Na co zírá mašinfíra: Sever osiřel, Rakve opustily trať u Ploučnice

Včera to teoreticky ještě šlo, dnes už nejde. Tedy, spíš nejede. Se změnou jízdního řádu nás na severu Čech už definitivně opustily legendární motoráky Českých drah řady 843, zvané Rakev. Se seriálem Na co zírá mašinfíra se s nimi rozloučíme na trati z České Lípy do Děčína.