Už v první polovině 19. století se Nový Jičín těšil na to, že přes jeho území povede Severní dráha císaře Ferdinanda (KFNB), tedy spojnice Vídně se Slezskem. První plány naznačovaly trasování přes toto severomoravské město, radost byla ale předčasná. Ferdinandka trať totiž nakonec vedla přes nedaleký Suchdol nad Odrou, kam první vlak dorazil 1. května 1847.
Navazující a blízké tratě
Novojičínští absenci dráhy ve městě brali jako velký handicap. Ve městě se velmi rychle rozvíjel průmysl, například kloboučnická výroba Johanna Hückela nebo další velké podniky. Doprava zboží k dráze byla ale zdlouhavá a drahá. Není proto divu, že město začalo usilovat aspoň o stavbu lokálky.
Ledy se pohnuly po vydání Lokálkového zákona, tamní radní v čele se starostou JUDr. Hugo Fuxem založila společnost Novojičínská místní dráha (Neutitscheinere Lokalbahn). Na jaře roku 1880 se začalo pracovat na stavně 8 kilometrů dlouhé dráhy, byť koncesi vídeňské úřady vydaly až 7.září. První slavnostní vlak do Nového Jičína dojel ještě před vánocemi, v neděli 19. prosince, a druhý den byl zahájen pravidelný provoz.
V Suchdole ale KFNB nepustila vlaky místní dráhy do svého nádraží, zřejmě proto, že si dopravu malá společnost zajišťovala sama, a tak soupravy z Nového Jičína zastavovaly u speciálního nástupiště a cestující museli k hlavní trati dojít. Tento stav trvá paradoxně dodnes. Změna má přijít v následujících letech, kdy mají začít do Nového Jičína zajíždět přímé bateriové vlaky z Ostravy.
Po Mnichovské dohodě na podzim 1938 trať připadla Německu. V říšském jízdním řádu bylo spojení uvedeno jako trasa 151m Zauchtel–Neutitschein. Hned po válce byla soukromá společnost znárodněna a dopravu převzaly Československé státní dráhy.
Lokálka ze Suchdola nad Odrou přežila i souboj s druhou tratí, kterou do města v roce 1891 dovedla sama Severní dráha císaře Ferdinanda z dnešní stanice Hostašovice. Velkým minusem bylo, že se obě tratě nikdy v Novém Jičíně nespojily a každá měla svoje koncové nádraží. O takzvanou státní dráhu neměli místní moc velký zájem, nakonec skončila po povodních v roce 2013.
Chystaná změna ze současných Regionov na bateriové Pantery je na novojičínské lokálce znát už dnes, velká část kolejí tratě 278 leží na ocelových pražcích tvaru Y, které jsou pro delší a hlavně těžší soupravy vhodnější. My jsme se ze Suchdola nad Odrou do stanice Nový Jičín město vydali měřící drezínou Správy železnic na jedné z jejích pravidelných jízd.
Projeďte se do stanice Nový Jičín město za 2 a půl minuty:
Přes Odru a lužní les za nádražím roku
Naši jízdu jasně žlutým měřícím vozidlem EM100 Správy železnic začínáme ve stanici Suchdol nad Odrou. Přestože je městys Suchdol významným železničním uzlem, není příliš rozsáhlý. I tak tam ale najdete hned tři muzea. První je Muzeum městyse Suchdol nad Odrou. Tady se dozvíte podrobnosti o historii zdejšího osídlení nebo dolování stříbra. Část expozice je věnována také železnici.
Druhým muzeem je Letecké muzeum, která se věnuje především bitvě nad Moravou, která se uskutečnila 17. prosince 1944. Součástí expozice jsou i zbytky druhoválečných letadel vykopaných na severní Moravě. Třetím v pořadí je Muzeum Moravských bratří. Tady se můžete seznámit s následovníky Jednoty bratrské, kteří po exodu, zejména do německy mluvících zemí, zakládali osady a misijní stanice na šesti kontinentech světa.
Nádražní budova v Suchdole nad Odrou je ostrovní. Z jedné strany vedou koleje hlavní tratě z Přerova do Ostravy, na straně druhé začínají někdejší lokálky KFNB. Pamatujete? Odsud už jsme přece vyráželi do Budišova nad Budišovkou a do Fulneku. Jičínské nástupiště leží úplně stranou za hlavní tratí, dnes už je naštěstí se staniční budovou spojené podchodem.
Vyrážíme z jičínského nástupiště, mineme spojovací kolej s hlavní tratí a po chvíli nás už čeká největší stavba na trati, ocelový most přes meandrující Odru. Na obou jejích březích stojí chráněný lužní les. Protože jsme natáčeli časně z jara, je vidět, že mokřady kolem tratě jsou zatopené vodou. Ostatně přímo od suchdolského nádraží vede naučná stezka Krajinou povodní, která vám přiblíží život v lužních lesích.
Za Odrou začíná dráha stoupat, aby nebyl sklon kolejí tak prudký, trať tady vytváří několik protisměrných oblouků. Násep je v jednu chvíli zároveň hranicí Přírodní rezervace Bařiny s řadou chráněných rostlin i živočichů.
V místě, kde se koleje přiblíží k silnici, konkrétně v km 2,011 stávala zastávka Kunín. Využíval ji ale málokdo, do obce to byly dobré dva kilometry. Od roku 2003 tak na zastávce vlaky už nezastavovaly a v roce 2011 byla zrušena definitivně.
Možná ji ale mohli zachránit právě turisté, vždyť v Kuníně stojí jedna z nejcennějších barokních památek severní Moravy a Slezska. Tamní zámek byl postaven v letech 1726-34 jako venkovské sídlo rodiny Harrachů. Po socialistické devastaci se mu před několika lety vrátila jeho původní krása a opět se otevřel pro návštěvníky.
Turistické cíle podél tratě 278
Ještě v km 4,2 trať stoupá, pak se ale před námi otevírá fascinující panorama Poodří s Beskydy a Lysou horou na obzoru. Od této chvíle to jde s tratí s kopce, samozřejmě obrazně. Až do Nového Jičína klesáme.
Měřící drezína Správy železnic nejprve míjí výtažnou kolej a vlečku Vojenského opravárenského podniku v Šenově u Nového Jičína a po pár desítkách metrů taky stejnojmennou zastávku. V těchto místech to trochu to vypadá, jakoby byla trať 278 dvoukolejná, nenechte se ale zmást, druhá kolej je pouhá vlečka do areálu uhelných skladů.
Za ním podjedeme silnici první třídy číslo 48 a už se blížíme k jednomu z ikonických míst novojičínské lokálky, k mostu přes potok Grasmanka. Proč ikonické? Most s vjezdem do nádraží si totiž vybrali fotografové už v samém počátku dráhy, aby ho znovu a znovu vydávali na svých pohlednicích.
A je tu konec naší dnešní jízdy, stanice Nový Jičín město. Dobře se rozhlédněte, protože takto rozvětvené kolejiště už tady zanedlouho neuvidíte. Začátkem roku 2027 má dojít k jeho výrazné redukci.
Krokem ještě projedeme kolem nádherné staniční budovy, která se mimochodem v roce 2015 stala výhercem soutěže Nádraží roku. Není se čemu divit, Správa železnic si dala na rekonstrukci záležet, stačí se podívat na řadu řemeslných detailů. Posádka měřící drezíny EM100 ale na krásu budovy koukat nemůže, protože musí dojet až na samý konec kolejí.
Znáte Nový Jičín? Ne? Velká chyba! Teď vám tedy poradíme, kam se vypravit ve městě i v jeho okolí. Nesmíte vynechat Žerotínský zámek s expozicemi Muzea Novojičínska nebo zříceninu hradu Starý Jičín, která se tyčí kousek za městem. Vydat se můžete přes kopce Puntík, Kocmínek a Holivák do nedalekého Štramberku. Tady si prohlédnete muzeum malíře Zdeňka Buriana, zamíříte do jeskyně Šipka nebo vystoupáte na bájnou Štramberskou trúbu, ze které je krásný výhled do okolí. A samozřejmě nesmíte zapomenout ochutnat Štramberské uši.
Ze Štramberku je to pak co by kamenem dohodil do Kopřivnice s Muzeem vozů Tatra a především depozitářem slavné Slovenské strely. A kdybyste se z Nového Jičína třeba vydali pátrat po stopách zaniklé trati do Hostašovic, vězte, že to můžete vzít klidně na kole. Koleje tam totiž vystřídala cyklostezka. Můžete při tom navštívit i rodný domek Františka Palackého v Hodslavicích.
Zkrátka všechny lokálky, které vycházejí ze Suchdola nad Odrou mají něco do sebe, každá je jiná, jinak krásná. Ta novojičínská ukazuje, že si zdejší kraj zaslouží být objevován turisty, protože má hodně co nabídnout.