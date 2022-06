Na co zírá mašinfíra: Cestou po severozápadní dráze objevujeme Polabí

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Železnice soukromé společnosti Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) byla svého času nejkratší spojnicí Vídně a Berlína. Základní síť v ose Znojmo – Jihlava – Nymburk – Ústí nad Labem–Střekov a Děčín vznikla v letech 1869 až 1875.

Souběžně se základní sítí se začala budovat také síť vedlejší, jejíž součástí byla i odbočná trať z Lysé nad Labem do Prahy na nádraží Těšnov. Monumentální budova Severozápadního (Denisova, Vltavského a Těšnovského) nádraží českou metropoli zdobila až do roku 1985, kdy byla odstřelena na příkaz tehdejších úřadů.

Vlaky z Prahy do Chlumce nad Cidlinou, kam vede naše dnešní cesta, vyrážely většinou z Těšnova. Když byl v roce 1972 ukončen jeho provoz, osobní vlaky končily na nádraží Praha-Vysočany (dnes už také zbouraném), rychlíky zajížděly až na hlavní nádraží po historické Turnovsko-kralupsko-pražské dráze. O úsecích Vysočany–Těšnov a Vysočany – Praha hlavní nádraží pojednávají dva díly seriálu Zaniklé tratě.

Drobnými krůčky vpřed

Když jsme vyráželi z pražského hlavního nádraží, ještě jsme netušili, jak těžké bude dostat se do Chlumce nad Cidlinou podle naplánovaného jízdního řádu. Zhruba v době, kdy jsme projížděli tunely Nového spojení a mířili ke zbořenému vysočanskému nádraží, vykolejil v Poříčanech na 1. rychlostním koridoru pracovní stroj a vlaky s velkou prioritou byly odkláněny na naši trať.

Při jízdě z Vysočan jsme ještě nic nepoznali, v klidu jsme minuli odbočku Skály, kde se dělí tratě na Turnov a do Lysé nad Labem. Před stanicí Praha –Horní Počernice jsme ovšem zůstali stát, v protisměru potkáváme vlaky, které na trati 231 normálně nejezdí.

Za Počernicemi se navíc opravuje druhá traťová kolej, dráha je tedy ještě méně propustná než obvykle. Před Čelákovicemi přejíždíme most, pod kterým vede trať do Mochova (projeli jsme ji zde). Ve stanici nás míjí odkloněné pendolino.

Následuje další neobvyklá záležitost, rychlík společnosti Valenta Rail je jedním z posledních vlaků, které překonávají Labe za Čelákovicemi po starém mostě. O pár hodiny později byla doprava převedena na nový.

Za mostem je už trať v pořádku, a tak naše Bardotka může dokázat, co umí. Před Nymburkem se k nám zprava připojuje trať z Poříčan, zleva zase dráha z Mladé Boleslavi. Stanici Nymburk hl. n. prosvištíme, musíme dohnat zpoždění.

Plnou „parou“ od Labe k Cidlině

Za Nymburkem nás už naštěstí žádné omezení nebrzdí. Dalších 15 kilometrů teď pojedeme po trati, kterou už známe, byť v opačném směru, jeli jsme po ní z Kolína do České Lípy. Projedeme lázeňské Poděbrady a mineme i Libice nad Cidlinou s památným slavníkovským hradištěm.

Za stanicí Velký Osek odbočujeme vlevo, trať se tam stáčí do velkého oblouku takzvané Kanínské spojky. Původně zde vlaky do Hradce Králové měnil směr své jízdy, lokomotivy musely vagony zdlouhavě objíždět. Teprve v roce 1940, po vzniku spojky, nutnost úvrati odpadla.

Z Velkého Oseku jedeme po trati s číslem 020, je jednokolejná, do konce 50. let 20. století elektrifikovaná. Koleje vedou v těsné blízkosti velkého či spíše dlouhého Žehuňského rybníka. Mimochodem, věděli jste, že právě na tomto rybníku se zkoušelo několik československých plovákových letadel? Před válkou třeba Letov Š-328 a v roce 1949 i sportovní M1E Sokol.

Univerzální vojenské letadlo Š-328 konstrukce ing. Šmolíka, vyrobené v továrně letadel Letov v roce 1934, při zkouškách plovákového uspořádání na Žehuňském rybníku.

Za stanicí Převýšov se k naší trati zleva připojuje dráha z Křince. O pár set metrů dál potom železniční vlečka do bývalých vojenských skladů pohonných hmot. Vjíždíme do Chlumce nad Cidlinou, kde jízdu rychlíku společnosti Valenta Rail pro dnešek ukončíme. Ale nemusíte se bát, z Chlumce pokračují hned dvě tratě, do Hradce Králové a do Staré Paky. Obě máme natočené a projedeme si je zase někdy příště.