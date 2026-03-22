Na co zírá mašinfíra: Z Vizovických vrchů krajem slivovice až do Zlína

Jakub Vrána
Jak jsme vám nedávno slíbili, ukážeme vám druhou část takzvané Baťovy dráhy na Valašsku. Tentokrát se ale svezeme od konce do jejího středu. Cyril, náš dnešní mašinfíra, vyrazí na letní jízdu motorákem 810.486 Kroměřížské dráhy ze stanice Vizovice a doveze nás až do Zlína, konkrétně do stanice Zlín střed.

Na co zírá mašinfíra

Lokálka Otrokovice – Zlín – Vizovice přímo navazuje na Severní dráhu císaře Ferdinanda (KFNB). Její vznik byl trochu složitější, protože po výstavbě Ferdinandky v roce 1841 v Otrokovicích vlaky nestavěly. Otrokovičtí se dočkali až o 41 let později (1882), kdy u města vznikla alespoň skromná zastávka. Pak už to šlo ráz na ráz.

Vizovické nádraží na dobové pohlednici
Ve stanici Vizovice vítal po mnoha letech první nostalgický vlak na lokálce početný zástup cestujících
Regio Shark Českých drah se musel před výletním vláčkem Kroměřížské dráhy zasunout až hluboko do šturcu
Mezi Zádveřicemi a Vizovicemi vítal výletní vláček párek koz
Zastávka Zádveřice
29 fotografií

Občané Vizovic, tedy města ukrytém hluboko v podhůří Bílých Karpat, začali usilovat o moderní spojení s okolním světem. Vizovičtí mezi sebou nastřádali částku 30 tisíc zlatých, aby mohli složit zálohu na projekt a přípravnou dokumentaci. Jen díky tomu vznikla společnost Místní dráha Otrokovice – Zlín – „Vyzovice“ (podle tehdejšího pravopisu) se sídlem ve Vídni. Koncesi na zbudování tratě získali v roce 1898 Emil Jannowitz v Kroměříže a Emil Török z Budapešti. Slavnostní zahájení provozu na 24 kilometrů dlouhé dráze se konalo 8. října 1899. Provoz zajišťovala KFNB, po jejím zestátnění pak státní dráhy.

Dráha prvních třicet let připomínala klasickou venkovskou lokálku. Rychlost na trati byla stanovena na 30 km/h, na tři páry smíšených vlaků stačily dvě lokomotivy pozdější československé řady 310.1. Ovšem brzy měl přijít radikální zvrat.

Mapa trati 331 mezi stanicemi Zlín střed a Vizovice

Baťova dráha

Zlínská firma Baťa měla s lokálkou velké plány, skoupila akcie místní dráhy, změnila název na OZVD, tedy Otrokovicko-zlínsko-vizovickou dráhu, a sídlo přesunula z Vídně do Zlína. Trať v první řadě sloužila pro návoz zaměstnanců Baťových závodů do práce.

Do Vizovic začaly jezdit výkonnější lokomotivy řady 422.0 se speciálními osobními vozy Ci lehké konstrukce. V těchto vagonech pro dělnictvo už byly polstrované sedačky, které se navíc díky jednoduchému mechanismu daly snadno otočit, takže cestující seděli pokaždé ve směru jízdy.

Motorový vůz M140.403 Otrokovicko-zlínsko-vizovické dráhy vyrobila Vagónka...
Vagon Ci 110 vyrobili v Kopřivnické vozovce pro Otrokovicko-zlínsko-vizovickou...

Vozový park OZVD ve 30. letech 20. století

Parní vlaky v běžném provozu brzy vystřídaly hbité motorové vozy, Věžáky M120.4. Baťa samozřejmě propagoval myšlenku přímého spojení Zlína s Prahou. Pro tento záměr nechal vyrobit motorový vůz M232.901 „Modrý Expres“, který v mnohém předčil později vyráběné rychlíkové motoráky státních drah.

Úsek Vizovice – Zlín střed si můžete projet zrychleně za 3 minuty:

Na co zírá mašinfíra

Výš a dál

Navazující a blízké tratě

Firma Baťa chtěla lokálku využít pro nové spojení západu a východu Československa, Zlín totiž neležel na žádné významné trati. Chtěla vytvořit dráhu z České Třebové přes Otrokovice, Vizovice až do Horní Lidče a Žiliny.

Trať přes Vizovické vrchy se v roce 1935 dokonce začala stavět, nicméně druhá světová válka práce zastavila. Po osvobození bylo dokonce rozestavěné prodloužení dráhy prohlášeno za Stavbu mládeže, Státní úřad plánovací ale v roce 1951 za projektem udělal tlustou čáru. Velká část tělesa dráhy z Vizovic do Pozděchova, včetně propustků a mostků, nicméně stojí stojí dodnes.

OZVD byla samozřejmě znárodněna, pravidelnou dopravu mezi Otrokovicemi, Zlínem a Vizovicemi dnes zajišťují České dráhy. V létě 2025 se na trati poprvé po mnoha letech objevil vlak složený ze dvou historických motorových a jednoho přívěsného vozu, který vypravil spolek Kroměřížská dráha. Hlad po podobné akci byl vidět téměř na každé zastávce, v roce 2026 by se tak měl nostalgický vlak na Baťovu dráhu vrátit.

Výletní souprava spolku Kroměřížská dráha v čele s motorovým vozem 810.486 ve stanici Otrokovice

Tam kde leží Vizovice...

Naši jízdu začínáme ve stanici Vizovice. Co se vám vybaví při vyslovení jména tohoto valašského města? Vizovice – slivovice. Ano, právě tady leží legendární likérka Rudolf Jelínek, která je celosvětově známá výrobou ovocných destilátů. Prohlídka provozu je také jedním z turistických lákadel (samozřejmě pro plnoleté). Ne však jediným lákadlem.

Ocelový most přes Lutoninku

Ve Vizovicích si můžete prohlédnout také Hasičské muzeum, unikátní Tjiwara muzeum mizející africké kultury, sklárnu GLASS ATELIER MORAVA, Čokoládové království, český pavilon EXPO 2015 a také krásný zámek francouzského stylu s anglickým parkem a francouzskou zahradou.

Turistické cíle v okolí tratě 331

V širším okolí města si pak můžete projít třeba stopy po nedostavěné železnici, rozhlédnout se z mnoha vyhlídkových věží, které zdobí Vizovické vrchy nebo navštívit bývalou pasekářskou osadu Ploština, kterou v roce 1945 postihl osud Lidic a Ležáků.

Z Vizovic, ale i z další zastávky Zádveřice nebo stanice Lípa nad Dřevnicí se mohou pamětníci vypravit do Slušovic, obce, o které v 80. letech 20. století mluvilo snad celé socialistické Československo. Na co tamní JZD tehdy v přidružené výrobě sáhlo, to se mu dařilo. Po roce 1989 se ale obr na hliněných nohách rozpadl, je ale zajímavé se do Slušovic podívat.

Poslední zastávkou před Zlínem jsou Želechovice nad Dřevnicí, i tady na historickou soupravu spolku Kroměřížská dráha čekají cestující. Příště zastavujeme už na území krajského města. První je zastávka Zlín-Přítluky, která stojí ještě na předměstí, z té další, Zlín-Podvesná už ale vidíme typické baťovské domky. Ještě nás čeká zastávka Zlín-Dlouhá a už je tu konec naší cesty, stanice Zlín střed. Nevábné hlavní zlínské nádraží by se mělo během několika let změnit ve skutečnou vstupní bránu do města. Zatím jsou ale k vidění jen projekty, do země ještě nikdo nekopl.

Nádraží Gottwaldov-Zlín 3. ledna 1949 po přejmenování města. Název Zlín...
Vlakové nádraží ve Zlíně (březen 2023)
Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025)

Stanice Zlín střed včera, dnes a zítra

Stanice Zlín střed leží takřka ve stínu objektu číslo 21, tedy Baťova mrakodrapu. Díky komentovaným prohlídkám, které organizuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, si můžete celou monumentální stavbu, ve které dnes sídlí krajský úřad, podrobně prohlédnout, a to včetně Baťovy pojízdné kanceláře.

Další baťovskou expozici najdete v budově 14. Tam je k vidění expozice Princip Baťa a řada krátkodobých výstav. Navštívit můžete také perlu světového funkcionalismu – Památník Tomáše Bati. Budova ze skla a železobetonu vznikla jen rok po továrníkově tragické smrti.

Stanice Zlín střed je obklopena typickou baťovskou architekturou

Kousek od památníku najdete Infopoint baťovského bydlení, kde se dozvíte všechno o nadčasovém projektu zaměstnaneckých domků. A pokud byste měli už dost baťovského Zlína, doporučujeme návštěvu zlínského zámku s Galerií Václava Chada nebo speciálního Muzea map.

Ať už přijedete po Baťově dráze do Zlína od Otrokovic nebo od Vizovic, jízdu po lokálce s bohatou minulostí si určitě užijete. Svoji návštěvu rozhodně neodkládejte, pokud se totiž bude trať opravdu elektrifikovat, kdo ví, jak bude za pár let vypadat. Je dost možné, že romantika starých časů nenávratně zmizí. Pokud budete sledovat náš soupis nostalgických jízd, určitě vám další akce spolku Kroměřížská dráha na trati 331 neunikne.

