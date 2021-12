Na co zírá mašinfíra: Motorákem frčíme do srdce valašských Beskyd

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa tratě 282 mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi

Beskydské obce v údolí Vsetínské Bečvy byly odjakživa odkázány na prodej výrobků svých obyvatel v kraji pod horami. Po dlouhá staletí zajišťovali spojení s okolním světem povozníci, podle zdejšího nářečí furmani.

Kvůli kopcovitému terénu muselo být v údolí zřízeno několik přípřežných stanic, což samozřejmě dopravu prodražovalo. Dřevo se zase plavilo po Bečvě až do Vsetína.

Na konci 19. století se místním podnikatelům a politikům zdálo, že by se jejich zboží mohlo dostávat z Valašska rychleji než koňským povozem. A tak se začalo mluvit o stavbě železnice.

Prvním velkým zlomem v historii místní dráhy ze Vsetína do Velkých Karlovic se stal 27. červenec 1907. Ten den totiž Dr. Alfred Reich, majitel skláren v Karolince a Karlovicích, Theodor Thonet, majitel továrny na ohýbaný nábytek, Anton Kroupa z Hovězí, Edmund Hawerland, starosta Nového Hrozenkova, a Rudolf Zahrada z Velkých Karlovic získali koncesi ke stavbě a provozu normálněrozchodné železnice.

Pak už vybudování dráhy nestálo nic v cestě. Naštěstí ani terén, stavitelé si vystačili jen s náspy, několika zářezy a mosty. Práce prováděla firma Masloň povětšinou s místními dělníky. Celá místní dráha stála zhruba tři miliony tehdejších korun.

První pravidelný vlak vyjel ze Vsetína do Karlovic s pozvanými hosty 2. prosince 1908. Dopravu zajišťovaly státní dráhy na účet vlastníka, tedy akciové společnosti Místní dráha Vsetín – Velké Karlovice se sídlem v Brně. Po první světové válce byl provoz velmi slabý, v roce 1923 byl omezený na dva páry smíšených vlaků denně. O dva roky později byla trať zestátněna.

Koncová nádraží v prvních letech provozu

Události druhé světové války se dráhy příliš nedotkly, za okupace ji spravovaly protektorátní ČMD. Čtvrtého května 1945 ustupující Němci vyhodili do povětří železniční most u Ústí u Vsetína, 11. května byl ale už provizorně opraven.

Až do 18. prosince 2019 provozovaly osobní dopravu na trati 282 Československé, resp. České dráhy. O den později vyjela do Velkých Karlovic první souprava společnosti Arriva, která zajíždí do srdce valašských Beskyd dosud.

Horní Vsacko, ráj turistů, cyklistů a lyžařů

Naši jízdu motorákem Arrivy začínáme ve stanici Vsetín. Nádraží má v příštích letech projít zásadní modernizací, pokud bychom odjížděli za pár let, už bychom viděli moderní ostrovní nástupiště a zbrusu novou výpravní budovu.

Ve Vsetíně určitě navštivte tamní renesanční zámek, kde sídlí Muzeum regionu Valašsko. Před cestou alespoň poznáte reálie tohoto horského kraje. V dolním městě také nesmíte vynechat Panskou zahradu, malebný park u Vsetínské Bečvy.

Ostatně podél této řeky pojedeme celých 27 kilometrů. Zprvu naše koleje vedou souběžně s tratí do Horní Lidče. Teprve před Ústím u Vsetína se obě dráhy rozdělují. Přejíždíme most přes Senici, ten, který na konci války vyletěl do vzduchu.

Trať 282 uvítají hlavně milovníci náročnější pěší turistiky, historických památek najdeme podél dráhy poskrovnu. Ze stanice Hovězí můžeme vyrazit buď na sever do Vsetínských vrchů, nebo na jih, na hraniční hřeben Javorníků.

Stanice Hovězí

Zastávka Huslenky může být východiskem k cestě na Makytu, nejvyšší vrchol v okolí, do výšky 923 metrů nad mořem. Po zelené a červené turistické značce je to necelých 10 kilometrů.

Další jsou Huslenky zastávka. Odtud se zase můžete podívat do lokality Kychová, která je vyhlášena vesnickou památkovou zónou díky dochovaným domkům s původními stodolami a seníky.

Už jsme vám říkali, že podél celé tratě do Velkých Karlovic vede luxusní cyklostezka? Ne? Tak zbystřete. Stezka začíná nad Velkými Karlovicemi a klesá až do Valašského Meziříčí, což je skoro 60 kilometrů. Vede z velké části po samostatném tělese a pozor, 30kilometrový úsek z Karlovic do Vsetína je vhodný také pro bruslaře.

Trať 282 vede v těsné blíkosti silnice II/487 a cyklostezky

Za stanicí Halenkov, kde křižujeme s protijedoucí soupravou, přejíždíme ocelový most přes Vsetínskou Bečvu. V následující zastávce Nový Hrozenkov si můžeme po levé straně všimnout zajímavě umístěného kilometrovníku na sloupu elektrického vedení.

Ze stanice Nový Hrozenkov se můžeme vydat do stejnojmenné obce. Třeba si prohlédnout památník malíře Antonína Strnadla, který propadl kouzlu Valašska už ve třicátých letech 20. století.

Pokud zavítáte na Horní Vsacko v létě, jako my, určitě nezapomeňte na přírodní koupaliště Balaton mezi Novým Hrozenkovem a zastávkou Karolinka. Travnaté pláže, písečné dno, co víc si přát.

V Karolince zajděte do Muzea sklářství. Tamní sklárna sice od roku 2020 nefunguje, muzeum však tradici pomáhá zachovat. Za návštěvu také stojí moderní kostel Panny Marie Karmelské z roku 1997. Milovníci přehrad se mohou alespoň z břehu pokochat vodárenskou nádrží Karolinka (Stanovnice) se zajímavě řešeným odběrným objektem a bezpečnostním přepadem uprostřed vodní plochy bez spojovacího mostu.

Vodní nádrž Stanovnice u Karolinky na Vsetínsku

Zastávku Velké Karlovice jistě znáte z televizního seriálu Doktor Martin, jeho seriálovou ordinaci najdete jen kousek od kolejí směrem do obce. Pokud půjdete ještě dál kolem unikátního dřevěného kostela Panny Marie Sněžné, narazíte na Karlovské muzeum s expozicí věnovanou zdejším tradičním řemeslům: salašnictví, řezbářství a sklářství.

A motorová jednotka Arrivy se blíží na konec naší dnešní jízdy, do stanice Velké Karlovice. Šest a půl kilometru od nádraží stojí rozhledna Miloňová z roku 2012. Dostanete se k ní po červeně značené cyklotrase. O něco dál stojí slovenská rozhledna Stratenec. Na stejnojmenný vrch ve výšce 1 055 metrů nad mořem se od nádraží dostanete po žluté a modré turistické značce.

Dřevěný kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích

Když už jsme zmínili cykloturistiku, nesmíme samozřejmě vynechat ani lyžování. Téměř u každé zastávky či stanice na trati 282 najdete nějakou sjezdovku. Vybrat si můžete podle náročnosti svahu nebo služeb. A vězte, že na Valašsku jsou lidé pohostinní a hostů si váží.

Mimochodem, pochopili jste po zhlédnutí videa, proč strojvedoucí říkají, že jejich trať může držet rekord v počtu železničních přejezdů? My jsme spočítání skončili někde u čísla 20, ale odborné prameny tvrdí, že v roce 2009 jich bylo 71.