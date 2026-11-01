Na co zírá mašinfíra: Z Olomouce do Kostelce po hanácké lokálce

Koncesi na místní dráhu Olomouc – Čelechovice na Hané získala v srpnu 1882 Rakouská společnost místních drah (ÖLEG), spolu s koncesí na stavbu tratě Uherské Hradiště – Uherský Brod. V podmínkách bylo stanoveno, že obě tratě musí být dokončeny a zprovozněny do dvou let. Koncese platila do 21. srpna 1971. Kdyby tehdy rakouské úřady věděly, co všechno se odehraje ve 20. století, že?
Trať byla slavnostně otevřena 4. března 1883. V Olomouci vlaky vyrážely z vlastního místního nádraží, které stálo před dnešním nádražím hlavním. Dopravu zprvu provozovala sama ÖLEG, od roku 1886 ale provoz zajišťovaly státní dráhy (kkStB).
Téhož roku získala společnost Moravská západní dráha (MWB) koncesi na stavbu trati Prostějov – Třebovice v Čechách, která v Kostelci na Hané vedla jen 3 kilometry od Čelechovic. Bylo nasnadě, že MWB postaví spojku, aby obě tratě propojila, což se také stalo. Doprava na Moravské západní dráze začala v roce 1889, a protože ji též na účet vlastníka provozovaly Rakouské státní dráhy, nic nebránilo tomu, aby většina vlaků začala jezdit z Kostelce na Hané až do Olomouce.
Navazující a blízké dráhy
Olomouc hl. n. – Šumperk
Olomouc hl. n. – Nezamyslice (připravujeme)
Senice na Hané – Červenka (připravujeme)
Mladeč – Litovel předměstí (připravujeme)
Lokálka měla zpočátku možná větší úspěch v nákladní, než osobní dopravě, která byla pro místní obyvatelstvo příliš drahá. Na železnici se během let napojila řada vleček, v Čelechovicích a Drahanovicích to byly cukrovary, v Třebčíně pak vznikla vlečka dnešní firmy Sigma Lutín.
Zatímco Místní dráha Olomouc – Čelechovice, resp. ÖLEG byla zestátněna už v roce 1894, Moravskou západní dráhu odkoupil v roce 1925 Tomáš Baťa, aby ji začlenil do chystaného spojení Čechy – Morava – Slovensko. Do státních rukou se dráha, včetně spojky Kostelec – Čelechovice dostala v roce 1945 v rámci znárodnění.
Dnes Správa železnic na historické rozdělení tratí už nehraje, celý úsek z Olomouce přes stanici Senice na Hané a Kostelec na Hané má jednotné číslo 309. Na trati pendlují pravidelné osobní vlaky Českých drah, z nichž jeden jsme využili pro naše natáčení.
Projeďte se hanáckou lokálkou z Olomouce do Kostelce na Hané za 5 minut:
Lokálka Zahradou Moravy
Zahrada Moravy? Ano, přesně tak zní jedna z přezdívek úrodného kraje kolem Olomouce. Ostatně z vlaku uvidíte sami, budeme projíždět kolem rozsáhlých lánů obilí, chmelnic i ovocné sadů.
Naši cestu po Hané začínáme na hlavním nádraží v Olomouci. Místní nádraží bylo totiž uzavřeno v prosinci 1931. Krajské město překypuje turistickými lákadly. Tatínkové si jistě rádi prohlédnou historické centrum se sloupem Nejsvětější trojice, orlojem Karla Svolinského nebo katedrálou sv. Václava. Dětem se bude jistě líbit interaktivní centrum vědy, Pevnost poznání, a maminky zase sbírkové skleníky v areálu výstaviště Flora Olomouc.
Motorový vůz Stadler GWT Českých drah je v dobré rozmaru a velmi svižně se rozjíždí. Zprvu nás veze k jihu podél hlavní tratě do Přerova, po podjezdu Tovární ulice nebo chcete-li silnice I/35 se ale stáčí doprava. A po chvíli opět doprava, to když opouštíme trať do Prostějova a Nezamyslic. A jen taková praktická rada pro příště. Až budete chtít jet vlakem z Olomouce do Prostějova, dobře se podívejte, do jakého spoje nasedáte. Do Prostějova totiž z hanácké metropole vedou dvě tratě, přímá přes Vrbátky (26 minut) a okružní přes Senice na Hané (hodinu a čtvrt). My dnes jedeme tou druhou.
Turistická lákadla podél trati 309
Dům přírody Litovelského Pomoraví
Hanácké muzeum v přírodě Příkazy
Muzeum kočárů, Čechy pod Kosířem
Hasičské muzeum, Čechy pod Kosířem
Železniční expozice Čelechovice na Hané
Červený domek, Kostelec na Hané
Trať 309 vede širším centrem Olomouce. Po ocelových mostech vlaky Českých drah přejíždějí nejprve přes Moravu a záhy potom přes střední Moravu, neboli Mlýnský potok. Mezi zastávkou Olomouc-Smetanovy sady a stanicí Olomouc-Nová Ulice koleje vedou těsně kolem Výstaviště Flora OIomouc.
Hned na třech místech projíždíme velmi zajímavými úseky, které se u nás už příliš nevidí, železniční koleje tady úrovňově kříží koleje tramvajové. Poprvé na Švýcarském nábřeží, podruhé ve Wolkerově ulici a naposledy v ulici Palackého. Zastavujeme ještě v zastávkách Olomouc město, Olomouc-Hejčín, stanici Olomouc-Řepčín a už vyrážíme na cestu přes Moravské obilné moře (což je další přezdívka Hané).
Projektanti si na této trati nemuseli dělat moc vrásek s terénními překážkami, dráha tak vede přímo jen s nemnoha oblouky. Kousek od stanice Horka na Moravě najdete Dům přírody Litovelského Pomoraví, kde se dozvíte leccos zajímavého o jednom z nejcennějších koutů regionu.
Další zastávkou je Skrbeň odkud můžete vyrazit třeba na kole podél meandrů Moravy až do nedaleké Litovle. A pokud vystoupíte v Příkazech, určitě navštivte tamní skanzen, respektive Hanácké muzeum v přírodě.
Podjíždíme dálnici D35 a před další rozlehlé lány míříme do stanice Senice na Hané. Ještě před ní se k nám zprava připojuje trať od Litovle (kterou máme natočenou a projedeme si ji někdy příště). Opouštíme Senice, příští zastávka, Náměšť na Hané. Tuto kdysi stanici si určitě pamatujete z boje tamního fanouška železnice o záchranu staniční budovy. Povedlo se, typická stavba ÖLEG, mimochodem stejná, jakou jsme nedávno potkali v Mimoni na starém nádraží, stále stojí.
Staniční budova v Náměšti na Hané na archivních snímcích
V každém případě, v Náměšti stojí moc hezký klasicistní zámek v kruhovém parku. Na výběr máte hned čtyři prohlídkové trasy, včetně unikátní expozice arcibiskupských a dalších historických kočárů. Další zajímavou stavbu skýtají Drahanovice, další stanice na trati 309. Takzvaná Černá věž (která je ovšem natřená na bílo) je jediným dochovaným zbytkem gotické tvrze. Ve 28 metrů vysoké stavbě se v současnosti nacházejí archeologické expozice Vlastivědného muzea Olomouc.
V nedalekém Střížově pak můžete navštívit zahradní železnici v měřítku 1:22,5. Sice se nesvezete, ale i tak si užijete spoustu zábavy při pozorování modelů v akci. Jen si na webu dopředu zjistěte, který den v letní sezoně je provozní.
Na první pohled nenápadná zastávka Slatinice je východiskem mnoha turistických zážitků. V obci jsou totiž lázně s několika sirnými minerálními prameny i muzeum automobilových veteránů. Navíc ze Slatiňan (případně z vedlejší stanice Třebčín) vede nejkratší cesta na Velký Kosíř s rozhlednou a také do Čech pod Kosířem. Tam najdete jednak zámek s několika expozicemi a Muzeem Zdeňka a Jana Svěrákových, vyhlášené Muzeum kočárů nebo Hasičské muzeum.
Za Třebčínem se krajina mění, absolutní placka se začíná příjemně vlnit, trať až k zastávce Kaple stoupá. Tato zastávka je nejvyšším bodem na místní dráze, odsud, až do Čelechovic musí vlaky Českých drah opět o něco klesnout. V Čelechovicích na Hané nás při vjezdu do stanice vítá výpravčí v dobové uniformě. Není to domluvená součást natáčení, nýbrž jen zvyk majitele tamního malého železničního muzea, které najdete hned v nádražní budově.
V Čelechovicích symbolicky opouštíme historické koleje ÖLEG a vjíždíme na koleje Moravské západní dráhy. Po třech kilometrech se napojujeme na trať Třebovice v Čechách – Prostějov a záhy vjíždíme do stanice Kostelec na Hané. Motorák Českých drah sice pokračoval až do Prostějova, protože jsme ale tento úsek projeli už před lety, zastavili jsme kameru už zde.
Stanice Kostelec na Hané v roce 1975 a 2026
V Kostelci na Hané můžete zajít do Červeného domku, kde trávil konec svého života slavný Básník slezského lidu Petr Bezruč. V bývalé Bezručově pracovně je umístěno deset panelů o jeho životě a díle spolu s drobnými předměty. Ve druhé místnosti jsou předměty denní potřeby.
Lokálce z Olomouce do Kostelce místní občas s nadsázkou přezdívají Hanácký expres. Odjakživa tudy jede hlavně ten, kdo nespěchá a chce se kochat Zahradou Moravy.