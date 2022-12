VIDEA ROKU: Hitem pořadu Na co zírá mašinfíra se staly tunely metra

Bylo to jako blesk z čistého nebe. Po rychlém a vstřícném jednání s Dopravním podnikem hlavního města Prahy se nám podařilo instalovat naše kamery na vozy pražského metra. Projeli jsme všechny tři trasy. Samozřejmě všechna videa se rázem stala hitem a trhala rekordy sledovanosti.

Při natáčení jsme nechali v metru rozsvítit tunely, takže jste nakonec mohli viděli daleko víc než mašinfíra, který je odkázán jen na reflektory své soupravy.

Kromě standardních linek pražského metra jsme natočili ještě spojky mezi traťovými tunely a zkušební trať na Zličíně. Tyto záběry vydáme během roku 2023.

Hlavním tématem našeho seriálu je samozřejmě železniční síť. V roce 2022 jsme zveřejnili jízdu po 24 tratích z celého Česka. Z klasických dílů Mašinfíry jste nejvíce sledovali cestu Jižním expresem Českých drah z Prahy do Českých Budějovic ještě po staré trati přes Českou Sibiř a v původní stopě z Plané nad Lužnicí do Soběslavi.

Zaujal vás také smutný příběh lokálky z Protivce do Bochova v západních Čechách. Pravidelné vlaky po ní nejezdí už 26 let, dokonce přišla o svoje původní číslo 163. Ovšem díky nákladní dopravě koleje zůstaly ležet a projet se Hurvínkem společnosti Loko-Motiv opuštěným krajem je velký zážitek.

S mimořádným vlakem Kladenské dopravní a strojní jsme zamířili na Javornicko. A musíme říci, že trať ze stanice Lipová Lázně do Javorníka nám učarovala: zapomenutý kraj, lokálka jako v minulém století, na jedné straně kolejí mohutné Rychlebské hory, na druhé straně širé roviny v Polsku. Ostatně, podívejte se sami, jestli máme pravdu.

Nakonec se musíme pochlubit dalším majstrštykem. Na poslední chvíli se nám podařilo natočit jízdu po vlečce na brněnské Výstaviště. Bylo to navíc naše první (a zřejmě také poslední) natáčení v noci. Jen pár týdnů poté, co na Výstavišti skončil železniční veletrh, byla vlečka oficiálně zrušena a začaly se likvidovat koleje. Bylo to tedy opravdu o fous.

Často se nás ptáte, kolik tratí chceme vlastně natočit. Na začátku našeho seriálu jsme byli skromní, chtěli jsme vám ukázat jen ty nejkrásnější. Dnes už jsme o trochu odvážnější a chceme natočit všechny. V mapce se můžete podívat, jak jsme s tímto plánem daleko. Tak nám držte palce.