VIDEA ROKU: S Mašinfírou jsme projeli 1 000 kilometrů po českých kolejích

Letošním nejoblíbenějším dílům seriálu Na co zírá mašinfíra vévodí nestor české železnice, motorový vůz řady 810. Hned na první místě se umístil záznam jízdy po krásné, ale ohrožené středočeské lokálce, kterou jsme projeli „Beruškou“ turnovského Kolej-klubu. Na trati z Mladé Boleslavi do Mšena jsme se proplétali úzkými údolími plnými pískovcových skal a z dálky na nás shlížel staroslavný hrad Bezděz. Zajímají vás detaily této tratě? Přečtěte si: Na co zírá mašinfíra: Mezi pískovcovými skalami z Mladé Boleslavi do Mšena.

Také druhá nejsledovanější trať byla ze středních Čech. Jízda po Sedlčance, lokálce mezi Sedlčany a Olbramovicemi, vám určitě vyrazila dech. Zbrusu novou měřicí drezínou Správy železnic jsme vyrazili za ranního rozbřesku, vycházející slunce a ranní mlha vykouzlily nad kolejemi neopakovatelnou romantiku. Pro více detailů si přečtěte: Na co zírá mašinfíra: Ze Sedlčan za rozbřesku. Krása střídá nádheru

Bronzovou příčku získala jízda po Českomoravské transverzálce, trati na pomezí jižních Čech a Vysočiny. Vlakem Českých drah jsme se vypravili z Tábora do Pelhřimova. Mnohé určitě překvapila krása této dráhy, především množství majestátních kamenných viaduktů. Podrobný popis tratě najdete v článku Na co zírá mašinfíra: Po trati plné viaduktů z Tábora na Vysočinu.

Čtvrtou příčku si přivlastnila další osmsetdesítka, tentokrát stroj 810.597 Českých drah. Projeli jsme s ní lokálku v zapomenutém kraji na východním okraji Jeseníků, z Mikulovic do Zlatých hor. Kdo mohl v dubnu, kdy tento díl vyšel, tušit, že se o pár měsíců později přežene přes koleje v údolích Bělé a Olešnice velká voda. Reportáž z jízdy po této trati najdete v článku Na co zírá mašinfíra: Opomíjenou lokálkou do tajemných Zlatých Hor.

Pátý nejsledovanější díl seriálu Na co zírá mašinfíra byl letos jediný v elektrické trakci. Rychlíkem Regiojetu jsme vyrazili z brněnského nádraží Královo Pole a zamířili do Přerova. Trať 300 se má za pár let změnit k nepoznání, takže můžete tento díl brát jako vzpomínku pro příští generace. Zajímají vás detaily této tratě? Přečtěte si: Na co zírá mašinfíra: Žlutým rychlíkem po Řepné dráze z Brna na Hanou.

Seriál Na co zírá mašinfíra bude pokračovat i v roce 2025. Přestože už jsme projeli velkou část českých tratí, stovky kilometrů máme pořád před sebou. Děkujeme za vaši přízeň!