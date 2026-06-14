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Na co zírá mašinfíra: Napříč jižní Moravou podél rakouských hranic

Jakub Vrána
Na začátku léta se s Mašinfírou projedeme turisticky nejatraktivnější a nejnavštěvovanější částí jižní Moravy. Historická trať kdysi spojovala dvě hlavní dráhy z Vídně. Vlakem společnosti Arriva vyrazíme z Břeclavi, tedy nejstaršího parostrojního nádraží na našem území, a přes Valtice a Mikulov zamíříme do stanice Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov.

Na co zírá mašinfíra

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Postavit trať mezi stanicemi Břeclav (Lundenburg) a Hrušovany nad Jevišovkou (Grußbach) chtěla už v polovině 60. let 19. století Severní dráha císaře Ferdinanda (KFNB), která dovedla první parní vlak na naše území. Tehdy totiž vyšlo najevo, že Rakouská společnost státní dráhy (StEG) hodlá postavit konkurenční trať z Vídně přes Hrušovany do Brna.

Nádraží Břeclav (Lundenburg) na Severní dráze císaře Ferdinanda v roce 1900
Nádraží Břeclav (Lundenburg) na Severní dráze císaře Ferdinanda v roce 1904
Motorový vůz řady 848 společnosti Arriva v barvách IDS JMK ve stanici Břeclav
Dvoukolejná trať vede do Vídně, kolej vpravo do Valtic a Mikulova
Lokomotiva číslo 781 529-3 byla vyfocena dne 27. srpna 2022 při oslavách 150 let tratě Břeclav–Hrušovany nad Jevišovkou ve stanici Boří Les. Toho dne táhla lokomotiva nákladní vlak o délce 19 vagónů s pískem z božické pískovny směrem na Ostravsko.
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Navazující a blízké tratě

Spojovací dráhou chtěla KFNB omezit vliv StEG. Obě společnosti se ale nakonec domluvily na společné cenové politice, a tak Severní dráha od svého záměru upustila. Jenže projekt místní dráhy nedal spát tamním podnikatelům a soukromým investorům. Souhlas ke stavbě dal nejenom Moravský zemský sněm, ale také Lichtenštejnové a Mennsdorfové, jejichž panství se nacházela podél plánované tratě.

Dr. Adolf Weiss a Dr. Maxmilián Steiner tak 4. září 1870 získali koncesi na výstavbu železnice spojenou s dvacetiletým osvobozením od daní. Společnost c.k. privilegovaná dráha Břeclav-Mikulov-Hrušovany disponovala základním kapitálem 4 a půl milionů zlatých. Tehdy se ale na scéně opět objevuje Severní dráha císaře Ferdinanda. Získala akcie v hodnotě 624 tisíc zlatých a dobrovolně investuje další statisíce. Získala tak právo provozovat na nové trati dopravu na účet vlastníka a mohla obsadit dvě místa členů správní rady.

Mapa trati 248 Břeclav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov

První vlaky se mezi Břeclaví a Hrušovany rozjely 30. prosince 1872. Chvíli na to o trať svedla bitvu další společnost, tentokrát Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB), která provozovala železnici z Vídně přes Znojmo a která chtěla vybudovat i spojovací trať z Novosedel do Zellerndorfu. Místní dráhu Břeclav – Hrušovany si proto ÖNWB v roce 1874 pronajala.

Jenže záměr tranzitní trati mezi největšími dráhami v zemi se nepodařilo naplnit a společnost c.k. privilegovaná dráha Břeclav–Mikulov-Hrušovany se dostala do finančních potíží. V roce 1876 ji pak definitivně kupuje KFNB.

Lokomotivy StEG ve stanici Hrušovany v roce 1903

Po znárodnění Severní dráhy se trať v roce 1906 stala majetkem Císařsko -královských rakouských státních drah (kkStB) a po vzniku Československa o 12 let později, po definitivním vyrovnání majetkových sporů s Rakouskem, pak připadla ČSD.

Zajímavé byla koexistence dráhy se železnou oponou po roce 1948. Trať místy vede jen pár metrů od hranic. Pro komunisty byla ale důležitá, mohli po ní v případě války převážet vojenskou techniku.

Na co zírá mašinfíra: Po dráze císaře Františka Josefa z Budějovic do Velenic

Až do prosince 2024 jezdily po trati České dráhy, ve výběrovém řízení na dalších 10 let zvítězila společnost Arriva. Uvažuje se také o elektrifikaci trati z Břeclavi až do Znojma, která by měla být dokončena do roku 2032.

Úsek z Břeclavi do Hrušovan nad Jevišovkou si můžete prolétnout za 4 a půl minuty:

Na co zírá mašinfíra

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Kraj s vůní jihu

Naši jízdu růžovo bílou motorovou jednotkou společnosti Arriva začínáme na prvním nástupišti stanice Břeclav. Ve městě, kde se kříží dva železniční koridory, můžete navštívit třeba místní muzeum nebo se rozhlédnout z věže tamního zámku.

Vypravte se třeba k zámečku Pohansko, stejnojmenné archeologické zóně a Muzeu lehkého opevnění. Od nádraží to je po zelené turistické značce zhruba čtyři kilometry. Pokud byste pokračovali dál na jih, ideálně na kole, dorazíte po pár kilometrech na soutok Dyje s Moravou a zároveň na trojmezí Moravy, Rakouska a Slovenska. Území lužních lesů se ne nadarmo přezdívá Moravská Amazonie. Kdybyste se sem vypravili časně z jara, vězte, že do 15. května bývají cesty kvůli ochraně přírody uzavřeny.

Dvoukolejná trať vede do Vídně, kolej vpravo do Valtic a Mikulova

Turistické cíle podél tratě 248

Za stanicí Břeclav přejedeme most přes Dyji a za nimi mineme odbočku trati směrem na Bratislavu. Koleje severní Ferdinandovy dráhy na Vídeň pak vedou přímo rovně a míří na dva moderní mosty přes odlehčovací rameno Dyje. Naše koleje se ovšem stáčejí doprava na viditelně starší most.

A už je tu stanice Boří Les. Pokud se budete chtít projít nebo projet po okolních lesích, dávejte velký pozor. Nedaleko od stanice bylo za druhé světové války vojenské skladiště munice. Na konci války celý areál vybuchl a munice byla rozmetána do širokého okolí. Dodnes se tam nacházejí dělostřelecké granáty, a to i přesto, že území je pod neustálým dohledem pyrotechniků.

Na konci stanice odbočuje vpravo lokálka do Lednice, naše trať však pokračuje dlouhým rovným úsekem. Při pohledu na mapu to vypadá, jakoby Valtice dráze vysloveně překážely, město musí objet velkým obloukem. Jako první nás čeká zastávka Valtice město, kvůli návštěvě vinařské Mekky doporučujeme vystoupit právě tady.

Ve Valticích si rozhodně prohlédněte Lichtenštejnský zámek, expozici Národního zemědělského muzea nebo unikátní Valtické podzemí. Nad městem pak láká na rozhledy po kraji Kolonáda na Reistně. Pár set metrů od ní najdete Muzeum železné opony.

Stanice Valtice

Jen kousek od zastávky stojí zámeček Belveder, tři kilometry po červené značce pak objevíte další romantickou stavbu Lednicko-valtického areálu, Dianin chrám aneb Rendez-vous, postavený ve tvaru vítězného oblouku.

Stanice Valtice je postavená (podle české tradice) pár kilometrů za městem. Další je zastávka Sedlec u Mikulova. I tady můžete začít svůj cyklovýlet po jižní Moravě. Zapomněli jsme vám vlastně připomenout, že celé okolí tratě 248 je rájem cyklistů.

Za zastávkou Sedlec koleje opravdu leží pár metrů od státní hranice, kdysi byste si mohli na ostnatý drát sáhnout z vlaku. Můžete si tady prohlédnout nedávno opravený cihlový most Portz Insel z roku 1629. Stojí tady taky památník Brána ke svobodě, jenž připomíná lidi, kteří zemřeli při pokusu o překročení hranice v letech 1948 – 1989.

Na co zírá mašinfíra: Po západní dráze ze Smíchova do Berouna

Mikulov, další centrum kraje

Příští stanice, Mikulov na Moravě. Jeden den vám na prohlídku tohoto starobylého města stačit nebude, zvlášť pokud ho spojíte s večerní ochutnávkou zdejších vín (ideálně v létě pod širým nebem). Dominantou Mikulova je zdejší zámek, který dnes využívá Regionální muzeum. Jeho protipólem je svatý kopeček s křížovou cestou a vrcholovou kaplí svatého Šebestiána a přilehlou zvonicí.

Tento pohled na Mikulov se naskytne cestujícím z okna vlaku

Navštívit ale můžete také Dietrichsteinskou hrobku, v níž dodnes spočívá 45 rakví s ostatky příslušníků slavného šlechtického rodu. Podívat se na město z výšky lze třeba ze zříceniny zvané Kozí hrádek. Hrádek ovšem jen podle pověsti, obranná dělostřelecká věž s ochozem vznikla v 15. století a chránila nejen město Mikulov, ale i přilehlou obchodní cestu.

A to nejsme u konce. Milovníci podzemí jistě ocení nejmladší zpřístupněnou jeskyni u nás, Na Turoldu. Objevena byla sice už v 17. století, kromě krátké epizody v letech 1958 – 1967 byla veřejnosti otevřena až v roce 2004. V létě je prohlídka osvěžujícím zážitkem. Kolem jeskyně vede červená turistická značka, která vás dovede nejprve k Sirotčímu hrádku (4 km) a později i ke zřícenině hradu Děvičky (8 km) s nádherným výhledem na Pálavou a nádrže Nové Mlýny.

Turistické cíle podél tratě 248

Osobní vlak společnosti Arriva jezdí po trati 248 v pravidelných intervalech, takže nasednout můžete po návštěvě Mikulova kdykoliv, klidně o den dva později. Projíždíme kolem pěchotního srubu MJ-S 29 "Svah“, který se dá po dohodě prohlédnout. Následují zastávky Březí, Dobré Pole a stanice Novosedly. Právě tady začínala trať přes Laa an der Thaya a Zellerndorf do stanice Sigmundsherberg. Dvanáct let po vzniku Československa ale její první část zanikla. Můžete se ale vypravit v jejích stopách.

Před zastávkou Jevišovka opět přejedeme Dyji. Odsud se můžete vydat třeba do stejnojmenné obce, kde najdete Muzeum moravských Chorvatů. Ti tady žili a hospodařili už v 16. století, kdy je z jejich domoviny vyhnala osmanská vojska. Nad nedalekým Drnholcem pak najdete rozhlednu U křížku s báječným výhledem na celý kraj.

Poslední stanicí, kde naši jízdu motorákem Arrivy dnes skončíme, jsou Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov. Do stanice ústí místní dráha z Hevlína, která byla do roku 1945 mezinárodní tratí z Vídně, na opačném zhlaví pak tatáž trať pokračuje do Brna.

Vjezd do stanice Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov ještě s legendární železnou lávkou

S odstupem času si opět uvědomujeme, že jsme znovu zachytili kus historie. Ocelovou lávku přes koleje v Hrušovanech dnes už nehledejte. Stejně tak, jako mechanická návěstidla. Oboje Správa železnic odstranila jen pár dní po našem natáčení.

Kraj kolem trati 248 mezi Břeclaví a Hrušovany opravdu připomíná více slunné Středomoří, než Moravu. Všechno, jakoby zde plynulo pomaleji a klidněji. Jen místo moře a olivovníků tady najdeme rybníky a vinice.

Na co zírá mašinfíra: Karlovarskou kaolinovou lokálkou až k hradbě Krušných hor
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