Zatímco za Rakouska-Uherska se směr železničních tratí až na výjimky ubíral severojižním směrem, po vzniku Československa nastala potřeba vypravovat co nejvíce vlaků mezi západem a východem nového státu. Mezi Moravou a Slovenskem v roce 1918 vedly jen dvě hlavní tratě: Košicko-bohumínská dráha na severu a o něco jižněji Vlárská dráha. Úplně na jihu pak existovaly tři lokálky, Břeclav–Kúty, Sudoměřice–Skalica a Hodonín–Holíč, ty ovšem nestály vůbec za řeč.
Ministerstvu železnic bylo od počátku jasné, že bude nutné vybudovat nové hlavní tratě. V roce 1921 rozhodlo postavit železnici z Veselí nad Moravou přes Myjavu do Nového Města nad Váhem. Stavět se začalo už o dva roky později. V první etapě úsek, který dnes projedeme, Veselí nad Moravou – Myjava.
Jako první přišel na řadu monumentální tunel Milana Rastislava Štefánika pod Poľanou (rok před zahájením vlastní stavby). Budování 2 423 metrů dlouhého tunelu se potýkalo s mnoha obtížemi. Na vzduchu začaly abnormálně bobtnat místní břidlice, z nichž se uvolňoval metan a nadloží se sesedlo až o dva metry. Stavba tunelu byla dokončena 12. září 1926.
Československo pojalo stavbu opravdu velkoryse. Podél trati byly vybudovány velké strojní míchačky, které vyrobily 80 tisíc kubíků betonu. Přes 5 600 dělníků přemístilo více než tři miliony kubíků zeminy, některé zářezy trati dosahovaly hloubky třináct metrů a náspy výšky až devatenáct metrů. Mezi Veselím a Myjavou byly postaveny dva velké ocelové viadukty.
Zajímavostí celé trati bylo, že na ní dodnes téměř chybí úrovňové přejezdy, i polní cesty měly své mosty nebo podjezdy. Původní rozpočet byl stanoven na 238 milionů tehdejších korun, celkové náklady však byly nakonec o téměř 50 milionů překročeny. Stavba se tak za první republiky zařadila mezi nejnákladnější.
Doprava na prvním úseku z Veselí do Lipova byla zahájena 19. června 1927, na celé první části až do Myjavy o půl roku později, 8. prosince 1927. Celá trať až do Nového Města nad Váhem byla otevřena 1. září 1929.
Úsek mezi Veselím nad Moravou a Blatnicí pod Svatým Antonínkem během stavby a dnes
S dopravou na nové trati to bylo jako na houpačce. Původně mezi koncovými stanicemi jezdily tři páry osobních vlaků denně a tento počet postupně stoupal. Odtržením Slovenska a vznikem protektorátu Čechy a Morava polovina vlaků z Moravy končila ve Velké nad Veličkou. Hraniční stanicí se stala stanice Vrbovce, která se ovšem přejmenovala na Jawornik-Javorník (ne naposledy).
Po druhé světové válce začaly trať využívat ve velkém nákladní vlaky. S nástupem motorové trakce nebyly výjimkou dlouhé vlaky v čele se dvěma Sergeji. Po roce 1989 začal význam tratě pomalu klesat. S novým vznikem hranice dostala trať do Myjavy další ránu. Přechodovou stanicí se opět staly Vrbovce, příběh tohoto nádraží je ovšem složitější.
V roce 1993 se Vrbovce ocitly na české hranici, tehdejší majitel, České dráhy, se proto rozhodl změnit její jméno na Javorník nad Veličkou, podle katastru obce, kam nádraží patřilo. Jenže obyvatelům slovenské osady U Sabotů, která se stala součástí České republiky, vadilo, že při cestě do práce musejí několikrát překračovat státní hranice. V roce 1997 se tedy sporné území vyhandlovalo za osadu Sidonie u Vlárského průsmyku, a to včetně železniční stanice. Javorník nad Veličkou se po čtyřech letech opět změnil na Vrbovce, a tak to zůstalo dodnes.
Vstupem obou zemí do Schengenského prostoru hranice opět zmizely, takže dnes už nad kauzou Vrbovce – Javorník můžeme jen kroutit hlavou. V prosinci 2024 vystřídaly vlaky národních dopravců, které se dlouhé roky potkávaly ve Vrbovcích (takřka na konci světa) motoráky společnosti Arriva, které jezdí v logičtější trase z Veselí nad Moravou až do Myjavy. Jedním jsme vyrazili i s naší kamerou.
Ze Slovácka na Slovensko se můžete dostat už za tři minuty:
Ze Slovácka na Slovensko
Naši jízdu bleděmodrou motorovou jednotkou řady 845/945 začínáme ve stanici Veselí nad Moravou. Město s atmosférou jihu láká na projížďky po Baťově kanále, ale i na zajímavé toulky po okolí. Inspirací vám může být Dům přírody Bílých Karpat, Městské muzeum nebo zámecký park. Veselský zámek je bohužel v soukromých rukách a v havarijním stavu. A máme pro vás speciální tip na výlet: pátrání po stopách úzkokolejky hraběte Chorinského z Moravského Písku do Veselí.
Vyrážíme směrem na Uherské Hradiště, po pár stech metrech se naše koleje odpojují od Vlárské dráhy a směřují vpravo. Právě tady je jeden z mála úrovňových přejezdů. Původní projekt s ním nepočítal, vznikl až s výstavbou sídliště Hutník po druhé světové válce.
První stanicí je nádraží se snad nejdelším názvem na české železniční síti, Blatnice pod Svatým Antonínkem. Odsud se můžete vydat právě do nedaleké obce, kde najdete Obecní muzeum nebo o pár kilometrů dál vystoupat k poutnímu místu Svatý Antonínek. Tak si místní familiérně přejmenovali barokní kapli sv. Antonína Paduánského ze 17. století.
Stanice Blatnice pod Svatým Antonínkem
Turistické cíle podél tratě 343
Zaniklá úzkokolejka hraběte Chorinského
Rodný dům bratří Úprků, Kněždub
Muzeum oskeruší, Tvarožná Lhota
Mohyla Milana Rastislava Štefánika pod Bradlem
Pokud byste z nádraží vyrazili na opačnou stranu, dojdete na vrch Radošov. Tam vás uvítá dřevěná rozhledna ve tvaru číše vína s nádherným kruhovým výhledem na Bílé Karpaty, Buchlovské vrchy, ale i Pálavu a Chřiby.
Ze stanice Lipov se vydejte na Slovácký Slavín, hřbitůvek v nedaleké obci Kněždub. Ve stínu kostela sv. Jana Křtitele a „pod klenbou věkovitých lip mají svůj hrob a sní věčný sen velcí synové Slovácka, mistři palety, akademičtí malíři Joža Úprka, Antoš Frolka a mistr dláta, akademický sochař Franišek Úprka“. Citujeme z tabulky, kterou potkáte hned u hřbitovní brány. Ostatně bratři Úprkové mají v Kněždubu svůj rodný domek, který byl nedávno citlivě opraven a je přístupný veřejnosti.
Pokud budete mít chuť, popojděte ještě pár kilometrů do Tvarožné Lhoty. V Muzeu oskeruší se dozvíte podrobnosti o tomto typicky slováckém stromě s lahodnými a údajně léčivými plody.
Za Lipovem vlak Arrivy přejíždí první velkou stavbu na trati, ocelový viadukt přes Veličku. Lipovský viadukt tvoří čtyři železobetonové pilíře a dvě krajní opěry, které jsou však z estetických důvodů obloženy kameny. Tři prostřední pole mají délku 49,2 metru, dvě krajní pole s nižší mostovkou jsou zhruba o polovinu kratší. Délka celého viaduktu je 209 metrů, největší výška pak 23 metrů. Subtilní ocelovou konstrukci v roce 1945 zničila ustupující německá armáda. Kvůli tomu byla na rok na trati vyloučena doprava. Nový most se podařilo otevřít už v roce 1946.
Lipovský viadukt
Stanice Velká nad Veličkou bývala častou konečnou stanicí osobních vlaků. Staniční budova je stejně jako ostatní nádraží na trati postavena podle jednotných plánů. Ve Velké si v červenci nenechejte ujít tradiční Horňácké slavnosti, můžete odsud podnikat i výlety po Bílých Karpatech. Kraj je protkán cyklistickými trasami, takže si zde na svoje přijdou i milovníci jedné stopy.
Pokud se od nádraží vydáte po zelené turistické značce, po čtyřech kilometrech dojdete ke Kuželovskému větráku, unikátnímu větrnému mlýnu holandského typu. Byl postaven v roce 1842 a mlel více než sto let až do roku 1946. Dnes je opraven a zpřístupněn. V jeho blízkosti pak obvykle najdete Expozici horňáckého bydlení, které je ovšem právě v rekonstrukci.
Za zastávkou Javorník nad Veličkou opouštíme Českou republiku (v hranicích z roku 1997) a zastavujeme v nám už známé stanici Vrbovce. Vlastní obec je od nádraží pět kilometrů. Pokud se tam vypravíte, doporučujeme použít modrou turistickou značku. Ve Vrbovcích můžete navštívit Vrbovčiankou izbu, expozici o životě Slováků na moravské straně Bílých Karpat.
Překračujeme hranice z roku 1993 a zastavujeme v zastávce Vrbovce. Zajímavostí je plechová čekárna, která nestojí u kolejí, ale uprostřed louky. Proč? Nevíme. Možná proto, že tady příliš lidí nenastupuje. Pár set metrů za zastávkou začíná tunel Milana Rastislava Štefánika. Se svojí délkou 2 423 metrů byl na krátký čas nejdelším tunelem v Československu. V roce 1931 ho překonal Bralský tunel na trati Prievidza – Horná Štubňa, který dokonce překonal svoji délkou hranici tří kilometrů.
Hned za myjavským portálem zastavujeme v Brestovci, v dalším výchozím bodě túr po Bílých Karpatech, ovšem už ze slovenské strany. Za Brestovcem nás čeká další viadukt, tentokrát Devánský. Sice překračuje řeku Myjavu, ale pojmenovaný byl podle kopanice (osady) U Devánov. Stejně jako Lipovský má i Devánský viadukt délku 209 metrů a výšku zhruba 22 metrů a stejně jako jeho kolega na českém úseku tratě byl i Devánský viadukt těžce poškozen na konci druhé světové války.
Za viaduktem stačí osobnímu vlaku společnosti Arriva ujet už jen kilometr a zastavuje v cíli svojí cesty, v železniční stanici Myjava. Nádražní budova je vzorně opravená, co by za to stanice na českém území daly. Po krátké pauze se bleděmodrý motorák vrací zpátky do Veselí, kde na něj na peronu už čekají desítky cestujících.
V Myjavě si můžete prohlédnout Muzeum Slovenských národních rad, v části Stará Lúka poblíž evangelického kostela pak Gazdovský dvůr, kde se dozvíte, jak se žilo v chudém kraji kopaničářů. Pouhých dvanáct kilometrů po červené turistické značce pak stojí Mohyla Milana Rastislava Štefánika pod Bradlem. Určitě stojí za to navštívit místo, kde tragicky zahynul jeden ze zakladatelů Československa.
Kdybyste z Myjavy popojeli ještě šest stanic do zastávky Višňové, můžete si udělat výšlap na legendární Čachtický hrad. Vznikl ve 13. století jako strážní a proslavila ho především „krvavá kněžna“ Alžběta Báthoryová, která zde páchala své zločiny a nakonec byla na hradě uvězněna a po čtyřech letech zemřela.
Mezistátní dráha z Veselí nad Moravou do Myjavy není sice pro širokou veřejnost příliš známá, ale určitě si ji nenechejte ujít. Výjimečná už je třeba tím, že patří do seznamu několika málo tratí v Česku, které nevznikly za císaře pána, ale už za prezidenta osvoboditele. O zajímavých turistických cílech ani nemluvě.