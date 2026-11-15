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Na co zírá mašinfíra: Pravobřežkou po proudu Labe ze Střekova do Děčína

Jakub Vrána
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Po delší době se s Mašinfírou podíváme na sever Čech. Motoráčkem společnosti Kladenská dopravní a strojní se svezeme po části legendární Pravobřežky, tedy historické trati Rakouské severozápadní dráhy, která vedla 460 km z Vídně až do Prostředního Žlebu. Dnes ale projedeme jen úsek mezi stanicemi Ústí nad Labem-Střekov a Děčín východ.

Na co zírá mašinfíra

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Litoměřické zhlaví stanice Ústí nad Labem-Střekov (Schreckenstein) v roce 1874
Ústí nad Labem z hradu Střekov. Krásně je vidět areál dnešní stanice Ústí nad Labem-Střekov (Schreckenstein) s budovou parní vodárny, která se v provozním stavu dochovala dodnes.
Stanice Ústí nad Labem-Střekov
Kilometráž 432,4 na sloupech trakčního vedení je stále počítaná od Vídně. Jedeme totiž po trati někdejší Rakouské severozápadní dráhy
Personál stanice Velké Březno na dobové pohlednici
23 fotografií

Navazující a blízké tratě

Druhá polovina 19. století patřila v českých zemích k době soupeření železničních společností o lepší trasy nebo lepší podmínky. Závod o to, kdo postaví takzvanou Pravobřežku (v němčině se používá název Elbetalbahn), tedy trať po pravém břehu Labe, nakonec v roce 1870 vyhrála Jihoseveroněmecká spojovací dráha, respektive její dceřiná společnost Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB).

Koncese ze dne 25. června 1870 udělovala majitelům „právo ke stavbě a užívání železnice lokomotivní z Nymburka k hranicím říšským u Děčína.“ Koncesionáři se tehdy zavázali, že stavba začne během šesti měsíců a hotova bude nejpozději za čtyři roky.

Povedlo se, poslední úsek ze stanice Ústí nad Labem-Střekov (tehdy jen Schreckenstein) do dnešní stanice Děčín-východ (Tetschen) a dále do Prostředního Žlebu byl zprovozněn 5. října 1874. Na severním konci trati pak ÖNWB v roce 1880 postavila vlastní labský přístav.

Mapa trati 073 mezi stanicemi Ústí nad Labem-Střekov a Děčín východ

Po zestátnění Rakouské severozápadní dráhy v roce 1908 trať převzaly dráhy státní kkStB, po roce 1918 pak ČSD. Po druhé světové válce spojení s Německem nebylo tak frekventované, proto Pravobřežka převzala roli nákladní tepny. V 50. letech 20. století se dočkala druhé koleje a elektrického vedení.

Až do prosince 2026 jezdily mezi Střekovem a Děčínem pravidelné osobní vlaky. Jenže s grafikonem 2026/2027 osobní provoz na tomto úseku Pravobřežky utichne. Jedinými vlaky s cestujícími budou na části trati (do Velkého Března) spoje Zubrnické muzeální železnice. Naštěstí nákladní vlaky budou koleje někdejší Rakouské severozápadní dráhy brousit dál. My jsme se na trať 073 vypravili už před delší dobou, a to s motoráčkem společnosti Kladenská dopravní a strojní.

Projeďte se mezi Střekovem a Děčínem za 2 minuty:

Na co zírá mašinfíra

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Mezi Portou Bohemicou a Labským kaňonem

Naše dnešní cesta začíná ve stanici Ústí nad Labem-Střekov. Přímo v areálu nádraží najdete unikátní plně funkční parní vodárnu ÖNWB. Starají se o ni nadšenci ze Zubrnické muzeální železnice a po nedávné opravě parního stroje je čas od času přístupná veřejnosti.

Turistické cíle v Ústí nad Labem

A kam jinam se vydat ze Střekova, než na stejnojmennou zříceninu hradu, která se tyčí na skále přímo nad stanicí. Zajít můžete také k monumentálnímu Masarykovu zdymadlu. Pokud přejdete přes železniční most na druhou stranu Labe, ocitnete se v centru Ústí nad Labem.

V severočeské metropoli se můžeme nechat vyvézt lanovkou na vrch Větruše s výletní restaurací a rozhlednou. Cestou dolů byste neměli vynechat středověké popraviště z roku 1543 a také Muzeum civilní obrany. Prohlédnout byste si měli také oba ústecké mosty, jak most Edvarda Beneše, tak novodobou ústeckou dominantu, Mariánský most.

V městské části Klíše najdete koupaliště s termální vodou. Stojí za to také obejít legendární Mariánskou skálu do čtvrti Krásné Březno, kde se ve svahu rozkládá ústecká ZOO.

Stanice Ústí nad Labem-Střekov

S Orchestrionem Kladenské dopravní a strojní vyrážíme ze Střekova, koleje věrně kopírují trasu silnice II/261. Ze zastávky Svádov se vypravte na dobrodružnou cestu ke zřícenině hradu Varta, k nedalekým tajemným skalním reliéfům nebo Loupežnické jeskyni. Všechna tato místa se nacházejí okolo Zámeckého vrchu. Dobře se ale před cestou podívejte do mapy, trasa není značená. Od zastávky jsou to ale pouhé dva kilometry.

Podél Labe koleje sleduje pohodlná Labská cyklostezka. Levý břeh řeky je také poset mnoha objekty předválečného lehkého opevnění. Pokud vystoupíte v zastávce Valtířov, můžete se projít mezi bunkry až do Velkého Března, kde je v řopíku O3/25/A-140 otevřeno Muzeum československého opevnění.

Personál stanice Velké Březno na dobové pohlednici

Ve Velkém Březně si můžete prohlédnout hned dva zámky. Horní zámek je přístupný veřejnosti, včetně anglického parku se vzácnými druhy rostlin, Dolní zámek je přebudován na domov seniorů. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na zdejší pivovar s muzejní expozicí.

Přímo nad stanicí, jen dva a půl kilometru po zelené turistické značce, stojí zřícenina hradu nazvaná Pustý zámek. Zřejmě byl obydlen už ve 13. století, o jeho přesné historii ale nejsou žádné zprávy.

Turistické cíle podél trati 073

Ve stanici Velké Březno začíná Zubrnická muzeální železnice, kdysi trať Velké Březno – Verneřice – Úštěk horní nádraží. Dnes se po ní svezete sice jen do Zubrnic, ten zážitek ale rozhodně stojí za to. Během roku 2027 by se výletní vlaky mohly rozjet ještě o dva kilometry dál po obnovované trati směr Lovečkovice. A třeba se za pár let dostanete po kolejích až tam.

My ovšem pokračujeme po Pravobřežce. Nad zastávkou Těchlovice se tyčí zřícenina skalního hradu Vrabinec, který pochází snad z 15. století. Do dnešní doby se podařilo zachovat část obvodového opevnění a několik věžovitých objektů.

Před stanicí Boletice nad Labem projíždíme 87 metrů dlouhým Jakubským tunelem. Sice vypadá poměrně moderně, je ale původní z roku 1874. Boletice jsou už součástí Děčína, takže je jasné, že se pomalu blíží konec naší dnešní jízdy.

Projedeme ještě zastávkou Křešice u Děčína a už je tu velmi zajímavý vjezd do stanice Děčín východ. Pravobřežka dělá před nádražím velký oblouk, ve kterém po ocelových mostech nejprve překonává trať někdejší České severní dráhy (Böhmische Nordbahn) do Benešova nad Ploučnicí a do stanice Jedlová a potom ještě řeku Ploučnici, která se v Děčíně vlévá do Labe.

Úsek trati před stanicí Děčín východ. Vzdálenější most vedl přes Ploučnici,...
Most přes trať přes Ploučnice

Oblouk před stanicí Děčín východ kdysi a dnes

Dnešní stanice Děčín východ tvoří areály dvou železničních společností. První bylo nádraží Rakouské severozápadní dráhy s velkolepou výpravní budovou v novorenesančním slohu, druhé o něco skromnější nádraží České severní dráhy. Dnes všechny osobní vlaky, a to včetně motoráčku Kladenské dopravní a strojní, zastavují ve druhé části. S obrovskou budovou ÖNWB si její majitel neví rady a historická stavba je nevyužívaná.

Stanice Děčín východ

Děčín, rodné město Miroslava Tyrše, si zaslouží důkladnější prozkoumání, a to na obou stranách Labe. Mezi největší turistická lákadla patří tamní zámek, vyhlídka a ferrata Pastýřská stěna nebo zoologická zahrada. V sezoně můžete ale také vyrazit na výlet vlakem po Kozí dráze nebo vystoupat pěšky na Děčínský Sněžník.

Pravobřežka se má zanedlouho kompletně renovovat, snad její zbytek ještě stihneme zachytit v původním stavu. Pokud je mezi našimi čtenáři nějaký strojvedoucí, kterému by v úseku Lysá nad Labem – Ústí nad Labem-Střekov nevadila kamera na čele vlaku, nechť napíše autorovi tohoto článku.

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