VIDEA ROKU: Mašinfíra letos najezdil 750 kilometrů, zamířil i do ciziny

Jakub Vrána
V roce 2025 jsme vydali celkem 25 dílů seriálu Na co zírá mašinfíra. Zmapovali jsme bezmála 750 kilometrů kolejí v celé republice, čtyřikrát jsme se podívali i za hranice. Nejsledovanějším Mašinfírou tohoto roku se stala jízda po rozpáleném letním Slovácku. Motorákem společnosti Arriva jsme se projeli z Veselí nad Moravou do slovenské Myjavy.

Na co zírá mašinfíra

Rumburk – Ebersbach

Také s druhým nejúspěšnějším dílem jsme zamířili za hranice, navíc po trati bez pravidelné osobní dopravy. Trať z Rumburku do německého Ebersbachu ale musí být připravena pro případ nečekaných odklonů, pokud je nesjízdná hlavní dráha podél Labe z Děčína do Drážďan. Na jízdu po této zapomenuté trati nás pozvali členové facebookové skupiny Tuláci (nejen) po lokálkách, za hranice jsme vyrazili s Orchestrionem Českých drah.

Na co zírá mašinfíra

Teplice nad Metují – Trutnov – Pilníko

Díl na bronzové příčce jsme natočili na romantické trati ve východních Čechách. Vede totiž v těsné blízkosti Adršpašských skal, které téměř celé obkrouží. A když vám ještě řekneme, že nás doprovázel zvuk dvou netlumených Bardotek společnosti Východočeská dráha, určitě se vaše železniční srdce rozechvěje. Projeli jsme úsek z Teplic na Metují přes Adršpach, Trutnov až do Pilníkova.

Na co zírá mašinfíra

Praha Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou

Občas nás překvapilo, jaká trať u vás sklidila úspěch. Třeba jedna z nejstarších, ale také nejznámějších u nás, dráha z pražského Masarykova nádraží do Kralup nad Vltavou. Když nás předloni Spolek Lokálka Group pozval na jízdu podél Vltavy, netušili jsme, že vlastně točíme historii. Nová stanice Praha-Bubny byla v té době teprve rozestavěná a třeba zastávka Praha-Holešovice stále fungovala.

Na co zírá mašinfíra

Lipová Lázně – Głuchołazy – Krnov

Historii jsme vlastně točili také při jízdě po peážní trati ze stanice Lipová Lázně přes polské Głuchołazy. Natočili jsme totiž jízdu pravidelného manipulačního vlaku ČD Cargo po trati 292 jen pár týdnů před tím, než ji těžce poškodily povodně. Tehdy ale bylo nádherně, slunce svítilo a podhůří Jeseníků vonělo začínajícím létem.

Na co zírá mašinfíra

Mimochodem, udělali jsme si malou statistiku. Od 11. 11. 2018, kdy jsme začali seriál Na co zírá mašinfíra vydávat, jsme už zveřejnili celkem 189 dílů, včetně speciálů. Za tu dobu jsme vám dohromady ukázali 7 340 kilometrů tratí. To je slušný výkon, nemyslíte?

