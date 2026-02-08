Na co zírá mašinfíra: Z Čáslavi k bílým jelenům na úpatí Železných hor

Jakub Vrána
Sto devadesátý druhý díl seriálu Na co zírá mašinfíra nás zavede na hranice Středočeského a Pardubického kraje. Vlakem společnosti Valenta Rail se vydáme na malebnou úvraťovou lokálku, která z Čáslavi míří kolem zámku Žleby a tamní obory s bílými jeleny vstříc Železným horám

Na co zírá mašinfíra

Sledovat další díly na iDNES.tv

Když v roce 1880 začala stavební firma Schön & Wessely, spolu s Hermannem rytířem von Schwind budovat trať z Čáslavi přes Žleby do dnešní Třemošnice s odbočkou do stanice Vrdy-Bučice, měla jednu hlavní myšlenku, propojit dráhou tři tamní cukrovary, umožnit tím jejich rozvoj a samozřejmě přijít k penězům.

Lokomotiva M112.003 ve stanici Čáslav místní nádraží, mezi lety 1925–1939 GPS: 49.9152853N, 15.3963772E
Čáslav místní nádraží a kyvadlový vlak na vojenské letiště
Stanice Čáslav místní nádraží, GPS: 49.9155581N, 15.3959344E
Souprava připravená k odjezdu do Třemošnice ze stanice Čáslav místní nádraží. Vyfoceno před rokem 1909. GPS: 49.9152853N, 15.3963772E
Motorový vůz M131.1152 ve stanici Čáslav místní nádraží (5. února 1978). Dostal se někdy nějaký motorák také na močovickou trať? GPS: 49.9155461N, 15.3960069E
34 fotografií

Navazující a blízké tratě

Koncese z 9. března 1880 stanovila, že trať bude postavena jako vedlejší dráha normálního rozchodu s maximální rychlostí 20 km/h. Úřady dokonce koncesionářům povolily přimknout koleje ke státní silnici z Čáslavi do Chrudimi. Stavba musela začít do tří měsíců od udělení koncese a celá 17 kilometrů dlouhá trať měla být hotova nejpozději do tří let.

Jenže potenciál nové dráhy ucítila také Rakouská společnost místních drah (ÖLEG), a tak se už v průběhu stavby změnil majitel koncese. Její podmínky však naplněny byly, úsek Čáslav místní nádraží – Žleby s odbočnou tratí Skovice – Vrdy-Bučice byla zahájena 6. ledna 1881 a část Žleby – Třemošnice 15. února 1882.

Mapa trati Čáslav - Žleby - Třemošnice

Kromě cukrovarů ve Žlebech, Vrdech a Bučicích dráhu využívala také vápenka rodiny Kinských v Závratci, kam se surovina dostávala lanovou dráhou z lomů v nedalekých Prachovicích. Škoda, že se nepovedlo zrealizovat plán na prodloužení kolejí právě k trati do Prachovic nebo Vápenného Podola. Přitom koncové stanice od sebe leží necelých 5 kilometrů.

Na trati od počátku fungovala čilá osobní přeprava. Jízdní řád z roku 1918 ukazuje dva páry vlaků v celé trati a dokonce pět párů v relaci Skovice – Vrdy-Bučice. Ani to ale odbočku nezachránilo, do stanice Vrdy-Bučice byla pravidelná osobní doprava zastavena po roce 1960, v roce 1975 byla trať změněna na vlečku.

Souprava připravená k odjezdu do Třemošnice ze stanice Čáslav místní nádraží. Vyfoceno před rokem 1909. GPS: 49.9152853N, 15.3963772E

Na hlavní větvi do Třemošnice jezdí osobní vlaky dodnes. Ve všední dny dokonce jedenáct párů, zhruba ve dvouhodinovém taktu. Dopravu zajišťují motoráky řady 810 Českých drah. Zajímavě řešená úvraťová trať ale čím dál více přitahuje nostalgické a zážitkové vlaky. Jeden vypravila i společnost Valenta Rail, v čele s Bardotkou T478.1146.

Cestu po Třemošnické lokálce můžete absolvovat za 3 a půl minuty:

Na co zírá mašinfíra

Sledovat další díly na iDNES.tv

Krajem cukru a vápence

Naši jízdu do Třemošnice začneme ve stanici Čáslav místní nádraží. ÖLEG se totiž nedomluvil s Rakouskou severozápadní dráhou na sdílení jednoho nádraží, a proto musela za kolejemi hlavní trati vzniknout ještě jedna staniční budova. Byla společná i pro dnes zaniklou trať do Močovic. První dva kilometry této dráhy se dochovaly dodnes jako vlečka, na jejím konci sídlí Muzeum technických zajímavostí s různorodou sbírkou kolejových vozidel, historických motoráků a traťových mechanismů, kterou vám muzejníci po předchozí domluvě určitě rádi představí.

Takto vypadal provoz na čáslavském místním nádraží ještě za provozu na močovické trati a ještě dlouho po jejím zrušení. GPS: 49.9155461N, 15.3960069E

Ještě před odjezdem vlaku si můžete prohlédnout samotnou Čáslav. Tamní historii vévodí Jan Žižka. Jeho ostatky se našly v roce 1910 v kostele svatého Petra a Pavla a dnes jsou vystaveny v Žižkově síni na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Na město se můžete z nadhledu podívat hned ze dvou vyhlídkových věží, navštívit můžete i Městské muzeum v centru nebo Národní zemědělské muzeum s expozicí zemědělské techniky na okraji.

Jen pár set metrů za nádražím se lokálka přimyká k silnici první třídy číslo 17. Asfalt je tak blízko kolejí, že dopravní značky mají svoje místo až za tratí. Tento zajímavý úsek měří 1,5 kilometru.

První část trati vede v těsné blízkosti silnice I/17

Na konci rovinky se trať stáčí vpravo a silnici úrovňově kříží. Po chvíli míjíme zastávku Vrdy-Koudelov a za čtyřmi oblouky potkáváme trať do stanice Vrdy-Bučice. Dnešní vlečka stále slouží, důkazem je manipulační vlak ČD Cargo s cisternami s ethanolem, který se vyrábí v areálu bývalého cukrovaru. Zastávka Skovice, ze které kdysi plnohodnotná trať vychází, má dnes podobu spíše tříkolejného předávacího kolejiště.

Těsně před Žleby přejíždíme zřejmě největší umělou stavbu na trati, ocelový most přes Doubravu. Jen pár metrů za ním se k nám zleva připojuje trať z Třemošnice. Ve stanici Žleby musí Bardotka vlak společnosti Valenta Rail objet, jinak bychom se dál nedostali. Žleby jsou totiž úvraťovou stanicí, kde musí vlak změnit směr jízdy.

Úvraťová stanice Žleby

Turistické cíle podél tratě 236

Od nádraží ke žlebskému zámku je to necelý kilometr. Původně gotický hrad byl v 19. století přestaven na romantický zámek. Tehdejší majitelé ho nechali obehnat novodobými hradbami s četnými věžemi, které měly evokovat vzhled středověkého hradu. Inspiraci pro přestavbu severního průčelí naopak čerpali v alžbětinské renesanci.

Zajímavostí je, že východní křídlo zámku sloužil už od konce 19. století jako prohlídková trasa pro veřejnost. Dnes stejnými místy vede I. prohlídkový okruh. Další unikátem zámku Žleby je zámecké divadlo, které se dochovalo i s původními kostýmy.

Projít se můžete i nádherným anglickým parkem, prohlédnout si umělý vodopád nebo zavítat do ukázkové obůrky za legendárními bílými jeleny. Od května do září se během komentovaného krmení s těmito ušlechtilými zvířaty setkáte na vzdálenost pouhých několika metrů.

Opouštíme stanici Žleby a pokračujeme v jízdě do Třemošnice. Po levé straně necháváme trať, po které jsme sem přijeli a využíváme koleje, které vedou vpravo. Dráha se musí vymanit z údolí Doubravy, proto v těchto místech stoupá.

Vlevo trať směr Čáslav, vpravo trať směr Třemošnice

Čeká nás zastávka Žleby zast. a stanice Ronov nad Doubravou. Právě v tomto malebném městečku se v roce 1847 narodil slavný český malíř Antonín Chittussi. Jeho jméno nese galerie ve vile od Františka Bílka nebo také romantické údolí říčky Doubravy, kterým byste se dostali až k Třemošnici nebo ještě dál k nádherné kamenné přehradě Pařížov.

Za Ronovem se před námi otevře panorama s majestátními Železnými horami. Z dálky vypadají jako malé kopečky, čím více se ale blížíme, tím více začínáme chápat, že máme co do činění s opravdovými horami.

Z dálky se Železné hory zdají jako malé kopečky, zblízka to jsou ale opravdové hory

Projedeme zastávkami Žlebské Chvalovice a Závratec a je tu konec naší dnešní cesty, stanice Třemošnice, původně Závratec-Třemošnice. I tady, na konci trati turista najde zajímavé cíle svých toulek. V první řadě Berlovu vápenku s muzeem vápenictví, hned vedle pak Zemědělské muzeum.

Pokud byste si chtěli protáhnout tělo po sezení ve vlaku, doporučujeme výšlap na nedaleký hrad Lichnice, tedy spíše zbytky hradu Lichnice. Od nádraží je to po červené značce „jen“ 2 a půl kilometru. Uvozovky jsme použili proto, že cesta vede převážně strmě vzhůru. Půjdete kolem Žižkova dubu, který patří mezi pět nejmohutnějších stromů u nás, průměr kmene přesahuje 9 metrů.

Fanouškům železnice určitě nemusíme doporučovat k prozkoumání zaniklou trať do Vápenného Podola, která je od Lichnice už jen pár kilometrů. Stejně jako my jistě objevíte dochované koncové nádraží, nákladovou rampu nebo romantický dvojmost uprostřed lesa.

Lokomotiva T478.1146 společnosti Retrolok ve stanici Třemošnice

V Třemošnici jízda zvláštního vlaku společnosti Valenta Rail skončila, koleje už dál nevedou. Nezbylo tedy nic jiného, než objet soupravu a stejnou cestou se vrátit do Čáslavi. Tu už jsme ale absolvovali bez přítomnosti kamer.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lyžařské Harakiri. Nejprudší svah Alp se jezdí po zadku či s cizími lyžemi v náručí

Nejstrmější sjezdovka v Rakousku se jmenuje Harakiri. Nachází se v Mayrhofenu v...

S trochou nadsázky se dá říct, že si tu sjezdovku užije jen každý třetí lyžař. Ten první nezvládne extrémní sklon a klouže se dolů po zadku, druhý kolegu zachraňuje a sbírá jeho poztrácený materiál....

Mluví se tu česky, ale Česko to není. Příběh zapomenuté vesnice v Rumunsku

Banát, historický region v Rumunsku, kde už více než 200 let žije česká...

V rumunských kopcích nad řekou Dunaj, daleko od hlavních cest, leží vesnice Svatá Helena s přibližně dvěma stovkami obyvatel, kteří na vás nepromluví jinak než česky. Obec založená v roce 1824 je...

Vykašlete se na wellness, tady se lidé dožívají stovky zcela přirozeně

Sicílie je pro Evropany jednou z nejdosažitelnějších modrých zón.

Představte si místa, kde věk je jen číslo. Místa, kde se stoleté ženy starají o zahradu, muži chodí denně pěšky do kopců a smrt se nebere jako tragédie, ale jako přirozená součást života. Nazývají se...

Silnice svobody, migrace a amerického snu. Legendární Route 66 slaví sto let

Nejznámější silnice Ameriky - Route 66 slaví 100 let své existence. (11. ledna...

Letos je to přesně sto let od doby, kdy vznikla silnice Route 66 – jedna z prvních a také nejdelších cest, která spojuje východ a západ Spojených států. I dnes, kdy funguje už jen částečně, jde stále...

ZANIKLÉ TRATĚ: Zaměstnance LETu Kunovice vozily do práce zepelíny

Obě kunovické Singrovky 820.113 a M240.0012 pózují před Starým závodem, 12....

Jubilejní stý díl seriálu Zaniklé tratě nás zavede na Slovácko. Podíváme se na podnikovou vlečku, která několik desítek let sloužila nejen nákladní, ale také osobní dopravě. Dráha tak vozila nejenom...

Letadlem rovnou do obytňáku. Projeďte Španělsko dodávkou bez strastiplné cesty

Obliba cestování obytnými auty stále roste. Cestovatelé, kteří nemilují českou...

Obliba cestování obytnými auty stále roste. Cestovatelé, kteří nemilují českou zimu, si mohou pronajmout obytňák od českých firem nejen na jihu Španělska, ale také na Kanárských ostrovech. Jak se...

8. února 2026

Na co zírá mašinfíra: Z Čáslavi k bílým jelenům na úpatí Železných hor

Lokomotiva T478.1146 společnosti Retrolok ve stanici Třemošnice

Sto devadesátý druhý díl seriálu Na co zírá mašinfíra nás zavede na hranice Středočeského a Pardubického kraje. Vlakem společnosti Valenta Rail se vydáme na malebnou úvraťovou lokálku, která z...

8. února 2026

Děsivá krása polární záře. Nejdřív se rozsvítí nebe, pak zhasne naše civilizace

Unikátní polární záře byla k vidění i v České republice. (12. listopadu 2025)

Na konci ledna se na české obloze rozsvítila polární záře. Fascinující nebeský jev je běžný v severských krajích, ale u nás výjimečný – a právě proto vzbudil takovou pozornost. Fotografie planoucí...

7. února 2026  8:30

Hora, kterou nemáte vidět. Zapovězený Laojun je nejmystičtějším místem Číny

Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta...

Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta nejmystičtější hora na celé Zemi. Laojun, přezdívaná Slavná hora pod nebem, je místem, které většině zahraničních turistů...

7. února 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  6. 2. 21:48

Na běžky k sousedům. Vyzkoušeli jsme nejkrásnější tratě za hranicemi

Polská strana Krkonoš se soustředí především do oblasti Jakuszyce u Szklarske...

Vyrazit na běžky za hranice nemusí znamenat dlouhé cestování ani složité plánování. V těsném sousedství České republiky leží řada dobře udržovaných běžkařských oblastí, které nabízejí kvalitní tratě,...

6. února 2026  8:30

Horská atmosféra za Prahou. Vydejte se přes zimní brdské Baby i Babky

Na Malou Babku chodí výletníků méně. Přesto tam také najdou vrcholovou knihu.

Již více než jedno století jsou Brdy eldorádem pro trampy, tuláky a aktivní turisty, co obují pohorky bez ohledu na počasí. Ani my nezůstaneme pozadu. A bohatě si užijeme tamní přitažlivá místa,...

6. února 2026

Mluví se tu česky, ale Česko to není. Příběh zapomenuté vesnice v Rumunsku

Banát, historický region v Rumunsku, kde už více než 200 let žije česká...

V rumunských kopcích nad řekou Dunaj, daleko od hlavních cest, leží vesnice Svatá Helena s přibližně dvěma stovkami obyvatel, kteří na vás nepromluví jinak než česky. Obec založená v roce 1824 je...

5. února 2026  8:30

Za hodně peněz hodně muziky. Vyzkoušeli jsme první alpský uber ve Švýcarsku

Švýcarské středisko Laax v kantonu Graubünden se dlouhodobě profiluje jako...

V srdci švýcarských Alp leží horská městečka Laax a Flims – střediska, kde se sníh, sport a příroda propojují s moderní architekturou a udržitelným přístupem. Na víc než 220 kilometrech sjezdovek si...

5. února 2026

Šlikové prosluli tolarem z Jáchymova. Dnes z Jičíněvsi hlídají Prachovské skály

Nejstarší typ jáchymovských tolarů, vyráběných v režii rodu Šliků počátkem...

Patřili k nejbohatším rodům v Evropě a jejich jáchymovský tolar se stal etymologickým základem pro americký dolar. Pak ale přišly stavovské bouře, poprava na Staroměstském náměstí a kruté konfiskace....

4. února 2026  20:38

Hory neodpouštějí. Připravte se na lavinu a nemyslete, že vám nic nehrozí

Záchranáři zasahují v oblasti Pongau, kde lavina zasypala skialpinisty. (17....

Toužíme po adrenalinu, proto lyžujeme – na sjezdovkách i ve volném terénu. A také se chceme vrátit domů. Zdraví a živí, přestože hory nám pravidelně připomínají, že riziko k nim neoddělitelně patří....

4. února 2026  8:30

Nebojte se počasí! Jarní prázdniny na horách si užijete se sněhem i bez něj

Ve spolupráci
Amenity Hotels & Resorts

Rodinná dovolená v zimě nemusí být jen o lyžování. Otázka sněhu je navíc velmi proměnlivá, zejména v nižších polohách. Proto rodiny stále častěji hledají flexibilní řešení, kdy není program závislý...

4. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.