Na co zírá mašinfíra: Východními Čechami míříme pod věže Teplických skal

Mapa železničních tratí mezi Jaroměří a Teplicemi nad Metují

Naše dnešní jízda povede rovnou po dvou tratích a jedné historické traťové spojce. Ta první z Jaroměře do Starkoče má číslo 032, druhá, z Václavic do Teplic nad Metují, se v jízdním řádu dá najít pod číslem 026. A ona spojka vede mezi Starkočí a Václavicemi.

Železniční historie východních Čech byla poměrně složitá, svoje tratě tam stavělo hne několik společností. Třeba první úsek trati z Jaroměře přes Starkoč do Trutnova (o ten nám dnes jde) vybudovala už v roce 1859 společnost s trochu komplikovaným jménem Jihoseveroněmecká spojovací dráha. Jejím hlavním účelem byla doprava uhlí ze svatoňovického revíru.

Naproti tomu dráhu Mezi Týništěm nad Orlicí a Meziměstím, pod kterou spadá i náš úsek Václavice – Teplice nad Metují, postavila Rakouská společnost státní dráhy až o 16 let později. Obě tratě se jižně od Náchoda téměř potkávají, ovšem pouze na dohled, společné nádraží tam nikdy nevzniklo.

Aby se ovšem mohly vlaky z Hradce Králové nebo Turnova dostat do Náchoda, vznikla mezi Starkočí a Václavicemi tříkilometrová kolejová spojka. Pokud musí strojvedoucí jet se soupravou od Jaroměře na Náchod, musí úvraťovat, tedy dvakrát změnit směr jízdy, což bylo a dodnes je sice značně nepraktické, o to je to však zajímavější.

Trasu z Jaroměře do Teplic nad Metují si můžete prosvištět za 4 minuty:

Rozkoš a Božena

Jízdu s Bardotkou Východočeské dráhy zahájíme ve stanici Jaroměř. Už jsme ji v našich železničních toulkách potkali několikrát. Jednak jsme nedávno navštívili s kamerou muzeum v tamní výtopně (zde), jednak jsme touto stanicí projeli při cestě ze Staré Paky (zde), ale hlavně, na webu iDNES.tv můžete sledovat dění na jaroměřském nádraží online (zde).

Kromě železniční lahůdek ve výtopně si můžete přímo ve městě prohlédnout tamní Městské muzeum nebo Muzeum magie. Nedaleká pevnost Josefov zve k návštěvě všechny fanoušky vojenské historie a bastionového opevnění.

Vyrážíme z Jaroměře. Nejprve mineme odbočku, po které bychom se dostali přes Starou Paku až do Turnova, po chvíli přejedeme most přes Labe. Kolem zastávek Rychnovek a Velká Jesenice se rychle blížíme k vodní nádrži Rozkoš, východočeskému moři.

Téměř na jeho břehu stojí stanice Česká Skalice. Pokud se nechcete jít koupat, vyrazte do města. Třeba do Muzea Boženy Němcové, která v České Skalici chodila do školy v letech 1824–1830. Ostatně i nedaleká Barunčina škola je otevřená.

A když už budete v České Skalici, zajděte si kolem ratibořického zámku do Babiččina údolí. Z nádraží to je po červené turistické značce něco málo přes čtyři kilometry. Prohlédnout si můžete zámek, mlýn s funkčním mandlem, Staré bělidlo a smočit se můžete pod Viktorčiným splavem. A pokud nebudete uchození, můžete pokračovat údolím dál až ke zřícenině hrad Rýzmburk nebo ještě kousek na rozhlednu Žernov.

My však pokračujeme dál v jízdě po Jihoseveroněmecké spojovací dráze. Za Českou Skalicí přejíždíme Úpský přivaděč, který napájí nádrž Rozkoš a několika protisměrnými oblouky se blíží ke Starkoči. Asi půl kilometru před stanicí se k naší trati zprava přibližuje dráha od Václavic.

Souběh tratí Jaroměř - Trutnov (vlevo), Václavice - Starkoč (vpravo)

Úvratí vpřed a šup do Náchoda

Ve Starkoči nastává čas, kdy si výletní vlak Východočeské dráhy musí „couvnout“, odborně řečeno sunout do stanice Václavice. Po třech kilometrech, teď už na historické trati Rakouské společnosti státní dráhy, opět měníme směr. Úvrať je dokončena.

Z Václavic míříme k perle východních Čech, do Náchoda. Už z dálky na nás shlíží náchodský zámek, který samozřejmě můžete navštívit. V podzámčí jsou k dispozici také Muzeum Náchodska nebo Muzeum starožitných kočárků.

Příznivci vojenské historie si přijdou na své na druhé straně údolí, vysoko nad městem. Zdejší kraj je protkán předválečným československým opevněním. Pod Jiráskovou chatou s rozhlednou je to znovuotevřená dělostřelecká tvrz Dobrošov, směrem na Malinovou horu pak pěchotní srub Kahan III s muzeem Studené války a směrem na Běloves pěchotní srub Březinka. Všechny tyto objekty jsou v současné době přístupné, jen si raději před návštěvou zkontrolujte návštěvní hodiny.

Proti proudu Metuje

Z Náchoda vyrážíme na sever. V levém oblouku za nádražím odbočovala takzvaná „Hitlerova trať“ do dnešní Kudowy Zdróje (dříve Bad Kudowa). V roce 1945 tam zajatci museli postavit provizorní most přes Metuji, aby měli Němci kudy prchat před Rudou armádou. Psali jsme o ní zde.

Stanice Náchod

Od této chvíle se budeme držet říčky Metuje. Ze zastávky Velké Poříčí můžete vystoupat k rozhledně Na signálu (1,5 kilometru po naučné stezce), odkud jsou vidět nejenom Broumovské stěny a Góry Stołowe, ale v případě hezkého počasí i Krkonoš.

A už nás vítá Hronov, rodiště spisovatele Aloise Jiráska a domov přehlídky amatérských divadel. Můžete navštívit Jiráskův rodný dům, Jiráskovo muzeum, Jiráskovo divadlo nebo park Aloise Jiráska s minerálními prameny.

V okolí jsou potom, světe div se, i turistické cíle, které nemají se slavným literátem vůbec nic společného. Třeba několik pěchotních srubů rozesetých v okolních lesích: T-S 4 Na hřbetu, T-S 5 U Křížku, T-S 7 Lom nebo o něco vzdálenější T-S 20 Pláň. Většina z nich se v letní sezoně otevírá, některé častěji, jiné jen občas. Určitě ale stojí za prohlídku.

Z Police nad Metují se musíte vypravit do stejnojmenného města, do ráje kluků všeho věku. Čeká na ně jednak Muzeum papírových modelů, ale hlavně Muzeum stavebnice Merkur. No, a ti ostatní se mohou podívat do muzea městského, které sídlí v bývalém benediktýnském klášteře.

Za stanicí Police nad Metují projedeme jediným tunelem na této části trati. Dvě stě devadesát metrů dlouhý Petrovický tunel je na první pohled na jednu kolej zbytečně velký. Součástí koncese Rakouské společnosti státní dráhy totiž byla povinnost zajistit druhou kolej, pokud roční hrubý zisk za dva po sobě jdoucí roky přesáhl částku 180 000 zlatých. To se sice nestalo, firma ale pro jistotu nechala všechny mosty nebo tunely postavit větší, aby se tam druhá kolej bez problémů vešla.

Stanice Police nad Metují kdysi a dnes

Už je vidět, že vjíždíme do kraje pískovcových skal a skalních měst. Ze zastávky Česká Metuje se můžete vypravit do skalního bludiště Ostaš. Jsou to jen čtyři kilometry po modré turistické značce. Zhruba stejně daleko je i další zastávka, Dědov. Odtud ale musíte jít po červené.

A už je tu konec dnešní jízdy, vítájí nás Teplice nad Metují. Za stanicí se tratě dělí, pravá vede do Meziměstí, levá pak do Trutnova. Obě si projedeme v některých z příštích dílů.

Stanice Teplice nad Metují

Z nádraží se vydejte po žluté turistické značce. Nejprve dojdete do Jiráskových skal, ke zřícenině hradu Skály. Když budete pokračovat dál, narazíte na Teplické skály se zříceninou hradu Střmen, na který vede 300 schodů. Pokud budete vytrvalí, dostanete se až do Adršpašských skal. Jen dávejte pozor, abyste nevyrazili v den, kdy mají v sousedním Polsku svátek, to si pak výlet příliš neužijete kvůli davům turistů.

Jízda s Východočeskou dráhou nám ukázala další ze zajímavých koutů naší země. Pokud ho budete chtít poznat i vy, nemusíte čekat na mimořádnou jízdu, pravidelné vlaky jezdí po naší dnešní trase denně.