v srdci Podblanicka, není jen krásnou přírodní dominantou, ale především místem opředeným legendami a záhadami. Její tajemné kouzlo už po staletí přitahuje poutníky,...

23. srpna 2025

Vybere si každý. Sedm parádních cyklovýletů v Česku na jeden den

Sedněte do sedla a vydejte se objevovat krásy Česka z cyklistické perspektivy! Přinášíme 7 tipů na nenáročné jednodenní výlety z Čech, Moravy i Slezska, které vás provedou kouzelnou krajinou,...

23. srpna 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  22.8 16:44

Místo Masajů budou perfektní hotely? Problémy luxusní turistiky v Africe

Snahy některých afrických vlád rozvíjet ve svých zemích luxusní turistiku prozatím přinesly jen omezené výhody místním lidem. Uvádí to výzkum Manchesterské univerzity, o němž informovala agentura...

22. srpna 2025

„Pokémon“ ze Středozemního moře. Jedovatý plž zavřel oblíbené pláže

Představte si slunečné pláže Španělska, vůni moře a... náhlý zákaz koupání. Důvod? Malé, ale nebezpečné stvoření, které vypadá, jako by uteklo z japonského animovaného seriálu. Jeho jméno je Glaucus...

22. srpna 2025  12:13

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

22. srpna 2025  11:13

Začíná sezona vinobraní. Akci si najdou milovníci vína ze všech koutů republiky

Znojmo, Mikulov, Praha. I letos se česká města promění v centra oslav vína. Vinobraní a slavnosti s bohatým programem přilákají tisíce návštěvníků. Čekají vás ochutnávky těch nejlepších vín z Moravy...

22. srpna 2025

Chorvatsko trochu jinak. Opusťte pobřeží a vydejte se do krasových jeskyní

Dinárská horská soustava je univerzitou krasu. To samozřejmě platí i pro její chorvatskou část. Tamní úchvatné podzemí se však oproti sousednímu Slovinsku dlouho drželo na okraji zájmu. A cestovatelé...

22. srpna 2025

Nejhezčí německou turistickou stezku letošního roku máme hned za humny

Nejkrásnější turistická stezka v Německu leží jen několik desítek metrů za českými hranicemi. Prestižní titul, který pravidelně udělují čtenáři časopisu Wandermagazin, získala letos Stezka Caspara...

21. srpna 2025  13:47

Týden v nádherných horách. Prošli jsme dálkovou trasu Via Alta Vallemaggia

Premium

Vyrazili jsme do švýcarského kantonu Ticino, abychom prošli týdenní túru, slibující daleká panoramata z vysokých a ostrých alpských hřebenů. Kromě toho nám dálková trasa Via Alta Vallemaggia nabídla...

21. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.