Rumburk – Ebersbach
Také s druhým nejúspěšnějším dílem jsme zamířili za hranice, navíc po trati bez pravidelné osobní dopravy. Trať z Rumburku do německého Ebersbachu ale musí být připravena pro případ nečekaných odklonů, pokud je nesjízdná hlavní dráha podél Labe z Děčína do Drážďan. Na jízdu po této zapomenuté trati nás pozvali členové facebookové skupiny Tuláci (nejen) po lokálkách, za hranice jsme vyrazili s Orchestrionem Českých drah.
Teplice nad Metují – Trutnov – Pilníko
Díl na bronzové příčce jsme natočili na romantické trati ve východních Čechách. Vede totiž v těsné blízkosti Adršpašských skal, které téměř celé obkrouží. A když vám ještě řekneme, že nás doprovázel zvuk dvou netlumených Bardotek společnosti Východočeská dráha, určitě se vaše železniční srdce rozechvěje. Projeli jsme úsek z Teplic na Metují přes Adršpach, Trutnov až do Pilníkova.
Praha Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou
Občas nás překvapilo, jaká trať u vás sklidila úspěch. Třeba jedna z nejstarších, ale také nejznámějších u nás, dráha z pražského Masarykova nádraží do Kralup nad Vltavou. Když nás předloni Spolek Lokálka Group pozval na jízdu podél Vltavy, netušili jsme, že vlastně točíme historii. Nová stanice Praha-Bubny byla v té době teprve rozestavěná a třeba zastávka Praha-Holešovice stále fungovala.
Lipová Lázně – Głuchołazy – Krnov
Historii jsme vlastně točili také při jízdě po peážní trati ze stanice Lipová Lázně přes polské Głuchołazy. Natočili jsme totiž jízdu pravidelného manipulačního vlaku ČD Cargo po trati 292 jen pár týdnů před tím, než ji těžce poškodily povodně. Tehdy ale bylo nádherně, slunce svítilo a podhůří Jeseníků vonělo začínajícím létem.
Mimochodem, udělali jsme si malou statistiku. Od 11. 11. 2018, kdy jsme začali seriál Na co zírá mašinfíra vydávat, jsme už zveřejnili celkem 189 dílů, včetně speciálů. Za tu dobu jsme vám dohromady ukázali 7 340 kilometrů tratí. To je slušný výkon, nemyslíte?