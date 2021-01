Na co zírá mašinfíra: Za pány kluky podél Labe až do kopců u Zubrnic

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa turistické linky T3 Ústí nad Labem-Střekov - Zubrnice

Dnešní cestu absolvujeme po dvou tratích. Ze stanice Ústí nad Labem-Střekov až do Velkého Března pojedeme po té s číslem 073. Postavila ji v roce 1874 společnost Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB), jako součást svojí velké železniční sítě. Dnes je využívaná především pro tranzit nákladních vlaků přes naše území.



Druhá trať (ex 7k či 912), z Velkého Března v tuto chvíli končí v Zubrnicích. Až do roku 1978 ale vedla až do Verneřic a její druhá větev do Úštěku. Lokálku vybudovala v roce 1890 společnost Místní dráha Velké Březno - Verneřice - Úštěk (Localbahn Grosspriesen – Wernstadt – Auscha). Účel dráhy byl nasnadě, v okolí Verneřic se koncem 19. století začal rychle rozvíjet textilní průmysl a těžilo se tam i hnědé uhlí.



Jenže po odsunu Němců a likvidaci menších podniků po roce 1948 přišla dráha o velkou část svých klientů. Rekreační provoz ji nemohl uživit, a proto se začalo mluvit o jejím konci. Tři roky před zrušením si trať zahrála ve filmu Páni kluci. Ani to ale nepomohlo, 27. května 1978 se po kolejích projely pravidelné vlaky naposledy. Podrobnosti jsme popsali v seriálu Zaniklé tratě.



Příští stanice Lovečkovice

Už na začátku 80. let se v souvislosti se záměrem vybudování skanzenu v Zubrnicích začalo uvažovat o využití úseku z Velkého Března jako muzeální dráhy. Podařilo se zabránit nejen snesení tratě, ale i odpojení od celostátní železniční sítě.

V 90. letech vznikl spolek Zubrnická muzeální železnice, který se o trať stará dodnes. Podařilo se mu obnovit pravidelný sezonní provoz, zapsat dráhu jako kulturní památku a odkoupit všechny drážní pozemky až do Úštěku.

V současnosti se nadšenci snaží prodloužit trať o dalších 4,7 kilometru až do Lovečkovic. Za pouhé dva roky se jim svépomocí podařilo položit 1 300 metrů kolejí. Sice to ještě pár let potrvá, ale je jisté, že vlaky budou končit minimálně o dvě zastávky dál. Proč minimálně? Protože do stanice Úštěk horní nádraží pak bude z Lovečkovic zbývat už jen osm kilometrů.

Projeďte se do Zubrnic z Ústí nad Labem za pouhé 3 a půl minuty:



Po levém břehu Labe

Cestu turistickou linkou T3 Hurvínkem Zubrnické muzeální železnice začínáme ve stanici Ústí nad Labem-Střekov. Hned na nádraží se můžete čas od času podívat do historické parní vodárny, kterou spravuje stejný spolek nadšenců jako železnici do Zubrnic. Když se podíváte na jejich webové stránky, určitě najdete i termín, kdy zatopí pod kotlem.

Vyrazte samozřejmě i na nedaleký hrad Střekov, k Masarykovu zdymadlu nebo k rozhledně Střekovská vyhlídka.

Po lávce pod železničním mostem se dostanete na druhou stranu Labe, kde jsou další turistická lákadla. Rozhledna na Větruši přístupná z centra kabinovou lanovkou, podzemní Muzeum civilní obrany nebo kousek proti proudu za Mariánskou skálou ústecká ZOO.



Ze zastávky Svádov se vypravte na dobrodružnou cestu ke zřícenině hradu Varta, k nedalekým tajemným skalním reliéfům nebo Loupežnické jeskyni. Všechna tato místa se nacházejí okolo Zámeckého vrchu. Dobře se ale před cestou podívejte do mapy, trasa není značená. Od zastávky jsou to ale pouhé dva kilometry.

Podél Labe koleje sleduje pohodlná Labská cyklostezka. Levý břeh řeky je také poset mnoha objekty předválečného lehkého opevnění. Pokud vystoupíte v zastávce Valtířov, můžete se projít mezi bunkry až do Velkého Března, kde je v řopíku O3/25/A-140 otevřeno Muzeum československého opevnění.

Ve Velkém Březně si můžete prohlédnout hned dva zámky. Horní zámek je přístupný veřejnosti, včetně anglického parku se vzácnými druhy rostlin, Dolní zámek je přebudován na domov seniorů. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na zdejší pivovar s muzejní expozicí.

Přímo nad stanicí, jen dva a půl kilometru po zelené turistické značce, stojí zřícenina hradu nazvaná Pustý zámek. Zřejmě byl obydlen už ve 13. století, o jeho přesné historii ale nejsou žádné zprávy.

Začátek dráhy Velké Březno - Zubrnice spolku Zubrnická muzeální železnice

Stoupáme do zapomenutého kraje

Ve stanici Velké Březno se náš vlak musí dostat úvratí na kolejiště Zubrnické muzeální železnice. Bývalá trať 7k je dnes vedena jako vlečka s osobní dopravou. Z okna můžeme sledovat železniční exponáty, které má spolek v těchto místech uložen.

Hned za stanicí dostává Hurvínek ve stoupání pořádně zabrat, na pouhých šesti kilometrech do Zubrnic musí překonat 150 výškových metrů. Kousek od zastávky Malé Březno zastávka začíná modrá (a zelená) turistická značka, která směřuje k dominantě kraje, na Bukovou horu (6,3 km).



Vede kolem několika zaniklých samot a obcí, jako Vitín nebo Stará Homole. Vysílač na Bukové hoře přístupný není, ale můžete se rozhlédnout z Humboldtovy vyhlídky. Uvidíte pod sebou kaňon Labe a v dálce i krajské město.

Ze zastávky Leština vyrazte ke zřícenině stejnojmenného hrádku. Počítejte však s tím, že dva kilometry půjdete po neznačených lesních pěšinách.

A už jsou tady Zubrnice. Hned na nádraží nesmíte vynechat malé železniční muzeum. Pod širým nebem jsou umístěna další historická železniční vozidla, prohlédnout si můžete expozice věnované drezínám, historii tratě a také světlu na železnici a zabezpečovacím zařízením. V budově stanice najdete originální dopravní kancelář s čekárnou. No a na hřišti se vyřádí i děti.



Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Zubrnice ovšem nejsou skanzenem jen železničním, ale i venkovským. Muzeum v přírodě má v sezoně otevřené dva návštěvnické okruhy, Mlýnské údolí a Historickou vesnici. A pokud budete mít prohlídek málo, u Lučního potoka je otevřeno malé elektromuzeum se sbírkou rádií a gramofonů.

Turistům a fandům železnice doporučujeme vydat se do Lovečkovic. V místech, kde ještě nejsou obnovené koleje, se můžete projít i po bývalé trati. U lovečkovického nádraží najdete minimuzeum o historii tamní dráhy.



Navštívit můžete také rozhlednu Víťův kopec u Náčkovic, odkud je jako na dlani vidět verneřická větev zaniklé trati. Z Lovečkovic je to čtyři a půl kilometru po Uhelné naučné stezce.



Natáčení filmu Páni kluci bylo na Zubrnické dráze pečlivě sledované železničními fotografy.

Když vyrazíte z Lovečkovic na druhou stranu, dojdete k bývalé stanici Levín. Právě tam se točila většina záběrů z filmu Páni kluci. Pozor, staniční budova je využívána jako rodinný dům, tak prosíme majitele nerušit. Pokračovat pak můžete až do Úštěku.



Kraj kolem Zubrnic stále čeká na svoje objevení, přitom toho má hodně co nabídnout. Až budete tedy v létě hledat cíl svého výletu, vřele doporučujeme turistickou linku T3. Historický motoráček jezdí obvykle v sobotu, v neděli a ve svátky ve dvouhodinovém taktu. A až se vlaky Zubrnické muzeální železnice za pár let rozjedou do Lovečkovic, určitě u toho bude i Mašinfíra iDNES.tv. Takovou příležitost si rozhodně nenecháme ujít.