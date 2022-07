Na co zírá mašinfíra: Trať, které vzali i číslo, je východočeský otloukánek

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa tratě Smiřice - Hněvčeves

Trať mezi Smiřicemi a Hněvčevsí postavila společnost České obchodní dráhy. Koncesi císař František Josef I. udělil v roce 1881 pro úsek Smiřice–Sadová. Už téhož roku byl zahájen vlečkový provoz, v březnu 1882 na trať vyjely i pravidelné vlaky.

Místní dráha sloužila především pro přepravu surovin pro místní cukrovary ve Smiřicích (do roku 1994) a v Sadové (do roku 1924). Osobní doprava nebyla nikdy příliš silná, vlaky jezdily v relaci Sadová–Smiřice. Na konci osmdesátých let 20. století byla kvůli výstavbě zásobníků pohonných hmot postavena i moderní stanice Hněvčeves. Stanice Sadová se navíc změnila v pouhou zastávku, a tak vlaky ze Smiřic končily už jen v Hněvčevsi, u speciálního nástupiště.

V prosinci 2004 byla mezi Smiřicemi a Hněvčevsí zastavena pravidelná osobní doprava, přesně o 14 let později trať přišla o svoje oficiální číslo 046. Dnes se jím honosí šestikilometrová trať z Lomnice nad Popelkou do Staré Paky (projeli jsme ji zde).

Jenže v okamžiku, kdy se mezi Smiřicemi a Hradcem Králové nebo mezi Hradcem a Sadovou stane mimořádná událost, nebo je v těchto úsecích naplánovaná výluka, je východočeský otloukánek najednou dobrý, třeba pro odklonové nebo soupravové vlaky. Občas se na trati také objevují nostalgické jízdy.

Projeďte si trať ze Smiřic do Hněvčevse za pouhé 3 minuty:

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Údolím Trotiny po cukrovarské dráze

Jednu z výluk, kdy na trať posílaly svoje spoje České dráhy jsme využili i my. Naše cesta začíná ve Smiřicích. Ve městě si můžete prohlédnout třeba tamní zámecký park. Podél Labe se dá dojít do Jaroměře, kde je krásné železniční muzeum, nebo do pevnostního města Josefov.

Na konci města míjíme budovu původní zastávky a odpojujeme se od tratě do Hradce Králové. Tu jsme ostatně už také projeli. Křížíme silnici I/33 a podjíždíme dálnici D11, která byla v době natáčení ještě rozestavěná.

Dostáváme se do údolí říčky Trotiny, kterou budeme několik kilometrů sledovat. První zastávkou za Smiřicemi byly Sendražice s malebnou staniční budovou. Stejně jako většinu ostatních staveb ji ale Správa železnic nechala srovnat se zemí. Vzpomínat můžeme jen u fotek.

Původní staniční budova zastávky Sendražice v roce 2010

Další zastávkou byl Havranec. Byla postavena u vojenských skladů, ale nikdy nebyla uvedena do provozu. Je ovšem možné, že tam vlaky na požádání vojáků zastavovaly. Ze zastávky se dochovalo jen krátké panelové nástupiště.

Právě vlečka do vojenských skladů, která vychází z nákladiště Račice nad Trotinou je jednou z důvodů, proč je bývalá trať 046 ještě sjízdná. Budova nákladiště je taky jedna z mála, která stále stojí.

Projíždíme zastávkou Račice nad Trotinou a míříme k Hořiněvsi, rodišti českého vlastence, bohemisty, slavisty, básníka, překladatele, vydavatele, literárního historika Václava Hanky. Toho Hanky, který v roce 1817 našel ve Dvoře Králové nad Labem rukopisy, o jejichž pravosti se vedly dlouhé spory. V obci můžete navštívit Hankův rodný dům.

Ani budova zastávky s nákladištěm v Hořiněvsi se nedochovala. Rozhodně je to ovšem nejblíž k bojišti na Chlumu, kde se v roce 1866 odehrála krvavá prusko-rakouská bitva u Hradce Králové. Červená turistická značka vede i přes les Svíb, kde najdete desítky válečných hrobů.

Pomalu se blížíme do finále, Regionova Českých drah překonává říčku Bystřici a zastavuje u odlehlého nástupiště v Hněvčevsi. Právě tady vlaky ze Smiřic končily, cestující museli ke stanici dojít po ocelové lávce. Původní budova zastávky je ale ještě o několik metrů dál.

Původní staniční budova zastávky Hněvčeves na trati Sadová - Smiřice

Naše souprava už jako osobní vlak dál pokračovala do Ostroměře (trať 041 jsme projeli v červnu 2019), proto se úvratí dostáváme ke staniční budově. Tam také kameru vypínáme.

Východočeského otloukánka je škoda, nenáročný terén by umožňoval častější vedení turistických vlaků. Třeba se však někdejší trati 046 jednou zablýská na lepší časy.